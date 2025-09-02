2025. szeptember 2. kedd Rebeka, Dorina
Franciaország. Seine et Marne. Coulommiers város. Nézet a méhkaptárra télen egy mezőn. Közelkép a méhkaptár bejáratánál lévő döglött méhekről.
Nagypályás mézhamisítók buktak le Magyarországon: rengeteg élelmiszert foglaltak le a hatóságok

Pénzcentrum
2025. szeptember 2. 20:00

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) ellenőrei súlyos élelmiszerbiztonsági problémákat tártak fel egy budapesti raktárban: a hatóság közel 55 tonna, ismeretlen eredetű élelmiszert vont ki a forgalomból. Az ügyben folyamatban van az eljárás, a bírság kiszabása pedig még nem zárult le.

A Nébih szakemberei a raktárban összesen 198 darab, egyenként körülbelül 300 kilogrammos, lezárt fémhordót találtak. A vállalkozó szerint a tartályokban méz volt, azonban a vizsgálat során kiderült, hogy a hordókon nem szerepeltek gyártói címkék, tetejükön filccel írt sorszám, oldalukon pedig nyomtatott számkód volt, amelyet az ügyfél nem tudott értelmezni. A dokumentáció hiányosságai miatt a hatóság nem tudta ellenőrizni a termékek nyomonkövethetőségét, így az összes készlet ismeretlen eredetűnek minősült.

További problémát jelentett, hogy a raktár üzemeltetője nem működtetett HACCP és önellenőrzési rendszert, nem rendelkezett állati melléktermék elszállítására vonatkozó szerződéssel, valamint a rágcsáló- és rovarirtás sem volt igazolható.

A hatóság ezért a teljes készletet zárolta: a több mint 55 tonna élelmiszer nem kerülhet kereskedelmi forgalomba, és nem használható fel. A Nébih szerint a raktárban talált hiányosságok súlyos kockázatot jelentettek a fogyasztók számára.
