Hamarosan itt a mórahalmi vásár: mutatjuk, mikor lesz vásár Mórahalom területén 2025-ben

2025-ben is megrendezik a mórahalmi vásárt. A népszerű vásár minden hónap harmadik vasárnapján országos állatvásárral és kirakodóvásárral várja az érdeklődőket a helyi vásártéren! 2025-ben milyen napokon lesz vásár Mórahalmon? Mit vásárolhatunk a mórahalmi vásáron? Lássuk!

Idén sem maradhat el az Országos Állat- és Kirakodóvás Mórahalmon. 2025-ben, ahogy az elmúlt években is, minden hónap harmadik vasárnapja a vásárról szól Mórahalom városában. Miről híres a mórahalmi kirakodóvásár? Arról, hogy itt tényleg minden kapható, amit csak el tudunk képzelni.

Mórahalom vásár szempontjából nem elhanyagolható város, hiszen szinte már legendásnak mondható a mórahalmi vásár. Mindegy, hogy hűvös téli napon vagy nyári forróságban vágunk neki a nézelődésnek, az biztos, hogy nagy tömeggel kell számolnunk, hiszen a kirakodóvásár sokakat érdekel. A helyi lakosoknak már szinte tradíció ide kilátogatni, a kirándulóknak, turistáknak pedig egy kihagyhatatlan program a kirakodóvásár. Így nem csoda, hogy évek óta nagy az érdeklődés a mórahalmi vásár iránt. Azokon a hétvégéken, amikor vásár van, az árusok és eladók sokasága lepi el a mórahalmi vásárteret, hogy színes áruválasztékkal, igazi vásári forgataggal várják a látogatókat. A vásáron régiségek, ruhaneműk, növények, ínyencségek, konyhai eszközök, fémáruk, bizsuk, dísztárgyak, bőráru, gyerekjátékok, kézműves termékek is kaphatók.

Hogy juthatunk el a mórahalmi vásár helyszínére?

Mórahalom városának szélén található a város rendezvény-, és vásártere, ahol minden hónap harmadik vasárnapján megrendezik a közkedvelt és ismert mórahalmi vásárt. A közelben találunk pékséget és éttermet is így, aki messziről érkezik, vagy megéhezik a vásárlás, nézelődés közben, könnyen tudja csillapítani étvágyát és szomját is.

Mórahalom vásár helyének pontos címe a következő, ezt érdemes követni és utazás előtt célként megadni. Először is fontos beírni Mórahalom irányítószámát, ami a 6782-es szám, ezután pedig keressük a Rendezvény-, és vásárteret, ami a Szegedi út 114. szám alatt található.

A mórahalmi vásár pontos helyszínét érdemes indulás előtt az autónk vagy a telefonunk GPS készülékébe beleírni, hogy közvetlenül oda vezessen az utunk. Így könnyen oda tudunk találni, és az aktuális forgalmirend változásokról is pontos képet kaphatunk. Természetesen, azokat, akik nem használnak GPS készüléket, a városba érkezve a helyi lakosok is könnyedén útba igazíthatják, hiszen a tömeget követve biztosan eltalálnak majd a vásárig.

Vásár dátum, vásár időpont? Mutatjuk, mikor lesz vásár Mórahalmon

Össze is írtunk egy vásárnaptárt, amiben pontosan szerepelnek a dátumok, mikor lesz Mórahalmon vásár 2025 tavaszán, nyarán, őszén és telén. Ha változik a vásár dátum, vásár időpont, arról a mórahalmi vásár weboldalán olvashatunk többet, ide kattintva.

január 19.

február 16.

március 16.

április 20.

május 18.

június 15.

június 22. - ekkor búcsút rendeznek a mórahalmi vásáron

július 20.

augusztus 17.

szeptember 21.

október 19.

november 16.

december 21.

Mit érdemes tudni a mórahalmi vásár nyitvatartásáról?

A nyitvatartás változhat, így érdemes a város honlapján is követni a híreket, ha azt tervezzük, hogy kilátogatunk a mórahalmi Országos Állat- és Kirakodóvásárra. Itt mindig friss információval szolgálnak az érdeklődőknek, így mindig naprakészek lehetünk a dátumokat illetően.

Sőt, ami sok esetben felmerül kérdésként az érdeklődők körében az az, hogy van-e belépő díj a vásárra. Jó, ha tudjuk, a mórahalmi vásár esetében is a belépés ingyenes a vásárlók, látogatók számára.

Így változik a mórahalmi vásár nyitvatartási ideje

A Mórahalmi Országos Állat- és Kirakodóvásár kapunyitása az alábbiak szerint alakul:

December, január, február hónapokban 4 óra 30 perc,

március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november hónapokban 4 óra.

