Mikor lesz vásár Kiskundorozsma mellett 2025-ben? Itt az összes dorozsmai vásár időpont, tudnivalók egy helyen

A dorozsmai vásár, vagyis az országos kirakodóvásár Kiskundorozsmán a Dorozsmai Nagybani Piac területén kerül megrendezésre a meghirdetett vasárnapokon. A kirakodóvásárt többnyire minden hónap második vasárnapján rendezik meg, a helyszín a Szeged kiskundorozsmai városrésze, a Kettőshatári út 2-4. szám alatt található. A dorozsmai kirakodóvásár keretében állatok és mezőgazdasági termékek értékesítése tilos, érkezéskor a még szabad területeken van lehetőség az asztalok felállítására és árusításra. Gépjárművek egységesen 800 forint belépési díj ellenében léphetnek a vásár területére

A kirakodóvásár minden hónap második vasárnapján kerül megrendezésre a Dorozsmai Nagybani Piac területén, melynek címe a 6791 Szeged, Kettőshatári út 2-4. szám alatti terület. A vásárokon szombat 15:00 órától vasárnap 06:30-ig tart a rakodási időszak és vasárnap 06:30-tól 12:00-ig vásári időszak. A vásár üzemeltetője a Dorozsmai Nagybani Piac Kft. határotta meg a vásár rendjét, melyről jól látható helyen közzétett helyben szokásos módon tájékoztatja a vásározókat.

A kiskundorozsmai vásár nagy múltra tekint vissza. Dorozsma először 1838-ban V. Ferdinánd királytól kapott jogot vásárok tartására, akkor évente négy alkalommal rendeztek vásárt a településen. Kiskundorozsma korábban önálló település volt, 1973-tól viszont Szeged városrésze, így a több mint 180 éves vásár hagyományát már a szegediek is magukénak érezhetik, a vásár helyszíne hivatalosan Szegedhez tartozik, úgy érdemes keresni a térképen:

Vásártér: Dorozsma vásár helyszíne

A vásár helyszíne a 6791 Szeged, Kettőshatári út 2-4. szám alatti terület, a Csongrád-Csanád vármegyeszékhelyének Kiskundorozsma városrészén. Több helyi járat (36-os és 75-ös busz) megáll a vásár közelében, a Kiskundorozsma Vásártér megállónál és több távolsági járatnak is van megállója a közelben.

A vásár autóval is megközelíthető, az északi oldalon nagy területű, ingyenes parkoló áll rendelkezésre közvetlen bejárattal a vásártérre.

A vásár területén helyben ételt is árulnak, így biztosan nem marad éhes az sem, aki nem reggelizett otthon.

Dorozsmai vásárnaptár: az összes vásár dátum 2025-ben

A vásár Kiskundorozsma területén többnyire minden hónap második vasárnapján kerül megrendezésre. A vásárnapokon 06:30-tól 12:00-ig tart a kirakodóvásár. Mikor lesz vásár Dorozsma területén? Mutatjuk a vásár 2025-ös vásárnaptárát.

2025. január 12. - a vásár elmaradt

2025. február 9.

2025. március 9.

2025. április 13.

2025. május 11.

2025. június 8.

2025. július 13.

2025. augusztus 10.

2025. szeptember 14.

2025. október 12.

2025. november 9.

2025. december 14.

Előfordulhat, hogy a vásár időpontja eltér a megszokottól, például ünnepnapok miatt, de 2025-ben halasztásra munkaszüneti napok miatt előreláthatóan nem lesz szükség. Az időjárás azonban jelentősen befolyásolhatja a vásárok megtartását, így a dorozsmai vásár megtartását is. Rossz idő esetén érdemes tájékozódni az üzemeltetőnél vagy online az esetleges változásokról.

A tapasztalt vásárra járók szerint legkésőbb kilenc és tíz óra között érdemes megérkezni, mert 11 óra után sok árus már elkezd pakolni. Viszont alkudni is akkor lehet a legtöbbet, amikor az árusok már pakolnak.

