Naplemente az Everest északi falán a Rongbuk kolostorból, 5200 m magasságban, a Tibeti Autonóm Területen, Kínában.Qomolangma
Kvíz: Vonzanak a világ legmagasabb, különleges hegycsúcsai? Mennyit tudsz ezekről a hegyekről? Teszteld!

2025. szeptember 2. 18:02

A világ legmagasabb hegycsúcsai rengeteg hegymászót vonzanak évről évre, hogy meghódítsák azokat. Ugyanakkor akadnak a világ legmagasabb hegyeinek távoli csodálói is, akiket nem a mászás, hanem a szédítő számadatok ejtettek a bűvöletükbe. A mai kvíz során tesztelheted tudásodat a világ legmagasabb hegycsúcsairól! A maximális pontszámhoz nemcsak a legmagasabb csúcsok magasságát érdemes ismerni, hanem mindenféle más érdekességet is a legmagasabb csúcsokról.

1/10 kérdés
Melyik elnevezés nem ugyanazt a hegyet jelöli az alábbiak közül, a tengerszinttől számítva a legmagasabb hegycsúcsot a világon?
Csomolungma
Mount Everest
K2
Szágarmantha
2/10 kérdés
A Hawaii-szigeteki Mauna Kea hegyet is a világ legmagasabbjaként emlegetik. Honnan számítva a legmagasabb?
történelmileg volt a legmagasabb, amíg ki nem tört a vulkán, és "el nem tűnt" a hegycsúcs
a hegy lábától - mely az óceánfenékig nyúlik - a csúcsáig
a tengerszinttől
a Föld középpontjától
3/10 kérdés
Melyik Afrika kontinens legmagasabb hegye?
Elbrusz
Puncak Jaya
Denali (Mount McKinley)
Kilimandzsáró
4/10 kérdés
Melyik hegységben található a Mont Blanc, az Európai Unió legmagasabb hegye?
Kaukázus
Alpok
Kárpátok
Urál
5/10 kérdés
A magyar nyelv egyik szava a világ egyik magas hegycsúcsának nevéből ered. Melyik ez a szó?
garbó
csimborasszó
antenna
katafalk
6/10 kérdés
Melyik a Magas-Tátra és egyben az egész Kárpátok legmagasabb csúcsa 2655 méteres magasságával?
Gerlachfalvi-csúcs
Tátra-csúcs
Furkota-csúcs
Lomnici-csúcs
7/10 kérdés
Melyik hegy ihlette jellegzetes alakjával a Toblerone csokoládé formáját a legenda szerint?
Matterhorn
Triglav
Jungfrau
Großglockner
8/10 kérdés
Melyik évben indult el Suhajda Szilárd, hogy meghódítsa a Mount Everestet?
2022
2023
2024
2021
9/10 kérdés
Kiről nevezték el Ausztrália legmagasabb hegycsúcsát?
Otto von Bismarck porosz államférfi egyik fiáról
Abel Janszoon Tasman holland felfedezőről
Tadeusz Kościuszko lengyel tábornokról
Arthur Wellesley, Wellington hercegéről, aki a waterlooi csatában legyőzte Napóleont
10/10 kérdés
Melyik csúcs nem része a hét hegycsúcs kihívásnak az alábbiak közül?
Mount Blanc
Aconcagua
Denali
Vinson
Címlapkép: Getty Images
