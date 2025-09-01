Szeptemberben is SPAR Kupon Kánaán! (x)

2025. szeptember 1. hétfő Egyed, Egon
17 °C Budapest
Szeptemberben is SPAR Kupon Kánaán!
PR
2025. szeptember 1. 05:00

Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást!  Gyűjtsd be 2025. szeptember 1. és 3. között a  SPAR  kuponokat, majd váltsd be őket  2025. szeptember 4. és 14. között a promócióban részt vevő  SPAR  és  INTERSPAR áruházakban országszerte - a készlet erejéig. A csomagban ott a JOKER kupon is, amellyel a személyes kedvencedet szerezheted meg kedvezménnyel, a kuponon szereplő beváltási feltételekkel.

Reggeli, ami lendületet ad

A jó nap jó reggelivel indul – és most igazán megéri felturbózni! A Hester’s Life granolák 20%, a Cerbona rizskásák 30%, míg a menő NUTRIBULLET turmixgépek 37% kedvezménnyel érhetőek el, illetve a Wasa extravékony ropogós kenyér 25%, mellé pedig a St. Dalfour gyümölcsdzsem 30% kedvezménnyel vár rád. A Gullón kínálatában gluténmentes, hozzáadott cukor nélküli és teljes kiőrlésű kekszek közül válogathatsz - most 20% kedvezménnyel -, így akkor sem kell kompromisszumot kötnöd, ha tudatos étrendet tartasz.

Töltsd fel a kamrát – gyorsan és okosan

Egyetem, munka, rohanás? A Barilla üveges szószok giga 35%-os kedvezménnyel kerülhetnek a kosárba. A Knorr 25%, a Maggi 30%, a Delikát alapok egyike pedig 25% kedvezménnyel lehet a tiéd. És ha útközben falatoznál, a 7Days snackek is 25%-kal olcsóbbak most. A tésztapolcra pakolj Gyermelyi vagy VITA Pasta durum tésztát – mindkettőt 30% kedvezménnyel!

Minőség a családi szendvicsben

A SPAR saját márkája, a Regnum Kölyök termékcsalád most igazán nagy dobás: akár 40% kedvezménnyel viheted haza a kifejezetten gyerekeknek fejlesztett finomságokat. A sertésmájas nem tartalmaz hozzáadott tartósítószert, színezéket, ízfokozót, foszfátot, és glutén-, laktóz-, valamint szójamentes – így a szülők teljes bizalommal tehetik a tízórais szendvicsbe.

Háztartási nagybevásárlás egyszerűbben

A kategóriakedvezményekkel még több marad a pénztárcádban: minden teljes árú mosószer 15%, minden teljes árú öblítő 15%, minden teljes árú légfrissítő és WC-illatosító 30% kedvezménnyel vár rád. Praktikus kiegészítők is elérhetőek a Kupon Kánaán keretein belül, mint például a TENTO papíráruk és SPAR palackgyűjtő táskák.

Tervezd meg a bevásárlást, használd ki a kuponokat!

Vedd át a kuponjaidat 2025. szeptember 1–3. között a promócióban résztvevő SPAR és INTERSPAR üzletekben, majd váltsd be őket 2025. szeptember 4–14. között, vagy a készlet erejéig. Tervezd meg előre a bevásárlást, jelöld ki a kedvenceidet, és hozd ki a legtöbbet az ősz első nagy kuponhétvégéjéből!

Válaszd a papíralapú kuponfüzetet, vagy a digitális kuponokat a MySPAR appban, és élvezd a választás szabadságát, valamint a kedvező árakat!

A részleteket és az aktuális ajánlatokat a spar.hu/ajanlatok oldalon találod meg.

(x)

 
#kupon #spar #bevásárlás