Fontos tudnivalók árusítóknak

A vásártéren elfoglalt terület után egységesen 800 Ft/m2 helyfoglalási díj fizetendő és a vásár ideje alatt bent tartozkodó gépjárművek után ugyancsak 800 Ft a helyfoglalási díj fizetendő. Ha a gépjármű a Rakodási időszak végéig nem hagyja el a vásár területét, akkor újra be kell fizetni a 800 Ft-os díjat.

A dorozsmai vásár 2025-ös belépési rendje:

1-es bejárat nyitása: szombat 15:00

2-es bejárat nyitása: vasárnap 06:30

3-as bejárat nyitása: vasárnap 06:30

A rakodás kizárólag az 1-es bejáraton (Kettőshatári út), szombat 15:00-tól lehetséges.

Kiskundorozsma vásár házirendje

Az Üzemeltető a Kirakódóvásár Házirendjét a vásárokról és piacokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet előírásai alapján az alábbiak szerint határozza meg:

Az Üzemeltető a vásár területén rendészeti csoport közreműködésével látja el feladatát. A rendészeti intézkedések megtételének lehetőségét a helyfoglalási díj és belépési díj megváltásával az árusító tudomásul veszi. A vásározók kötelesek a rendészeti csoport jogszerű utasításait betartani.

A megrendezett kirakodóvásárokon állatok és mezőgazdasági termékek értékesítése nem megengedett.

A vásár Üzemeltetője fenntartja a jogát a helyek időszakos felülvizsgálatára, továbbá indokolt esetben a helyek korrekciójára.

A helyfoglalási díj kizárólag a megváltás napjára, a jegyen (blokkon) meghatározott méretű területre (m2) érvényes. A vásár területére kiadott igazoló szelvény (blokk) megőrzése a helyfoglaló felelőssége és kötelessége. A helyfoglalást igazoló szelvényeket az Üzemeltető rendészeti szolgálata jogosult ellenőrizni. Ha az árus a helyfoglalási díj szelvényét az üzemeltető felszólítására bármilyen okból nem tudja felmutatni, az elfoglalt hely kétszeresét köteles megfizetni.

A vásártéren, aki a megfizetett helynél nagyobb területet foglal el, a megváltott helyen felüli terület után a napi helyhasználati díj kétszeresét köteles megfizetni.

Tilos a vásártér közlekedési útjait áruval, göngyöleggel, gépjárművel stb. eltorlaszolni, a vásárlói közönséget közlekedésben és vásárlásban akadályozni.

Amennyiben az árusítóval szemben, tevékenysége folytán hatósági eljárás indul, az ebből eredő minden következmény kizárólag az árusítót, kereskedőt terheli, melyről a napijegy (helyfoglalási díj) megváltásával tudomást vesz.

A helyhasználó köteles a szemetet az árusítás ideje alatt folyamatosan összetakarítani és a kijelölt tárolóban elhelyezni.

A helyhasználó a vásár végén köteles a megmaradt áruját elszállítani.

Az árusító a napijegy (helyhasználati díj) megváltásával elfogadja és tudomásul veszi a kirakodóvásár házirendjét.

Nem csak a dorozsmai kirakodóvásár ér meg egy utat

A kirakodóvásárokat gyakran keresik fel helyiek, hogy olcsón szerezzék be a zöldséget, gyümölcsöt és más árucikkeket. Sok vásárban találhatunk régiségeket, antik dolgokat, mindenféle használt portékát. A vásárokat szintén sok régiségvadász keresi fel, profi gyűjtők és amatőrök egyaránt bukkanhatnak kincsekre, melyek értéke tízszerese is lehet a kialkudott árnak. A vásárok ezenkívül időtöltésnek sem utolsók, ha nem is kincsek után kutatunk: nézelődni, elbeszélgetni, enni egy finom lángost.