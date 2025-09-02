Meglepő látvány fogadta a siófokiakat a hétvégén: daruval kezdték bontani a Balaton-part egyik legismertebb attrakcióját, a fordított házat.
Hihetetlen videó került a napvilágra: így túráznak a Bükk tündéri farkaskölykei
KKülönleges videót tett közzé a minap a Bükki Nemzeti Park: pillants be te is az idén született kis farkaskölykök mindennapjaiba!
A Bükki Nemzeti Park igazgatósága nemrég osztott meg egy szuper videót a területükön idén született farkaskölykökről, ami azonnal elvarázsolta a természetrajongókat. A szakemberek elmondása szerint a kölykök nyár közepén hagyták el kotorékukat, és kíváncsian fedezték fel először annak környékét, majd idővel a család territóriumának távolabbi részeit is.
„A felnőtt példányok számára a család összetartása néha igazi türelemjáték, mert a kölykök kíváncsiak és igazi felfedezők” – hangsúlyozzák a szakemberek. Hozzáteszik, hogy a fiatalok néha lemaradnak, de mindig nagy igyekezettel próbálják tartani a tempót a családdal.
Érdekességként a bükki farkas családok többéves genetikai vizsgálatai is érdekes eredményt hoztak: a szülőpár összetétele rendkívül gyakran változik, és ez a jelenség nem magyarázható pusztán a természetes folyamatokkal.
Agyad eldobod: kétszázezret akar a turista, amiért lespriccelte a siófoki szökőkút, reagált a polgármester
A pórul járt turista perrel fenyegetőzik, amennyiben nem kártalanítják tönkretett napjáért - a polgármester azonban egyértelmű választ küldött.
Egy eurázsiai hód kétszer is megharapott egy fürdőző nőt Szeged közelében, miután a tiszai partszakasz látszólag biztonságosnak tűnt. Szakértők is megszólaltak az ügyben.
Eladó a Balaton-part leghíresebb villája: egy lottónyeremény is kevés lehet ehhez a luxushoz + Videó
Nem mindennapi hirdetésre bukkantunk: Balatonalmádi legikonikusabb luxusnyaralója, a több mint 130 éves Kis Jancsi-villa most vevőre vár – a pazar ingatlan története, és az ára...
Több száz vendégmunkást bocsát el az SK On iváncsai akkugyára, miután egy nagy gyártási projekt lezárul.
Több hónapos huzavona után ma végre megállapodás született a Tüke Busz Zrt. és a Szolidaritás Autóbusz- közlekedési Szakszervezet között.
Teljesen kiszáradt, csupán némi növényzet és sárfoltok emlékeztetnek arra, hogy valaha vízfelület volt a területen.
Hogyan történik a gyümölcsfa ültetés ősszel és mi mindent érdemes tudni az ősszel ültethető fákról? Mikor ültessünk fát, milyen körülmények szükségesek az őszi faültetéshez?
Ha nem áll tőled távol a kelttészták világa, erről a receptről ne maradj le: így készül a kalinkó nevű fonott kalács, ami régen egy hagyományos...
A szarvasbőgés még a rendszeres túrázók számára is különleges élmény, nem csoda, hogy sokan vágynak arra, hogy testközelből hallják a magyar erdők királyát.
Szeptember 1-jére sztrájkot helyeztek kilátásba a pécsi buszsofőrök, most azonban megszólalt a szakszervezeti vezető, és kiderült, mi várható a város közlekedésében. Egy biztos, alíg egy...
Mielőtt a lapátot kézbe vennénk, érdemes egy egyszerű, de annál hatékonyabb praktikát megfogadni, hogy a fiatal fák valóban egészségesen fejlődjenek – és ne pazaroljuk feleslegesen...
Függőhíd, tanösvények, kerékpáros pihenők és új belépőpontok is szerepelnek abban a nagyszabású, 1,8 milliárd forintos fejlesztési projektben.
Szeptember 15-én végleg bezárja kapuit a Labirintus Pizzéria, amely immár 28 éven keresztül szolgálta ki vendégeit Kecskemét belvárosában.
Szentendre idén is különleges programsorozattal búcsúztatja a nyarat: augusztus 29–31. között rendezik meg a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivált, amit kár lenne kihagyni!
Egy TikTokra feltöltött videó kavarta fel a kedélyeket Zalában: egy kisteherautó sofőrje hatalmas vaddisznócsordával találta szembe magát Zalaegerszeg külterületén, az éjszakai órákban.
Mintha a természet idő előtt lapozna az évszakok könyvében, de nemcsak korai lombhullás aggasztó, idén a Kékes bükkerdőiben a makktermés teljesen elmaradt.
Lefoglalta a NAV az esztergomi Bástya Áruház két emeletét is elfoglaló kínai üzlet teljes árukészletét. Végrehajtás indult, az 1300 négyzetméteres bolt pedig lakat alá került.
Aki járt az elmúlt hetekben a Balatonnál, annak nem okoz nagy újdonságot a hír, miszerint gyakorlatilag eltűnt közel 300 millió köbméter víz a tóból.