Különlegességek a mórahalmi vásáron

A mórahalmi vásár különlegességét képezi az is, hogy haszonállatokat (például tyúk, disznó) és háziállatokat (például nyúl) is vásárolhatunk. Itt viszont el is érkeztünk egy fontos ponthoz, ami nagyban befolyásolja a vásár aktuális kínálatát.

Ugyan a vásár nevében benne van, hogy nem csak kirakodó, de állatvásár is, ezt több ízben szabályozza egy új rendelet, mely 2024-ben lépett életbe. A friss rendelet szerint nem lehet kutyát, macskát és vadon befogott madarat árulni állatvásárokon. Emellett figyelni kell az aktuális madárinfluenzával kapcsolatos híreket is, hiszen járvány esetén a szárnyasok árusítását is szabályozzák a hatóságok.

*Figyelem! Betiltották a kutyák és macskák kereskedelmét az állatvásárokon 2024. november második felétől tilos kutyát, házimacskát és vadon befogott madarakat árulni állatvásárokon - hirdették ki még tavaly a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendeletben. A rendelet „a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről”, valamint „a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról” szóló rendeleteket egyidejűleg módosítja. A rendelet főként a 3 említett faj egyedeire vonatkozik, így nem minden kisállat tűnik el várhatóan a vidéki piacokról.

Az állatvásár viszont csak kis részét teszi ki az Országos Állat- és Kirakodóvásnak Mórahalmon. A vásár Mórahalom piacának legnagyobb területét a már említett régiségek, ruhák, gyerekjátékok, kézműves termékek, növények és a jellemző piaci termékek és árusaik foglalják el. Azok, akik megéheznek a nézelődésben, vásárlásban, találnak tipikus vásári, piaci ételeket is, mint a lángos. Így biztosan nem távozunk éhesen a mórahalmi vásárról.

Van mit nézni a mórahalmi piacon kívül is

Ahogy közeledik a tavasz, egyre jobban várják a nyitás a tulipánkertek is Mórahalmon. Nem csoda, már most hirdetik Szedd magad tulipánszüret programjukat a termelők. Családoknak, pároknak, barátoknak kellemes kikapcsolódás lehet a vásár előtt vagy után egy kis tulipángyűjtögetés. Ha szerencsések vagyunk a mesés tulipánok mellett nárciszt és jácintot is tudunk még szedni a tavasz derekán. Az biztos, aki virággal is megpakolná kosarát a vásár után, az készüljön metszőollóval és külön kosárral a virágok számára is.

Azok, akik állati kalandra vágynak, mindenképp látogassanak el a Mórahalom közelében található Nagyszéksós-tó környékére. Itt található egyik egyedülálló látványossága a megyének, a sokak által kedvelt Bivalyrezervátum. Nem csak gyerekek, de felnőttek számára is csodás élmény lehet, ha teszünk ide egy kitérőt.

Van program azok számára is, akik csobbani vagy pihenni szeretnének, nekik érdemes ellátogatni a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőbe. Itt szintén minden korosztály megtalálja a számításait, a fiatalok, családosok és az idősek is kellemes időtöltés elé néznek itt.

Nem csak a mórahalmi kirakodóvásár ér meg egy utat

Az ország területén számos helyen rendeznek - nagyrészt vasárnap - országos kirakodóvásárokat. A Pénzcentrum korábbi gyűjtésében összeszedte az országos állat- és kirakodóvásárok legfontosabb helyszíneit, legközelebbi időpontjait. Összegyűjtöttük, mikor és hol lesznek 2025-ben a legnagyobb és legismertebb vidéki vásárok: mutatjuk a legközelebbi vásár időpontját Pécs, Kecskemét, Ruzsa, Lajosmizse, Kistelek, Kiskundorozsma, Jászapáti, Kiskunhalas, Kiskunfélegyháza, Szekszárd, Dabas, Ónod, Dunaföldvár, Vác és Dunaújváros helyszíneken.

A kirakodóvásárokat gyakran keresik fel helyiek, hogy olcsón szerezzék be a zöldséget, gyümölcsöt és más árucikkeket. Sok vásárban találhatunk régiségeket, antik dolgokat, mindenféle használt portékát. A vásárokat szintén sok régiségvadász keresi fel, profi gyűjtők és amatőrök egyaránt bukkanhatnak kincsekre, melyek értéke tízszerese is lehet a kialkudott árnak. A vásárok ezenkívül időtöltésnek sem utolsók, ha nem is kincsek után kutatunk: nézelődni, elbeszélgetni, enni egy finom lángost.