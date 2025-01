Mikor lesz vásár Vác központjában? Itt a váci vásár 2025-ös időpontja és más fontos tudnivalók

Idén is minden hónap harmadik vasárnapján országos állat- és kirakodóvásárt rendez a hagyományoknak megfelelően Vác - tájékoztatott Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala. A helyszín továbbra is a városi tulajdonú Vásártér. Az első vásár 2025. január 19-én vasárnap 6 és 13 óra között került megrendezésre.

Vác városában minden hónap harmadik vasárnapján kerül megrendezésre az országos állat- és kirakodóvásár a vásártéren. A váci vásár 6-13 óráig tart. Ezen túlmenően heti állatvásárt tartanak minden pénteken: téli időszakban 7-11 óra, nyári időszakban 6-11 óra között.

Váci vásárnaptár: az összes kirakodóvásár dátum, vásár időpont 2025-ben

Mikor lesz vásár Vác területén 2025-ben? Mutatjuk:

január 19.

február 16.

március 16.

április 20.

május 18.

június 15.

július 20.

augusztus 17.

szeptember 21.

október 19.

november 16.

december 21.

A kirakodóvásár időpontja még ünnepnapok és időjárási viszonyok függvényében változhat. A heti állatvásárt péntekenként tartják: télen reggel 7-től, nyáron 6-tól 11 óráig.

Figyelem! Betiltották a kutyák és macskák kereskedelmét az állatvásárokon 2024. november második felétől tilos kutyát, házi macskát és vadon befogott madarakat árulni állatvásárokon - hirdették ki még tavaly a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendeletben . A rendelet "a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről", valamint "a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról" szóló rendeleteket egyidejűleg módosítja. A rendelet főként a 3 említett esetre vonatkozik, így nem minden kisállat tűnik el várhatóan a vidéki piacokról.

Vásártér: Vác vásár helyszíne

A váci vásár helyszíne a Vásár utca 2. szám alatt található vásártér:

Nem csak a váci kirakodóvásár ér meg egy utat

Az ország területén számos helyen rendeznek - nagyrészt vasárnap - országos kirakodóvásárokat. A Pénzcentrum korábbi gyűjtésében összeszedte az országos állat- és kirakodóvásárok legfontosabb helyszíneit, legközelebbi időpontjait. Összegyűjtöttük, mikor és hol lesznek 2025-ben a legnagyobb és legismertebb vidéki vásárok: mutatjuk a legközelebbi vásár időpontját Pécs, Kecskemét, Ruzsa, Lajosmizse, Kistelek, Kiskundorozsma, Jászapáti, Kiskunhalas, Szekszárd, Dabas, Ónod, Dunaföldvár, Vác, Mórahalom és Dunaújváros helyszíneken.

A kirakodóvásárokat gyakran keresik fel helyiek, hogy olcsón szerezzék be a zöldséget, gyümölcsöt és más árucikkeket. Sok vásárban találhatunk régiségeket, antik dolgokat, mindenféle használt portékát. A vásárokat szintén sok régiségvadász keresi fel, profi gyűjtők és amatőrök egyaránt bukkanhatnak kincsekre, melyek értéke tízszerese is lehet a kialkudott árnak. A vásárok ezenkívül időtöltésnek sem utolsók, ha nem is kincsek után kutatunk: nézelődni, elbeszélgetni, enni egy finom lángost.