Nagy kárpáti barnamedve ragadozó portréja, miközben a kamerába néz, természetes környezetben a romániai erdőben, zöld háttérrel.
Rémálom az erdei vadkempingezésből: videóra vették, ahogy a medve szétmarcangolja a sátrat

2025. augusztus 11. 17:15

Egy erdőben végzett kísérlet egyértelműen megmutatja, miért kell rendkívül óvatosnak lenni, ha a Kárpátokban szabad ég alatt sátrazol – a medvék és más vadak pillanatok alatt felfedezik a legkisebb illatot is. A végeredmény pedig tényleg döbbenet!

Tanulságos egy videó került fel a Vad Kárpátok Facebook-oldalára, ahol a készítők 30 napra magára hagytak egy használaton kívüli sátrat a Kárpátok erdős vidékein, hogy bemutassák, mi történik, ha kint a szabad ég alatt, bent az erdő rengetegében versz tanyát. Bár közvetlenül ételt nem hagytak a sátorban, de olajoshal-konzerv levét szétlocsolták a sátor környékén, így biztosítva, hogy a vadak érezzék a csalogató illatot.

Az eredmény megdöbbentő: a természet vad lakói nem hagyták szó nélkül a meghívást. A sátor körül több alkalommal is nyomokat találtak a kutatók, és a sátrat belülről is erősen megrongálták a kíváncsi állatok. Ez az eset jól szemlélteti, hogy milyen veszélyekkel járhat a szabad ég alatt történő sátorozás, ha nem figyelünk oda az élelmiszerek és illatok megfelelő tárolására. A kísérlet rávilágít arra is, hogy a Kárpátokban élő medvék és más nagyvadak rendkívül érzékenyek az emberi szagokra, ezért kiemelten fontos, hogy túrázáskor és sátrazáskor betartsuk a természetvédelmi és biztonsági előírásokat. Ez nemcsak a turisták, hanem az állatok védelme miatt is elengedhetetlen.
Címlapkép: Getty Images
