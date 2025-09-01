Szeptember elején különleges, TikTok-trendek által inspirált édességekkel és újdonságokkal bővül a Lidl kínálata.
Szeptemberben is SPAR Kupon Kánaán! (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást! Gyűjtsd be 2025. szeptember 1. és 3. között a SPAR kuponokat, majd váltsd be őket 2025. szeptember 4. és 14. között a promócióban részt vevő SPAR és INTERSPAR áruházakban országszerte - a készlet erejéig. A csomagban ott a JOKER kupon is, amellyel a személyes kedvencedet szerezheted meg kedvezménnyel, a kuponon szereplő beváltási feltételekkel.
Reggeli, ami lendületet ad
A jó nap jó reggelivel indul – és most igazán megéri felturbózni! A Hester’s Life granolák 20%, a Cerbona rizskásák 30%, míg a menő NUTRIBULLET turmixgépek 37% kedvezménnyel érhetőek el, illetve a Wasa extravékony ropogós kenyér 25%, mellé pedig a St. Dalfour gyümölcsdzsem 30% kedvezménnyel vár rád. A Gullón kínálatában gluténmentes, hozzáadott cukor nélküli és teljes kiőrlésű kekszek közül válogathatsz - most 20% kedvezménnyel -, így akkor sem kell kompromisszumot kötnöd, ha tudatos étrendet tartasz.
Töltsd fel a kamrát – gyorsan és okosan
Egyetem, munka, rohanás? A Barilla üveges szószok giga 35%-os kedvezménnyel kerülhetnek a kosárba. A Knorr 25%, a Maggi 30%, a Delikát alapok egyike pedig 25% kedvezménnyel lehet a tiéd. És ha útközben falatoznál, a 7Days snackek is 25%-kal olcsóbbak most. A tésztapolcra pakolj Gyermelyi vagy VITA Pasta durum tésztát – mindkettőt 30% kedvezménnyel!
Minőség a családi szendvicsben
A SPAR saját márkája, a Regnum Kölyök termékcsalád most igazán nagy dobás: akár 40% kedvezménnyel viheted haza a kifejezetten gyerekeknek fejlesztett finomságokat. A sertésmájas nem tartalmaz hozzáadott tartósítószert, színezéket, ízfokozót, foszfátot, és glutén-, laktóz-, valamint szójamentes – így a szülők teljes bizalommal tehetik a tízórais szendvicsbe.
Háztartási nagybevásárlás egyszerűbben
A kategóriakedvezményekkel még több marad a pénztárcádban: minden teljes árú mosószer 15%, minden teljes árú öblítő 15%, minden teljes árú légfrissítő és WC-illatosító 30% kedvezménnyel vár rád. Praktikus kiegészítők is elérhetőek a Kupon Kánaán keretein belül, mint például a TENTO papíráruk és SPAR palackgyűjtő táskák.
Tervezd meg a bevásárlást, használd ki a kuponokat!
Vedd át a kuponjaidat 2025. szeptember 1–3. között a promócióban résztvevő SPAR és INTERSPAR üzletekben, majd váltsd be őket 2025. szeptember 4–14. között, vagy a készlet erejéig. Tervezd meg előre a bevásárlást, jelöld ki a kedvenceidet, és hozd ki a legtöbbet az ősz első nagy kuponhétvégéjéből!
Válaszd a papíralapú kuponfüzetet, vagy a digitális kuponokat a MySPAR appban, és élvezd a választás szabadságát, valamint a kedvező árakat!
A részleteket és az aktuális ajánlatokat a spar.hu/ajanlatok oldalon találod meg.
(x)
A műkereskedelem egyre inkább felértékelődik a befektetők körében, hiszen stabil hozamot és megbízható menedéket kínál a gazdasági ingadozások idején.
Ezzel befellegzett a Temu, Shein filléres akcióinak: búcsúzhatnak a magyr vásárlók az olcsó termékektől
Az Egyesült Államok augusztusban eltörölte a 800 dollár alatti küldemények vámmentességét, ami jelentős változásokat hoz a globális e-kereskedelemben.
Infláció Magyarországon 1990-től, infláció mértéke 2025-ben: mennyi volt az éves infláció 2024-ben és mennyi az infláció Magyarországon 2025-ben a KSH infláció adatai szerint?
Az éttermi költések emelkedését mutatják a bankkártya-használati adatok: kiderült, mennyi az idei Pizza index.
Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint a plázastop kiterjesztéséről szóló rendelet több sebből vérzik.
A márka a közleményben kiemelte: egy valaha spontán ötletből született álom valósult meg a ruháikban.
A vizek ízét elsősorban az ásványianyag-tartalmuk határozza meg, amit a teljes oldott szilárdanyag-tartalommal (TDS) mérnek.
Ezek a legjobb vezeték nélküli porszívók 2025-ben: csak a legdrágább, márkás darabokat érdemes megveni?
108 vezeték nélküli állóporszívót tesztelt a Tudatos Vásárlók Egyesülete.
A folyamatos növekedés és terjeszkedés stratégiai fontosságú a JYSK kiskereskedelmi hálózatának működésében.
Bezárt az eMAG utolsó magyarországi üzlete is. Az Etele Plázában működő, korábban „flagship” egységként emlegetett bolt augusztus 22-én húzta le a rolót.
A szezonban átfogó ellenőrzést tartott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a görögdinnyék minőségének, jelölésének és nyomonkövethetőségének vizsgálatára.
Hivatalos: a kormány november végéig meghosszabbította az élelmiszerekre és drogériai termékekre vonatkozó árrésstopot.
A módosított szabályozás kizárólag a nagy alapterületű élelmiszerboltokat és hasonló profilú üzleteket érinti.
Három napon át több településen szünetel a Telekom tv-, internet- és telefon-szolgáltatása karbantartási munkák miatt.
A legnépszerűbb online megrendelt termékeknek az iskolatáskák, füzetek, illetve az írószerek számítanak.
A Lidl augusztus 28-tól mindössze 1199 forintért árulja az idei Magyarország Cukormentes Tortáját. A Magyar Cukrász Ipartestület közleményben reagált a lépésre
Augusztus 28-tól mindössze 1199 forintért kínálja a Lidl Magyarország az év Cukormentes Tortáját.
Magyarország világviszonylatban is nagy tésztaleves-fogyasztónak számít: évente 40 millió tésztalevest fogyasztunk el, ezzel benne vagyunk a TOP50-ben.
-
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
-
Biztonság és kiszámítható hozam a műtárgypiacon (x)
A műkereskedelem egyre inkább felértékelődik a befektetők körében, hiszen stabil hozamot és megbízható menedéket kínál a gazdasági ingadozások idején.
-
Szeptemberben is SPAR Kupon Kánaán! (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást! Gyűjtsd be 2025. szeptember 1. és 3. között a SPAR kuponokat!