Mikor lesz a halasi vásár 2025-ben? Itt a vásár dátum: fontos tudnivalók Kiskunhalas vásáráról

A Kiskunhalas Vásárt 2025-ben is megrendezik, ahol januártól decemberig minden hónap első vasárnapján várják a látogatókat a kiskunhalasi Harangos téren található Országos Állat- és Kirakodóvásáron. Mikor lesz a halasi vásár 2025-ben? Mit vásárolhatunk a halasi vásáron? Ennek jártunk most utána.

A vásár Halas életében a helyi és környékbeli lakosok miatt is fontos, hiszen családi- és baráti programként is megállja a helyét, nem beszélve arról, hogy turisztikai szempontból sem elhanyagolható. Hogy miért? A kiskunhalasi vásár amellett, hogy közösségi élményt nyújt és teremt, kiváló lehetőséget teremt arra, hogy megismerjük a helyi termelők kínálatát, megkóstoljunk kézműves termékeket, így egyedi és nem mindennapi ételeket, italokat, termékeket vásárolhatunk. Ennek mentén az állatvásár és a kirakodóvásár mellett persze elmerülhetünk a helyi gasztronómia világában is, hiszen a vásáron megkóstolhatjuk az itt készült ételeket is.

Vásár dátum, vásár időpont? Már megvannak a 2025-ös dátumok

Mivel évről-évre rengeteg látogató érkezik Kiskunhalasra a halasi vásár miatt, így időben kihirdetik a vásár Kiskunhalas városában tartott időpontjait. Ezt a Halasi Városgazda Zrt. már megosztotta, így már megvannak a 2025-ös halasi vásár időpontjai. Mikor lesz vásár Kiskunhalason? Lássuk!

A kiskunhalas vásár éves időpontjai:

2025. január 5.

2025. február 2.

2025. március 2.

2025. április 6.

2025. május 4.

2025. június 1.

2025. július 6.

2025. augusztus 3.

2025. szeptember 7.

2025. október 5.

2025. november 2.

2025. december 7.

Mi a kiskunhalasi vásár pontos címe?

Minden hónap második vasárnapján "zsibvásár" jellegű kirakódóvásár várja az érdeklődőket kiskunhalason. Ha autóval érkezünk, fontos, hogy tudjuk, hogy zajlik a parkolás a halasi vásár alatt. A vásártér Dél-nyugati oldalán (a régi lóvásártér) 450 autó parkolására alkalmas teret alakítottak ki, melynek használata ingyenes. Megközelítése a táblákkal jelzett útvonalon lehetséges.

A vásár Kiskunhalas területén található a következő címen: 6400 Kiskunhalas, Harangos tér 14. (A bejárat a volt Vágóhíd bejáratával szemben van, ezt tábla jelzi.)

A szervezők egy fontos dologra is felhívják a vásárlók, látogatók figyelmét: ha sziréna hangot hallunk, az veszélyt jelez ( pl. viharveszély)! A vásártér elhagyására legrövidebb útvonalról és a további teendőktől a helyszínen jelenlévő szervezőktől és munkatársaiktól kaphatunk felvilágosítást.

Mit vehetünk, mit láthatunk a kiskunhalasi vásáron?

Kiskunhalas egyik legnépszerűbb programja az Országos Állat- és Kirakodóvásár vagy ahogy a helyi lakosok hívják, Harangos téri vásár. Mit tartogat a vásár 2025. hónapjaira? A Kiskunhalas Vásár 2025-ös napjain az állatvásáron haszonállatok és háziállatok, a kirakodóvásáron pedig ruhák, bútorok, ajándékok, régiségek és még sok meglepetés várja az érdeklődőket.

Bár a vásár nevében benne van, hogy nem csak kirakodó, de állatvásár is, ezt több ízben szabályozza egy 2024-ben megjelent, új rendelet. A friss rendelet szerint nem lehet kutyát, macskát és vadon befogott madarat árulni állatvásárokon. Emellett figyelni kell az aktuális madárinfluenzával kapcsolatos híreket is, hiszen járvány esetén a szárnyasok árusítását is szabályozzák a hatóságok

*Figyelem! Betiltották a kutyák és macskák kereskedelmét az állatvásárokon 2024. november második felétől tilos kutyát, házimacskát és vadon befogott madarakat árulni állatvásárokon - hirdették ki még tavaly a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendeletben. A rendelet „a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről”, valamint „a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról” szóló rendeleteket egyidejűleg módosítja. A rendelet főként a 3 említett faj egyedeire vonatkozik, így nem minden kisállat tűnik el várhatóan a vidéki piacokról.

