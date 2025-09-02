Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A világ legmagasabb hegycsúcsai rengeteg hegymászót vonzanak évről évre, hogy meghódítsák azokat. Ugyanakkor akadnak a világ legmagasabb hegyeinek távoli csodálói is, akiket nem a mászás, hanem a szédítő számadatok ejtettek a bűvöletükbe. A mai kvíz során tesztelheted tudásodat a világ legmagasabb hegycsúcsairól! A maximális pontszámhoz nemcsak a legmagasabb csúcsok magasságát érdemes ismerni, hanem mindenféle más érdekességet is a legmagasabb csúcsokról.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Vonzanak a világ legmagasabb, különleges hegycsúcsai? Mennyit tudsz ezekről a hegyekről? Teszteld! 1/10 kérdés Melyik elnevezés nem ugyanazt a hegyet jelöli az alábbiak közül, a tengerszinttől számítva a legmagasabb hegycsúcsot a világon? Csomolungma Mount Everest K2 Szágarmantha Következő kérdés 2/10 kérdés A Hawaii-szigeteki Mauna Kea hegyet is a világ legmagasabbjaként emlegetik. Honnan számítva a legmagasabb? történelmileg volt a legmagasabb, amíg ki nem tört a vulkán, és "el nem tűnt" a hegycsúcs a hegy lábától - mely az óceánfenékig nyúlik - a csúcsáig a tengerszinttől a Föld középpontjától Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik Afrika kontinens legmagasabb hegye? Elbrusz Puncak Jaya Denali (Mount McKinley) Kilimandzsáró Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik hegységben található a Mont Blanc, az Európai Unió legmagasabb hegye? Kaukázus Alpok Kárpátok Urál Következő kérdés 5/10 kérdés A magyar nyelv egyik szava a világ egyik magas hegycsúcsának nevéből ered. Melyik ez a szó? garbó csimborasszó antenna katafalk Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik a Magas-Tátra és egyben az egész Kárpátok legmagasabb csúcsa 2655 méteres magasságával? Gerlachfalvi-csúcs Tátra-csúcs Furkota-csúcs Lomnici-csúcs Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik hegy ihlette jellegzetes alakjával a Toblerone csokoládé formáját a legenda szerint? Matterhorn Triglav Jungfrau Großglockner Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik évben indult el Suhajda Szilárd, hogy meghódítsa a Mount Everestet? 2022 2023 2024 2021 Következő kérdés 9/10 kérdés Kiről nevezték el Ausztrália legmagasabb hegycsúcsát? Otto von Bismarck porosz államférfi egyik fiáról Abel Janszoon Tasman holland felfedezőről Tadeusz Kościuszko lengyel tábornokról Arthur Wellesley, Wellington hercegéről, aki a waterlooi csatában legyőzte Napóleont Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik csúcs nem része a hét hegycsúcs kihívásnak az alábbiak közül? Mount Blanc Aconcagua Denali Vinson Eredmények

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK