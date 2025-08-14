Egy héten át most ingyenesen látogatható Székesfehérváron a Nemzeti Emlékhely – Romkert csontkamrája, ahol királyaink és nemzeti nagyjaink földi maradványai nyugszanak.
Videóra vették a magyar erdők fán tekergő óriáskígyóját: ezt jobb ha tudod, mielőtt hozzányúlsz
Nyáron könnyen összefuthatunk lábatlan hüllőkkel – akár vízparti nyaraláson, akár erdei túrán, vagy épp kertészkedés közben. Pánikra és gyűlöletre azonban nincs ok: méga méretes siklók is teljesen ártalmatlanok, sőt, érdemes vigyázni rájuk!
Az erdei sikló (Zamenis longissimus) hazánk legnagyobb termetű kígyói közé tartozik, hossza akár a 150 centimétert is meghaladhatja. Ez a gyors és fürge hüllő minden helyzetben otthonosan mozog: talajon, fákon fel- és le, mindezt a különleges haspikkelyeinek köszönheti, amelyek peremén kimerevíthető él található, így az apró repedésekben és egyenetlenségekben is biztosan megkapaszkodik - írta Facebook-posztjában a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság.
A nyár első felében a felnőtt egyedekkel találkozhatunk, augusztustól azonban megjelennek a frissen kelt fiatal példányok is. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy az erdei sikló nem mérges, és nem agresszív: lehetősége esetén mindig a menekülést választja. Csak akkor haraphat, ha kézbe veszik vagy sarokba szorítják, ami a kígyó szempontjából jogos önvédelmi helyzetnek számít.
Ez a faj rendkívül hasznos a természet számára: különféle kártevőket fogyaszt, így hozzájárul a kertek és erdők ökológiai egyensúlyához. Hagyd őket élni! Az erdei sikló védett faj, természetvédelmi értéke 50 000–250 000 forint között mozog. Tilos elfogni, megölni vagy tartani; az elkövető büntetőjogi vagy közigazgatási bírságra számíthat.
