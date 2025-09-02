A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) összesen 72 termék tesztjét végezte el a mosóporok, mosószerek és mosókapszulák között.
Nagypályás mézhamisítók buktak le Magyarországon: rengeteg élelmiszert foglaltak le a hatóságok
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) ellenőrei súlyos élelmiszerbiztonsági problémákat tártak fel egy budapesti raktárban: a hatóság közel 55 tonna, ismeretlen eredetű élelmiszert vont ki a forgalomból. Az ügyben folyamatban van az eljárás, a bírság kiszabása pedig még nem zárult le.
A Nébih szakemberei a raktárban összesen 198 darab, egyenként körülbelül 300 kilogrammos, lezárt fémhordót találtak. A vállalkozó szerint a tartályokban méz volt, azonban a vizsgálat során kiderült, hogy a hordókon nem szerepeltek gyártói címkék, tetejükön filccel írt sorszám, oldalukon pedig nyomtatott számkód volt, amelyet az ügyfél nem tudott értelmezni. A dokumentáció hiányosságai miatt a hatóság nem tudta ellenőrizni a termékek nyomonkövethetőségét, így az összes készlet ismeretlen eredetűnek minősült.
További problémát jelentett, hogy a raktár üzemeltetője nem működtetett HACCP és önellenőrzési rendszert, nem rendelkezett állati melléktermék elszállítására vonatkozó szerződéssel, valamint a rágcsáló- és rovarirtás sem volt igazolható.
A hatóság ezért a teljes készletet zárolta: a több mint 55 tonna élelmiszer nem kerülhet kereskedelmi forgalomba, és nem használható fel. A Nébih szerint a raktárban talált hiányosságok súlyos kockázatot jelentettek a fogyasztók számára.
Kongatják a vészharangot, brutálisan bezuhant a hazai sörforgalom: ezt már a legnagyobb főzdék is megérzik
A Magyar Sörgyártók Szövetségének igazgatója szerint a fiatalabb generáció tudatosabban fogyaszt, sokan már inkább teljesen kerülik az alkoholt.
1000 forint értékű ALDI-kupont kap, aki legalább 8000 forint értékben vásárol, és fizetéshez akár csak részben nyugdíjas élelmiszer-utalványt használ fel.
Hamarosan érkezik a nyugdíjasoknak postán a beígért 30 ezer forintos élelmiszer utalvány, melyet hideg élelmiszer vásárlásra lehet fordítani. Mutatjuk, mi a hideg élelmiszer fogalma.
A műkereskedelem egyre inkább felértékelődik a befektetők körében, hiszen stabil hozamot és megbízható menedéket kínál a gazdasági ingadozások idején.
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást! Gyűjtsd be 2025. szeptember 1. és 3. között a SPAR kuponokat!
Ezzel befellegzett a Temu, Shein filléres akcióinak: búcsúzhatnak a magyr vásárlók az olcsó termékektől
Az Egyesült Államok augusztusban eltörölte a 800 dollár alatti küldemények vámmentességét, ami jelentős változásokat hoz a globális e-kereskedelemben.
Infláció Magyarországon 1990-től, infláció mértéke 2025-ben: mennyi volt az éves infláció 2024-ben és mennyi az infláció Magyarországon 2025-ben a KSH infláció adatai szerint?
Az éttermi költések emelkedését mutatják a bankkártya-használati adatok: kiderült, mennyi az idei Pizza index.
Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint a plázastop kiterjesztéséről szóló rendelet több sebből vérzik.
A márka a közleményben kiemelte: egy valaha spontán ötletből született álom valósult meg a ruháikban.
A vizek ízét elsősorban az ásványianyag-tartalmuk határozza meg, amit a teljes oldott szilárdanyag-tartalommal (TDS) mérnek.
Ezek a legjobb vezeték nélküli porszívók 2025-ben: csak a legdrágább, márkás darabokat érdemes megveni?
108 vezeték nélküli állóporszívót tesztelt a Tudatos Vásárlók Egyesülete.
Világhírű sztártermék érkezik a Lidl kínálatába: csak pár napig lesz akciós, roham indulhat a boltokba
Szeptember elején különleges, TikTok-trendek által inspirált édességekkel és újdonságokkal bővül a Lidl kínálata.
A folyamatos növekedés és terjeszkedés stratégiai fontosságú a JYSK kiskereskedelmi hálózatának működésében.
Bezárt az eMAG utolsó magyarországi üzlete is. Az Etele Plázában működő, korábban „flagship” egységként emlegetett bolt augusztus 22-én húzta le a rolót.
Hivatalos: a kormány november végéig meghosszabbította az élelmiszerekre és drogériai termékekre vonatkozó árrésstopot.
A módosított szabályozás kizárólag a nagy alapterületű élelmiszerboltokat és hasonló profilú üzleteket érinti.
Három napon át több településen szünetel a Telekom tv-, internet- és telefon-szolgáltatása karbantartási munkák miatt.
-
Ezért éri meg az elektronikus fizetés: megszólaltak a magyar vállalkozók - videó
Az elektronikus fizetési lehetőségek biztosítása ma már nem csupán opció, hanem a sikeres vállalkozás alapfeltétele.
-
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
-
Biztonság és kiszámítható hozam a műtárgypiacon (x)
A műkereskedelem egyre inkább felértékelődik a befektetők körében, hiszen stabil hozamot és megbízható menedéket kínál a gazdasági ingadozások idején.
-
Szeptemberben is SPAR Kupon Kánaán! (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást! Gyűjtsd be 2025. szeptember 1. és 3. között a SPAR kuponokat!