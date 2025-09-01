Egy eurázsiai hód kétszer is megharapott egy fürdőző nőt Szeged közelében, miután a tiszai partszakasz látszólag biztonságosnak tűnt. Szakértők is megszólaltak az ügyben.
Agyad eldobod: kétszázezret akar a turista, amiért lespriccelte a siófoki szökőkút, reagált a polgármester
A pórul járt turista perrel fenyegetőzik, amennyiben nem kártalanítják tönkretett napjáért - a polgármester azonban egyértelmű választ küldött.
Kétszázezer forintos sérelemdíjat szeretne az a nő, akit a siófoki Rózsakertben lévő turistalátványosság, a szökőkút fröcskölt le nemrégiben.
A turista hivatalos levélben fordult Lengyel Róbert siófoki polgmesterhez, ugyanis állítása szerint nem elég, hogy elázott a ruhája, "többen is kinevették", nem csak a közelben állók, de a közeli, éppen beérkező hajó utasai is.
A kellemetlenségekért – elmaradt program, nyirkos ruhában utazás, megaláztatás – 200 000 Ft sérelemdíjat kérek önöktől, mint a köztéri szökőkút üzemeltetőitől. Kérem, hogy az összeget szíveskedjenek az alábbiak szerint bankszámlaszámomra utalni. Amennyiben kárigényemet vitatják és nem fogadják el, az igényem érvényesítése érdekében jogi képviselőhöz fordulok
- fogalmazott a pórul járt turista a hivatalos levélben.
Az esetről maga a polgármester számolt be saját közösségi oldalán, és válaszolt is rögvest, meglehetősen egyértelműen.
Hát, nem fogadjuk el. Nem fogunk a siófoki adófizetők pénzéből ezért önszántunkból egyetlen kanyi vasat sem fizetni. Tessék körültekintőnek lenni, a kihelyezett figyelmeztető táblát elolvasni, meg számolni azzal, hogy nyáron, különösen is a kánikulában, ahol vannak, ott a szökőkutak bizony vizet spriccelhetnek ránk
- írta posztjában Lengyel Róbert, aki mellesleg hozzátette, hogy a városnak így is van mostanában elég gondja: az aranyparti strandszakasz fáit valakik eltördelték, és az új szemeteseket is megrongálták.
