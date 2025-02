Mikor lesz a bezzegpusztai vásár? Itt a vásárnaptár: minden vásár dátum 2025-ben a Nagydorog melletti Bezzegpuszta területén

Bezzegpusztán minden hónap első vasárnapján helyi kézművesek, termelők és művészek mutatják be termékeiket. A bezzegpusztai vásár honlapja szerint az esemény nemcsak vásárlási lehetőséget kínál, hanem egy igazi közösségi élmény, ahol találkozhatunk a helyi kultúrával és hagyományokkal.

A vásár Bezzegpuszta területén, Nagydorog mellett található, a Nagydorog és Pusztahencse közötti szakaszon, Tolna megyében. Még nem ismert az összes dátum, de februártól júniusig már lehet tudni, pontosan melyik nap tartják a vásárokat, beleszólnak-e az ünnepnapok. Aki szereti a klasszikus kirakodóvásárokat, annak érdemes kilátogatnia ide is.

Vásárnaptár: minden eddig ismert bezzegpusztai vásár időpont 2025-ben

Minden hónap első vasárnapján rendeznek vásárt Bezzegpusztán, Nagydorog mellett. Júniusig már nyilvánosak is az időpontok:

február 2.

március 2.

április 6.

május 4.

június 1.

A helyszín a Nagydorog mellett található Bezzegpuszta nevű terület:

Magyarok Vására Bezzegpusztán

A honlapon található naptár szerint április 20-21-én lesz a Magyarok Vására a Bezzegpuszta Hodály nevű helyen. A puszta szívében elhelyezkedő, korábban birka istállóként használt épület rendezvényeknek is helyt ad, garantált a falusi hangulat. A vásár 2025-ben áprilisban lesz Bezzegpusztán, más helyszíneken viszont tarthatnak Magyarok Vásárát más időpontokban az országban.

Ahogy minden évben, vásár 2025-ben is sok helyen lesz az országban. Igazi, nagy, országos állat- és kirakodóvásár többnyire egy hónapban egyszer vagy kétszer szokott lenni, csak kirakodó- vagy régiségvásár a nagyobb várásokban kéthetente vagy hetente is lehet. Vannak olyan vásárok az országban, amelyek inkább helyben népszerűek, más vásárok azonban országos hírűek és sokan több száz kilómétert is utaznak, hogy részt vehessenek rajta.

A Pénzcentrum Hellovidék aloldalán összegyűjtöttük a legismertebb vásárokat, és számos vásár esetében külön cikket szenteltünk az egyes vásároknak, kitérve a 2025-ös dátum listára, helyszínre, és minden fontos tudnivalóra. Az alábbi vásárokról már írtunk:

A felsoroltakon túl azonban még számos vásár várja országszerte az érdeklődőket. Vannak olyan vásárok is, amelyeket évente egyszer rendeznek csak meg, azonban ezek gyakran már több napos rendezvénnyé nőtték ki magukat. Ilyen például a szegedi Bödön Vásár, vagy a debreceni Mihály-napi vásár, a hortobágyi Hídi vásár, vagy akár az Erdélyben megrendezésre kerülő feketetói vásár, ahová rengeteg magyar is jár.

Az országos állat- és kirakodóvásárok kapcsán érdemes megjegyezni, hogy az állatvásárok szabályai változtak 2024-ben. Kutyát, macskát és vadon fogott madarat ezentúl tilos állatvásárokban árusítani. Ezen felül aki baromfit vásárolna, annak mindig érdemes figyelemmel kísérnie, hogy okoz-e gondot az adott megyében a madárinfluenza, mert olyan esetekben a baromfiárusítást is korlátozhatják a vásárokban.

Akárhová is utazunk piacozni, vásárban nézelődni, mindig ügyeljünk a helyi szabályok betartására, a tisztaságra! Általánosságban igaz a vásárokban, hogy aki túl későn megy ki, lemaradhat a legjobb fogásokról, illetve sok árus már hamarabb összepakol, minthogy véget érne a forgatag. Ugyanakkor alkudni akkor lehet a legjobban a rutinos vásározók szerint, amikor már az árusok pakolnak. Az időjárás mindig befolyásolhatja, hogy meddig tart egy vásár, illetve megtartják-e egyáltalán! Ha úgy látjuk, rossz az idő, tájékozódjuk róla, mielőtt elindulunk, elmarad-e a vásár, vagy sem.