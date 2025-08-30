Őszi faültetés kisokos: ősszel ültethető fák, bokrok listája

Az éttermi költések emelkedését mutatják a bankkártya-használati adatok: kiderült, mennyi az idei Pizza index.
Véget ér a nyár, kezdődik az ősz, azonban mindez messze nem azt jelenti, hogy takaréklángra állíthatjuk a kerti munkafolyamatot – épp ellenkezőleg, több a teendőnk ilyenkor, mint azt a legtöbben gondolnák. A legfontosabb őszi kerti munkák közé tartozik a facsemeték ültetése is, különösen bizonyos típusú gyümölcsfák és cserjék esetén. Nézzük, mi a különbség a tavaszi és az őszi faültetés között, melyek a legtipikusabb ősszel ültethető fák és hogyan zajlik a gyümölcsfa ültetés ősszel.
Cikkünkben az ősszel ültethető fákkal kapcsolatos tudnivalókról tájékoztatjuk olvasóinkat és azt vizsgáljuk meg, melyek azok a gyümölcsfák és bokrok, amelyeket ilyenkor érdemes kiültetnünk a kertbe. Olyan fontos kérdésekre keressük a választ, mint: hogyan történik a gyümölcsfa ültetés ősszel, melyik hónapban és milyen időjárási körülmények között célszerű a faültetést elvégezni és mire figyeljünk a különböző fafélék igényeivel kapcsolatban.
Gyümölcsfa ültetés ősszel VS tavasszal: mi a különbség?
A faültetésben még tapasztalatlan, kezdő kertészek részéről gyakori kérdés, hogy mikor kell elültetni a gyümölcsfákat, mi a legideálisabb időszak a szabad földbe helyezésükhöz. Gyümölcsfát ősszel és tavasszal is lehet ültetni: ősszel szeptembertől az első fagyokig, tavasszal pedig az februártól rügypattanásig (rügyfakadás előtt) szokás a feladatot elvégezni. A facsemeték átültetése során ún. „átültetési stressz” éri a növényeket, amellyel egyes fajok könnyebben, mások nehezebben birkóznak meg. A különbség elsősorban abban áll, hogy:
- a konténerben nevelt gyümölcsfák és díszfák kevésbé érzékenyek az átültetésre: ezeket fagymentes időszakban egész évben (nem csak tavasszal és ősszel, hanem nyáron is) elültethetjük;
- a szabad gyökerű és a földlabdás facsemeték viszont érzékenyebbek az átültetésre: fajtától függ, hogy melyiket érdemes ősszel és melyiket inkább tavasszal elültetni (az őszi ültetés a gyakoribb).
A tavaszi és az őszi faültetés alapvetően nagyon hasonló módon történik, azonban fontos különbség, hogy őszi ültetés esetén kupacoljuk fel a földet a fa körül, tavasszal inkább tányérozzuk ki. Mindkét esetben alaposan tapossuk meg a földet a fa gyökere körül és végezzünk alapos beöntözést (10-20 liter vízzel). A tavasszal ültetett fák öntözésére nagyobb hangsúlyt kell fektetni, továbbá érdemes ültetés előtt elvégeznünk a gyökérmetszést is, amivel serkenthetjük a gyökérképződést (a fiatal gyökereket ne bántsuk!). Úgy célszerű a fát elhelyezni a gödörben, hogy az oltási helye a széliránnyal szembe nézzen, illetve az oltási hely a talaj fölé kerüljön. Az ültetést követően érdemes koronametszést végezni az adott fafajtára jellemző alakzatban.
Melyek az ősszel ültethető fák és bokrok?
A faültetés kapcsán általánosságban elmondhatjuk, hogy a legtöbb gyümölcsfa, díszfa és az örökzöldek ültetésére az ősz (leginkább szeptemberben és októberben) a legideálisabb időszak, különösen szabad gyökerű facsemeték esetén. A lombhullatási időszakban és azt követően az őszi és téli csapadék serkenti a gyökeresedést, így a fa tavaszra fel tud készülni a vegetációra. Az ősszel ültethető fák tipikusan azok a növények, amelyek kevésbé érzékenyek a tél viszontagságaira – ilyenek például az almatermésűek és a bogyós cserjék. A csonthéjasok egy része (pl. barackfélék, szelídgesztenye, mandulafa) ezzel szemben érzékenyebbek a téli fagyra, őket ajánlott inkább tavasszal elültetni vagy konténeres előneveléssel megvásárolni.
Ősszel ültethető gyümölcsfák és bokrok
- almatermésűek (pl. almafa- és körtefafélék, birs);
- bogyós gyümölcscserjék (pl. málna, szeder, ribizli, fekete ribizli);
- diófélék;
- szilvafélék;
- cseresznye és meggy.
Ősszel ültethető díszfák és bokrok (tipikusan a lombhullatók)
- juhar;
- hárs;
- tölgy;
- kőris;
- berkenye;
- díszalma és díszkörte;
- som;
- orgona;
- sövénynövények.
Hasznos tippek és tanácsok őszi faültetéshez
A facsemete vagy cserje kiválasztásakor érdemes alaposan átgondolnunk, pontosan mit és miért szeretnénk a kertünkbe ültetni: mi a fontosabb számunkra, a növény díszítőértéke vagy a terméshozama? Gyümölcsfa ültetése esetén gondoljuk át, milyen adottságokkal bír a kertünk, ugyanis nem mindegy, hogy milyen az udvar benapozottsága, mekkora a huzat, milyen más növényekkel osztozik a választott fa a kertben, mekkora helye van a koronájának, és hogy milyen összetételű és minőségű talajba tudjuk ültetni azt.
Ezeknek a tényeknek az ismeretében válasszuk ki a dísz- vagy haszonnövényeket, amelyeknek szintén érdemes tisztában lennünk a tulajdonságaival, például a fa talaj-, víz- és fényigényével, fagytűrőképességével, méretével. Célszerű elsőként olyan ősszel ültethető fákat választanunk – első sorban a gyümölcsfák tekintetében -, amelyek őshonosak a Kárpát-medencében, mert ezek a típusok nagyobb eséllyel vészelik át az időnként kemény teleket és könnyebben alkalmazkodnak a hazai időjárási körülményekhez.
