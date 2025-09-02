Az útburkolat-statisztikák kettős képet mutatnak: egyszerre nőtt a jó és a rossz értékelésű utak aránya is 2025-re.
Létfontosságú BKK-bejelentés jött: rengeteg járatot érint Budapesten
Lezárultak a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) fórumai, ahol a fővárosiak beleszólhattak az éjszakai közösségi közlekedés megújításába. A cél: hogy minél többen könnyebben és gyorsabban elérjék Budapest bármely részét még hajnali kettőkor is.
A közel 200 résztvevővel zajló személyes és online egyeztetéseken a szakemberek élőben válaszoltak a kérdésekre. A BKK tervei szerint a jövőben csaknem 70 éjszakai járat áll majd a budapestiek rendelkezésére – a mostaninál jóval nagyobb területi lefedettséggel.
Az új hálózat egyik legnagyobb dobása, hogy 28 buszjárat éjjel-nappal ugyanazon az útvonalon közlekedhet. Ez azt jelenti, hogy például a 105-ös vagy a 114-es busz utasai hajnali kettőkor ugyanott szállhatnak fel, ahol délután kettőkor. Ez kényelmesebb és kiszámíthatóbb utazást jelenthet az éjszakai élet résztvevőinek és azoknak, akik éjszaka dolgoznak.
A hétvégi éjszakákon a kötöttpályás közlekedés is erősödhet: egész éjjel járhat az 1-es és a 47-es villamos, sőt, a 17A is újraindulna rövidebb vonalon.
Az új hálózat nagy nyertesei lehetnek a külső kerületekben élők is: Budafok, Zugliget, Virányos, Rákospalota vagy Megyer is jobban bekapcsolódhat az éjszakai közlekedésbe. A tervek szerint olyan városrészekbe is gyorsabb lehet majd az eljutás, mint Rákoskert, Rákoscsaba vagy Pécel.
A végleges bevezetés előtt még több lépés hátra van: a javaslatok feldolgozása, a menetrendek kialakítása, valamint az utasok és járművezetők felkészítése. De ha minden a tervek szerint halad, soha nem volt még ilyen kényelmes az éjszakai közlekedés Budapesten.
