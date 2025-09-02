Iszonyú pénzeket buktak a volt focisták: a rendőrség tehetetlen, de az adóhivatal nem kegyelmez

Korábbi Premier League-labdarúgók egy csoportja tízmillió fontokat veszített pénzügyi tanácsadóik miatt, és most adóhatósági követelésekkel is szembesülnek, annak ellenére, hogy a rendőrség szerint bűncselekmény áldozatai - írja a BBC.

Danny Murphy, Michael Thomas és Rod Wallace is tagja a V11 nevű kampánycsoportnak, amely 11 olyan labdarúgóból áll, akik az 1990-es és 2000-es években a Kingsbridge Asset Management cégnél fektettek be. A volt angol válogatott középpályás, Murphy – aki jelenleg a Match of the Day szakértője – úgy véli, körülbelül 5 millió fontot veszített "pénzügyi visszaélések" miatt.

A Kingsbridge-et vezető David McKee és Kevin McMenamin tagadják a vádakat, és azt állítják, hogy "mindig jóhiszeműen adtak tanácsot, és ismertették a kockázatokat és lehetőségeket mind a befektetés előtt, mind után".

A botrányban akár 200 labdarúgó is érintett lehet, többen elvesztették otthonukat és csődbe mentek. Most további milliókat követelnek tőlük adóban, annak ellenére, hogy a londoni rendőrség szerint "bűncselekmény áldozatai".

Brian Deane, aki az első Premier League gólt szerezte 1992-ben, szintén a V11 csoport tagja. "Védve kellett volna éreznünk magunkat" – mondta Deane, aki – másokhoz hasonlóan – abban reménykedett, hogy a befektetések biztosítják pénzügyi jövőjét.

A Kingsbridge Asset Management-et McKee és McMenamin alapította Nottinghamben, ugyanabban az évben, amikor a Premier League létrejött. Weboldaluk szerint több mint 360 labdarúgó volt az ügyféllistájukon. "Ha megszerezték az öltöző legbefolyásosabb emberét, azt hitted, biztonságban vagy" – mondta Deane.

Tommy Johnson, korábbi Aston Villa-és Celtic-csatár az ügynökén keresztül került kapcsolatba a Kingsbridge-dzsel. Johnson együtt nyaralt McKee-vel és McMenaminnel, sőt az esküvőjére is meghívta őket. "Az emberek azt mondják majd, hogy csak pénzügyi tanácsadók voltak. Nem, ők barátok voltak. Ezek az emberek tönkretették az életünket."

A cég hitelessége a Ligamenedzserek Szövetségével (LMA) való kapcsolatán keresztül nőtt. A Kingsbridge kezelte az LMA weboldalát, és támogatást kapott az akkori elnöktől, Howard Wilkinsontól, aki a Leeds United és az angol válogatott menedzsere volt. A játékosokat filmfinanszírozási rendszerekbe való befektetésre ösztönözték, mind saját pénzükkel, mind banki kölcsönökkel. Wallace több mint 2 millió fontot fektetett ebbe az ágazatba. Később ingatlanokba való befektetésre biztatták őket 40%-os adókedvezménnyel, amit 15 évig nem kellett visszafizetni.

A V11 csoport négy tagja 618 ezer euróért vásárolt lakásokat egy Monte Resina nevű spanyolországi fejlesztésben. A BBC által látott dokumentumok szerint azonban McKee és McMenamin eredetileg a lakások tulajdonosai voltak, és egy McKee felesége által vezetett céget bíztak meg azok kezelésével.

Craig Short, korábbi Derby County-és Everton-védőt egy másik fejlesztésbe – a floridai Charlotte Harborba – való befektetésre vették rá. "Az első ingatlannak egyáltalán nem volt értéke. Hatalmas jelzálogom volt rajta, amit egyszerűen nem engedhettem meg magamnak. A legegyszerűbb az volt, ha elsétálok, visszaadom a kulcsokat." - mondta erről a volt focista, akit csőbe húztak.

Amikor az adóhatóság végül behajtotta a filmrendszerekből származó adót, sok befektetés értéke már csökkent, így a játékosok nem tudták fedezni az adószámlákat. A V11 csoport tagjainak átlagos adóssága több mint 1 millió font.

Sean Davis, korábbi Fulham-középpályás 330 ezer fonttal tartozik, most festő-dekorátorként dolgozik. "Elkezdtem kapni a barna leveleket, és nagy sokk volt. A szomorú az, hogy akkor vagyok a legboldogabb, amikor ittam, mert akkor elfelejtem. De amikor másnap felébredek, akkor vagyok a legrosszabbul. Szó szerint meg akarom ölni magam."

Short 1,6 millió fontos adótartozással szembesült. Karácsonykor kapott csődeljárási kérelmet, és végrehajtók jelentek meg az Oxford United edzőpályáján, ahol edzőként dolgozik. "Mély depresszió, szomorúság és düh között ingadozom. Az adóhatóság valószínűleg végrehajtást indít, de nincs mit adnom nekik."

A V11 kampánycsoportot Short felesége, Carly Barnes-Short – ügyvéd és korábbi büntetőjogi védő – hozta össze. Céljuk a törvény megváltoztatása, hogy megvédjék a bűncselekmények áldozatait a súlyos adóterhektől.

"Visszavezethető arra, amit játékosként csináltunk – mondta Deane. – Csapat voltunk, és ebből merítettünk erőt." Murphy szerint: "Határozottan életeket mentett meg. Ha nem lenne a csoport, nem tudom, hol lennék most."