Az Audi ambiciózus növekedési terveket készít elő, melynek keretében hosszú távon évi 2 millió jármű értékesítését célozza meg.
Ki nem találod, mi most Magyarország kedvenc autója: elképesztő, mennyit adnak el belőle
Augusztusban 8649 új személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon, ami éves összevetésben 6,6 százalékos növekedést jelent, ugyanakkor a 2023-as szinthez képest enyhe visszaesést mutat. Az év első nyolc hónapjában összesen 85 562 autó került a forgalomba, ami 7 százalékkal több a tavalyinál, és közel 16 százalékkal haladja meg a 2023-as adatokat. A márkák rangsorát továbbra is a Suzuki, a Toyota és a Skoda vezeti, míg a modellek közül a Suzuki S-Cross, a Skoda Octavia és a Suzuki Vitara bizonyult a legnépszerűbbnek. A toplisták alapján jól látszik, hogy a japán és a koreai gyártók továbbra is erősen dominálnak a magyar piacon.
8649 új személyautó állt forgalomba Magyarországon augusztusban, ami 6,6 százalékkal több mint egy évvel korábban volt, de 2023 augusztusához viszonyítva 3,4 százalékos visszaesés volt - derült ki a Datahouse friss adataiból.
Összességében 2025-ben 85 562 forgalomba helyezésnél tartunk, ez 7 százalékkal magasabb mint 2024 első 8 hónapjában volt, és majdnem 16 százalékkal szárnyalja túl a 2023-as számot.
2025 első nyolc hónapjában a legtöbb autót a Suzuki helyezte forgalomba Magyarországon: összesen 9585 darabot. A második helyen szorosan mögötte a Toyota áll 9115 darabbal, míg a dobogó harmadik fokára a Skoda fért fel 7334 darabbal. A Ford (6226) és a Volkswagen (5946) zárja az első ötöt.
A középmezőnyben a Kia 5486 autóval szerepelt jól, míg a BMW 4684 forgalomba helyezéssel előzte meg a Nissant (3884) és a Mercedest (3775). A Hyundai 3239 darabbal zárta az időszakot, míg a Dacia 2746, a Renault pedig 2586 forgalomba helyezett autóval került a top 10 közelébe.
A lista második felében az Audi 2307 eladással áll az élen, mögötte a Volvo (1866), az Opel (1803) és a Peugeot (1798) következik, szinte fej-fej mellett. A Tesla 1300 példánnyal stabil szereplő maradt a hazai piacon, míg a feltörekvő kínai márkák közül az MG 1250, a BYD pedig 1180 autót tudott forgalomba helyezni. A húszas mezőnyt a KGM zárja 987 darabbal.
Ezek Magyarország kedvenc autói
2025 első 8 hónapjában a legtöbb új személyautót a Suzuki S-Crossból helyezték forgalomba Magyarországon, összesen 4304 darabot. A második helyen a Skoda Octavia áll 3832 darabbal, míg a harmadik a Suzuki Vitara lett 3655 eladott autóval. A három modell tehát magasan vezeti a listát, jelentősen megelőzve a negyedik helyen álló Nissan Qashqai-t, amelyből 2484 példányt adtak el.
A Kia Ceed 2322 darabbal az ötödik helyre került, míg a Dacia Dusterből 1925 darabot helyeztek forgalomba. A Ford Tourneo Custom is népszerű volt, 1914 darabbal a hetedik helyet szerezte meg. A Toyota két modellje, a Corolla (1763 darab) és a Yaris Cross (1687 darab) szintén bekerült a top 10-be.
A Kia Sportage 1558 darabbal a tizedik helyen áll, közvetlenül megelőzve a Toyota C-HR-t, amelyből 1460 darabot regisztráltak. A Suzuki Swift 1418 darabbal szintén erős eredményt ért el, míg a Volkswagen Golf 1325 példánnyal a lista második felében szerepel.
A sort a Ford New Puma (1158 darab) és a Toyota Corolla Cross (1124 darab) zárja a 15 legnépszerűbb modell között. Látható, hogy a lista élén főleg a Suzuki és a Toyota modelljei dominálnak, de a Kia, a Ford és a Skoda is stabilan tartja magát a legkeresettebb autók mezőnyében.
