2025. szeptember 2. kedd Rebeka, Dorina
24 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, Magyarország - 2023. április 22.: A BKK kék buszának képe Budapesten.
Utazás

Létfontosságú BKK-bejelentés jött: rengeteg járatot érint Budapesten

Pénzcentrum
2025. szeptember 2. 19:26

Lezárultak a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) fórumai, ahol a fővárosiak beleszólhattak az éjszakai közösségi közlekedés megújításába. A cél: hogy minél többen könnyebben és gyorsabban elérjék Budapest bármely részét még hajnali kettőkor is.

A közel 200 résztvevővel zajló személyes és online egyeztetéseken a szakemberek élőben válaszoltak a kérdésekre. A BKK tervei szerint a jövőben csaknem 70 éjszakai járat áll majd a budapestiek rendelkezésére – a mostaninál jóval nagyobb területi lefedettséggel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az új hálózat egyik legnagyobb dobása, hogy 28 buszjárat éjjel-nappal ugyanazon az útvonalon közlekedhet. Ez azt jelenti, hogy például a 105-ös vagy a 114-es busz utasai hajnali kettőkor ugyanott szállhatnak fel, ahol délután kettőkor. Ez kényelmesebb és kiszámíthatóbb utazást jelenthet az éjszakai élet résztvevőinek és azoknak, akik éjszaka dolgoznak.

A hétvégi éjszakákon a kötöttpályás közlekedés is erősödhet: egész éjjel járhat az 1-es és a 47-es villamos, sőt, a 17A is újraindulna rövidebb vonalon.

Kapcsolódó cikkeink:

Az új hálózat nagy nyertesei lehetnek a külső kerületekben élők is: Budafok, Zugliget, Virányos, Rákospalota vagy Megyer is jobban bekapcsolódhat az éjszakai közlekedésbe. A tervek szerint olyan városrészekbe is gyorsabb lehet majd az eljutás, mint Rákoskert, Rákoscsaba vagy Pécel.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A végleges bevezetés előtt még több lépés hátra van: a javaslatok feldolgozása, a menetrendek kialakítása, valamint az utasok és járművezetők felkészítése. De ha minden a tervek szerint halad, soha nem volt még ilyen kényelmes az éjszakai közlekedés Budapesten.
Címlapkép: Getty Images
#közlekedés #bkk #online #hálózat #személyes #szakemberek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:00
19:26
19:19
19:03
18:52
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 2.
Ezt mindenképp intézd el szeptemberben, ha iskolás a gyereked: egy vagyont fizethet, aki nem lép időben
2025. szeptember 1.
Valami nagyon nem stimmel: papíron két borsodi falu a leggazdagabb magyar település, mi folyik itt?
2025. szeptember 2.
Ez a sztárszakma visz most mindent itthon: 2,5 milliót fizet havonta, a fiataloknak is megéri
2025. szeptember 2.
Itt a friss jelentés: ilyen siralmas állapotban vannak a magyar utak 2025-ben
2025. szeptember 2.
Súlyos gazdaságpolitikai paradoxonra világít rá a 3%-os Otthon Start hitel
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 2. kedd
Rebeka, Dorina
36. hét
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Megszületett a rangsor: ez a város lett Magyarország történelmi fővárosa
2
2 hete
Hoppá! Itt a drámai fordulat az időjárásban: mégis elmossa a vihar augusztus 20-át Budapesten?
3
2 hete
Lesz tűzijáték augusztus 20-án 2025-ben? Itt vannak a tűzijáték budapesti és vidéki időpontjai, balatoni helyszínei
4
1 napja
Listázná a magyar kormány, ki jár külföldre dolgozni: itt a rendelet tervezete
5
5 napja
Óriási trend most a "meztelen utazás": vagyonokat spórolhat, aki bevállalós
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kockázati tőkebefektetés
Perspektivikus, de múltnélkülisége vagy egyéb más okból kockázatos cégbe történő befektetés, ahol a befektető résztulajdonossá válik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 2. 19:03
Ki nem találod, mi most Magyarország kedvenc autója: elképesztő, mennyit adnak el belőle
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 2. 18:02
Kvíz: Vonzanak a világ legmagasabb, különleges hegycsúcsai? Mennyit tudsz ezekről a hegyekről? Teszteld!
Agrárszektor  |  2025. szeptember 2. 19:29
Ijesztő, mekkora halat fogtak a Balatonból: ekkorát még nem láttál