Videóra vették a magyar erdők fán tekergő óriáskígyóját: ezt jobb ha tudod, mielőtt hozzányúlsz

Nyáron könnyen összefuthatunk lábatlan hüllőkkel – akár vízparti nyaraláson, akár erdei túrán, vagy épp kertészkedés közben. Pánikra és gyűlöletre azonban nincs ok: méga méretes siklók is teljesen ártalmatlanok, sőt, érdemes vigyázni rájuk!

Az erdei sikló (Zamenis longissimus) hazánk legnagyobb termetű kígyói közé tartozik, hossza akár a 150 centimétert is meghaladhatja. Ez a gyors és fürge hüllő minden helyzetben otthonosan mozog: talajon, fákon fel- és le, mindezt a különleges haspikkelyeinek köszönheti, amelyek peremén kimerevíthető él található, így az apró repedésekben és egyenetlenségekben is biztosan megkapaszkodik - írta Facebook-posztjában a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság.

Így ismerheted fel! A második legnagyobb testű kígyónk az erdei sikló: hossza elérheti a 120 cm-t, de egyes esetekben akár a 200 cm-t is. A kifejlett példányok hátoldalának színe az olívazöldtől a sárgásbarnán át a barnáig változhat. A test középtáján, a hát és a testoldal pikkelyeinek szegélyein fehér vagy halványkék, macskakörömszerű, vonalkázott rajzolat található. Az erdei sikló a Dunántúli-dombságban és az Északi-középhegységben egyaránt megtalálható. Szürke változatait a Bükkben és a Zemplénben fedezték fel.

A nyár első felében a felnőtt egyedekkel találkozhatunk, augusztustól azonban megjelennek a frissen kelt fiatal példányok is. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy az erdei sikló nem mérges, és nem agresszív: lehetősége esetén mindig a menekülést választja. Csak akkor haraphat, ha kézbe veszik vagy sarokba szorítják, ami a kígyó szempontjából jogos önvédelmi helyzetnek számít.

Ez a faj rendkívül hasznos a természet számára: különféle kártevőket fogyaszt, így hozzájárul a kertek és erdők ökológiai egyensúlyához. Hagyd őket élni! Az erdei sikló védett faj, természetvédelmi értéke 50 000–250 000 forint között mozog. Tilos elfogni, megölni vagy tartani; az elkövető büntetőjogi vagy közigazgatási bírságra számíthat.