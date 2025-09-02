2025. szeptember 2. kedd Rebeka, Dorina
30 °C Budapest
HelloVidék

Hihetetlen videó került a napvilágra: így túráznak a Bükk tündéri farkaskölykei

HelloVidék
2025. szeptember 2. 11:15

KKülönleges videót tett közzé a minap a Bükki Nemzeti Park: pillants be te is az idén született kis farkaskölykök mindennapjaiba!

A Bükki Nemzeti Park igazgatósága nemrég osztott meg egy szuper videót a területükön idén született farkaskölykökről, ami azonnal elvarázsolta a természetrajongókat. A szakemberek elmondása szerint a kölykök nyár közepén hagyták el kotorékukat, és kíváncsian fedezték fel először annak környékét, majd idővel a család territóriumának távolabbi részeit is.

„A felnőtt példányok számára a család összetartása néha igazi türelemjáték, mert a kölykök kíváncsiak és igazi felfedezők” – hangsúlyozzák a szakemberek. Hozzáteszik, hogy a fiatalok néha lemaradnak, de mindig nagy igyekezettel próbálják tartani a tempót a családdal.

Érdekességként a bükki farkas családok többéves genetikai vizsgálatai is érdekes eredményt hoztak: a szülőpár összetétele rendkívül gyakran változik, és ez a jelenség nem magyarázható pusztán a természetes folyamatokkal.
Címlapkép: Getty Images
