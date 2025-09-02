A Magyar Nemzeti Bank a bankrendszeri verseny erősítése érdekében útjára indította a Minősített Vállalati Hitel (MVH) minősítést.
Ezért éri meg az elektronikus fizetés: megszólaltak a magyar vállalkozók - videó
Magyarországon látványosan gyorsul a készpénzről az elektronikus fizetésekre való átállás. A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb összegzése szerint 2024-ben már több mint 2,5 milliárd elektronikus fizetés történt, és a teljes pénzforgalmi műveletek 42 százaléka elektronikusan zajlott. A jegybank célja, hogy 2030-ra ez az arány 67 százalékra nőjön, amit a kártyás és azonnali fizetések, valamint a mobiltárcák terjedése húz felfelé. A felnőtt lakosság több mint kétharmada ma már kifejezetten előnyben részesíti a digitális megoldásokat.
A vállalkozói oldalon a kínálat is idomul a kereslethez: az OTP Bank adatai szerint a hazai kkv-k 73 százaléka már vegyesen, készpénzt és elektronikus fizetést is elfogad, csak készpénzt 3 százalék kér, miközben 23 százalékuknál készpénzzel sem lehet fizetni. Ugyanez a kutatás mutatja, hogy a cégvezetők háromnegyede a készpénzkezelés kiiktatását, 70 százalékuk pedig a nagyobb biztonságot tartja az elektronikus fizetés fő előnyének.
Nem elhanyagolható üzleti szempont az sem, hogy a kizárólag készpénzt elfogadó vállalkozások harmadánál már előfordult: a vevő azért nem vásárolt, mert nem volt nála elég készpénz.
De hogy működik mindez a gyakorlatban? Milyen előnyöket tapasztalnak a magyar vállalkozók az elektronikus fizetéseknél, hogy fejlődnek a kisvállalkozások a digitális fizetési technológiák használatával?
A Pénzcentrum videósorozatának első részében erről kérdezte Soóky Mariettát, a Nagyházi Galéria ügyvezetőjét és Takács Szandra szervezetfejlesztőt, valamint Fabók Györgyöt, az OTP Bank Kártyaelfogadói értékesítési osztályvezetőjét.
-
