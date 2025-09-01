2025. szeptember 1. hétfő Egyed, Egon
HelloVidék

Eladó a Balaton-part leghíresebb villája: egy lottónyeremény is kevés lehet ehhez a luxushoz + Videó

HelloVidék
2025. szeptember 1. 11:15

Nem mindennapi hirdetésre bukkantunk: Balatonalmádi legikonikusabb luxusnyaralója, a több mint 130 éves Kis Jancsi-villa most vevőre vár – a pazar ingatlan története, és az ára se semmi!

Ha valaki járt már Balatonalmádiban, jó eséllyel kiszúrta már az Öreghegyen magasodó, pártázatos homlokzatú nyaralót. Jó hír annak, aki épp valami hasonlóan pazar luxusvilláról álmodozik: az ingatlan.com-on bukkantunk rá a hirdetésre, miszerint most eladó a Balaton-part legikonikusabb nyaraló-komplexuma. Ez a Kis Jancsi-villa, amit 1891-ben Szalay Mihály veszprémi kanonok építtetett, majd 1916-ban a világhírű cigányprímás, Kis Jancsi vásárolt meg – innen ragadt rá a név. Azóta is a város egyik szimbóluma: monumentális, történelmi, és még mindig úgy néz ki, mintha egy film díszlete lenne.

A villa története egészen 1891-ig nyúlik vissza, akkor építtete Szalay Mihály veszprémi kanonok. Akkoriban uralkodó elemként jelent meg az Öreghegyen, hiszen a környék jóval kevésbé volt beépítve, így szinte minden irányból látszott.

A fordulópont 1916-ban jött el, amikor a házat megvette a világhírű cigányprímás, Orsolya János, művésznevén Kis Jancsi.

Kis Jancsi volt az, aki a világ nagyvárosaiban – Franciaországban, Svájcban, Németországban és egészen Dél-Amerikáig – hódította meg a közönséget zenekarával. A veszprémi születésű prímásról a Napló 2006-ban így írt: „Az ifjú Kis Jancsi 1881-ben 14 tagú zenekart szervezett… Az aranysujtásos magyar ruhában fellépő zenészeket mindenütt lelkesedéssel fogadták, játékuk elbájolta a hallgatóságot.”

A Jancsi zenekarának különlegessége az volt, hogy kotta és karmester nélkül játszottak, és Buenos Airesben például annyira lenyűgözték a közönséget, hogy ajándékokkal halmozták el őket. Kis Jancsi nemcsak külföldön, hanem itthon is legendává vált: Budapesten és Veszprémben kávéházakban muzsikált, nyáron pedig a Balaton parton szórakoztatta a vendégeket. Egy alkalommal még Blaha Lujzának is játszott a Balaton egyik hajóján. Gavallérként, kedves modorral, a nők nagy kedvenceként emlegették.

A neves prímás ebbe a balatoni villába vonult vissza 1916-ban és itt hunyt el 1932-ben. A Kis Jancsi-villát – ahogy az almádiak nevezték –, Dawson Eleonora (akkor már dr. Szánthó Frigyesné) tulajdonát 1952-ben államosították és sokáig vállalati üdülőként használták.

A jelen: luxus, panoráma és fűthető medence

A villa az 1930-as évek elején bővült ki mai, monumentális formájára. Külső stílusa a felvidéki reneszánsz pártázatos homlokzatú épületeit idézi, belül pedig minden adott a luxushoz. Az épület 342 m²-es lakótere hét szobát foglal magában, köztük könyvtárszobát, tágas társalgót, saját fürdőszobás hálókat és gardróbokat. A 49 m²-es konyha-étkező 3,5 méteres belmagasságával igazi kuriózum, ahonnan közvetlen kijárat vezet a grillezőteraszra.

Az emeleti nappali inkább társalgó, ahol bőven elfér egy nagyobb társaság – pontosan az a hely, ahol száz évvel ezelőtt a vendégek cigányzenére mulathattak volna.

A közel 5200 m²-es telek ma is bővelkedik extrákban: van fűthető, áramoltatott medence, 24 m²-es borospince, külön vendégház, valamint egy három férőhelyes garázs. A fenntarthatóság sem hiányzik: napelemek és hőszivattyú gondoskodnak a modern működtetésről.

Nem csoda, hogy a helyiek máig csak Kis Jancsi-villaként emlegetik az épületet. Ez a ház több, mint egy luxusvilla: ez egy darabka történelem is, amely immár 1,43 milliárd forintért keresi új gazdáját. A tulajdonos nemcsak panorámát, medencét és luxust kap, hanem egy legendát is, amely száz éven át formálta a város arculatát.

Címlapkép forrása: Ingatlan.com
