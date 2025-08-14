2025. augusztus 14. csütörtök Marcell
26 °C Budapest
Aesculapian Snake - Zamenis longissimus, Elaphe longissima, Európában őshonos, nem mérges, olajzöld és sárga színű kígyó, a Colubridae család Colubrinae alcsaládjába tartozik. Az ágon pihen.
HelloVidék

Videóra vették a magyar erdők fán tekergő óriáskígyóját: ezt jobb ha tudod, mielőtt hozzányúlsz

2025. augusztus 14. 18:45

Nyáron könnyen összefuthatunk lábatlan hüllőkkel – akár vízparti nyaraláson, akár erdei túrán, vagy épp kertészkedés közben. Pánikra és gyűlöletre azonban nincs ok: méga  méretes siklók is teljesen ártalmatlanok, sőt, érdemes vigyázni rájuk!

Az erdei sikló (Zamenis longissimus) hazánk legnagyobb termetű kígyói közé tartozik, hossza akár a 150 centimétert is meghaladhatja. Ez a gyors és fürge hüllő minden helyzetben otthonosan mozog: talajon, fákon fel- és le, mindezt a különleges haspikkelyeinek köszönheti, amelyek peremén kimerevíthető él található, így az apró repedésekben és egyenetlenségekben is biztosan megkapaszkodik - írta Facebook-posztjában a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság.

Melyek azok a fajták, melyek a kertekben vagy erdőn, mezőn felbukkannak? Most akkor élnek Magyarországon emberre veszélyes fajok vagy sem? Mit tegyünk, ha találkozunk velük? Tényleg tud harapni a sikló? Kiderül!

A nyár első felében a felnőtt egyedekkel találkozhatunk, augusztustól azonban megjelennek a frissen kelt fiatal példányok is. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy az erdei sikló nem mérges, és nem agresszív: lehetősége esetén mindig a menekülést választja. Csak akkor haraphat, ha kézbe veszik vagy sarokba szorítják, ami a kígyó szempontjából jogos önvédelmi helyzetnek számít.

Ez a faj rendkívül hasznos a természet számára: különféle kártevőket fogyaszt, így hozzájárul a kertek és erdők ökológiai egyensúlyához. Hagyd őket élni! Az erdei sikló védett faj, természetvédelmi értéke 50 000–250 000 forint között mozog. Tilos elfogni, megölni vagy tartani; az elkövető büntetőjogi vagy közigazgatási bírságra számíthat.
Címlapkép: Getty Images
#videó #facebook #hellovidék #erdei állatok #kígyó