Mit érdemes tudni a kiskunhalasi vásár nyitvatartásáról?

A nyitvatartás változhat, így érdemes a Halasi Városgazda Zrt. oldalán is követni a híreket, ha azt tervezzük, hogy kilátogatunk a kiskunhalasi vásár egyik napjára. Itt mindig friss információval szolgálnak az érdeklődőknek, így mindig naprakészek lehetünk a dátumokat illetően. A jelenlegi kapunyitás reggel 6:00 óra, a kapuzárás pedig délután 13:00 óra.

Sok esetben felmerül kérdésként az érdeklődők körében az az, hogy van-e belépő díj a vásárra. Jó, ha tudjuk, a kiskunhalas vásár esetében is a belépés ingyenes a vásárlók, látogatók számára.

Van látnivaló a halasi vásáron kívül is

A kiskunhalasi vásár mellett számos érdekesség is vár minket a városban, mint például egy lenyűgöző csillagvizsgáló. A II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola épületétől néhány háztömbnyire található a Csillagászati Obszervatórium. A csillagvizsgáló 1983 vége óta nyújt lehetőséget az égbolt csodáival való találkozásra a csillagászat iránt érdeklődők számára.

Semmiképp ne hagyjuk ki, ha erre járunk a Fejetéki mocsár -tanösvényt sem. A várostól észak-nyugatra lévő Nagy-tó lecsapolása után az északi részen lápos, mocsaras, kiszáradó láprét jött létre. Ez a Fejeték nevű rész, amelyet a Környezet- és Területfejlesztési Minisztérium 1992-ben védetté nyilvánított. A 25 hektáros terület a város északnyugati csücskénél található. Itt ritka és védett növények fedezhetők fel. A két legértékesebb a fehér virágú vidrafű, és a lilás színű posvány kakastaréj.

Ha családdal, barátokkal járunk a környéken, érdemes kilátogatni Nádas-sziget és parkerdőre is. Kiskunhalas két legújabb helyi védett területét 2005. júniusában nyilvánították védetté. A Sóstó az egykori gazdag vízi világot idézi, amikor még Kiskunhalast tavak mocsarak, vizenyős laposok jellemezték. A helybeliek kedvelt kirándulóhelye ez, mivel itt található a klasszicista stílusú, híres Sóstó Csárda. A tó kiépített partszakasza strandolásra is alkalmas.

Nem csak a kiskunhalasi kirakodóvásár ér meg egy utat

Szerte az országban számos helyen rendeznek - nagyrészt vasárnap - országos kirakodóvásárokat. A Pénzcentrum korábbi gyűjtésében összeszedte az országos állat- és kirakodóvásárok legfontosabb helyszíneit, legközelebbi időpontjait. Összegyűjtöttük, mikor és hol lesznek 2025-ben a legnagyobb és legismertebb vidéki vásárok: mutatjuk a legközelebbi vásár időpontját Pécs, Kecskemét, Ruzsa, Lajosmizse, Kistelek, Kiskundorozsma, Jászapáti, Kiskunfélegyháza, Szekszárd, Dabas, Ónod, Dunaföldvár, Miskolc, Vác és Dunaújváros helyszíneken.

A kirakodóvásárok még mindig népszerű úti célnak számítana a magyarok körében. Sokan keresik fel a különböző vásárokat, hogy olcsón szerezzék be a különböző zöldséget, gyümölcsöt és más árucikkeket. Sok vásárban találhatunk régiségeket, antik dolgokat, mindenféle használt portékát. Az sem meglepetés, hogy régiségvadászok, profi gyűjtők és amatőrök egyaránt rendszeres látogatói ezeknek a vásároknak, hiszen könnyen bukkanhatnak kincsekre, melyek értéke tízszerese is lehet a kialkudott árnak. A vásárok ezenkívül időtöltésnek sem utolsók, ha nem is kincsek után kutatunk: nézelődni, elbeszélgetni, enni egy finom lángost.