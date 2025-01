Országos állat- és kirakodóvásárok időpontjai 2025-ben: itt a 15 leghíresebb, legjobb magyar vásár

Csokorba szedtük a magyar vidék állat- és kirakodóvásárait, amiket színes forgataguk és Lacikonyhás finomságaik miatt is érdemes lesz idén felkeresni. Összegyűjtöttük, mikor és hol lesznek 2025-ben a legnagyobb és legismertebb vidéki vásárok: mutatjuk a legközelebbi vásár időpontját Pécs, Kecskemét, Ruzsa, Lajosmizse, Kistelek, Kiskundorozsma, Jászapáti, Kiskunhalas, Szekszárd, Dabas, Ónod, Dunaföldvár, Vác, Mórahalom és Dunaújváros helyszíneken.

Bő volt az almatermés, több zsákkal maradt a padláson a dióból?! Dédapáink még felrakodták a szekérre, vitték is a környező település vásárába, vettek érte új lábast vagy csizmát - mikor mi kellett. Régi időkben, ha egy falusi betévedt egy nagyvárosba, az első kérdése az volt: hol van itt a piac, és mikor nyit?! Még 50-60 évvel ezelőtt is a vásározás, a saját termények piacon történő árusítása a vidéki létforma egyik színes és fontos eleme volt. A bevásárlóközpontok és online piacterek nélküli világban, a vidéki nagyvásárok voltak azok a fontos helyszínek, amelyek meghatározták a helyi kereskedelem és a közösségi élet színterét.

A vásárok különösen nagy jelentőséggel bírtak azokon a vidéki településeken, amelyek fontos földrajzi helyeken alakultak ki. Nem véletlen hát, hogy mind a mai napig az nagyvásárokat jellemzően folyami átkelőhelyeknél, szárazföldi és vízi utak találkozásánál, vagy kisebb-nagyobb tájak központjaiban tartják. Számos település magát a nevét is a vásáráról, vagy annak napjáról kapta, ilyen például Szombathely, Hódmezővásárhely vagy Marosvásárhely.

Évszázados hagyomány, hogy két nagy típusra osztják a nagyobb vidéki vásárokat: vannak az állatvásárok és a kirakodóvásárok. Az állatvásárokhoz gyakran kapcsolódtak terményvásárok, amelyek kiegészítették egymást: az eladott állatok árát azonnal szükséges terményekre vagy iparcikkekre fordíthatták. A vásárok azonban mind a mai napig nem csupán az árucsere helyszínei, hanem remek találkahelyek, a mulatozás és szórakozás színtere is. Régen például a „leányvásárok” és a búcsúi vásárok esti bálozása is különleges kategóriát képviseltek.

De ne temessük még el a vásározást, mint kulturális műfajt!

Ki emlékszik még rá, hogy az 1980-as és 1990-es évek gazdasági átrendeződése miatt mennyien kényszerültek a vásározó életformára, miután elveszítették munkahelyüket?! Az újkori piacozás és vásározás igazi aranykorát élte ekkor. Bár a plázák és az online piacterek térhódításával a vásározás népszerűsége az elmúlt évtizedekben csökkent, azért eltemetni kár!

A kézműves vásárok, kistermelői piacok, és a vintage hangulatot árasztó bolhapiacok iránti érdeklődés nemcsak, hogy nem múlt el, hanem virágkorát éli. Az ország számos pontján, mind a mai napig több ezer főt vonzó rendezvények a hagyományos állat- és kirakodóvásárok, de emellett egyre népszerűbbek a kisállatvásárok, régiségvásárok és autóvásárok is.

Íme, a Top 15 legnagyobb vásár a magyar vidéken!

Végezetül összegyűjtöttük a magyar vidék top állat- és kirakodóvásárait, amiket színes forgataguk és Lacikonyhás finomságaik miatt is érdemes lesz idén is felkeresni. Íme, tehát 2025-ben ezek a legnagyobb és legismertebb vidéki vásárok:

1. Pécsi vásár (időpont: 2025. január 26, vasárnap)

A Pécsi Állatvásár minden hónap első vasárnapján, míg a kishaszonállat és hobby állatvásár minden vasárnap megrendezésre kerül. Fontos, hogy az eseményeken kutyák, macskák, madarak, illetve vadon befogott állatok forgalmazása nem engedélyezett.

2. Kecskemét vásár (dátum: 2025. január 25-26, szombat-vasárnap)

A kecskemétiek és a környező települések lakói egyaránt imádják a 20 hektáros Kecskeméti Zsibpiacot, amely a Szent László körútról és a Mindszenti körútról is könnyen megközelíthető. Az árusok és látogatók az ország minden sarkából érkeznek, hogy egy jó hangulatú, kellemes kikapcsolódásban vegyenek részt. A zsibvásár igazi helyi kedvenc, amely télen-nyáron, még ünnepnapokon is nyitva tart, és mindig várja a látogatókat a nyitott kapujaival.

3. Ruzsa vásár (2025. január 26, vasárnap)

Aki kedveli az állatvásárokat, a kirakodóvásárokat, az látogasson el Ruzsára! Hamisítatlan vásári hangulattal, különleges termékekkel és jó alkulehetőségekkel várják az országos és megyei szinten is jelentős állat- és kirakodóvásárra az érdeklődőket. Országos állat- és kirakodóvásár tartanak itt minden hónap negyedik vasárnapján a Vásártéren, 7:00-13:00 óráig.

4. Váci vásár (2025. február 16. vasárnap)

A Váci Vásár 2025-ben is várja a látogatókat! Januártól decemberig minden hónap harmadik vasárnapján a váci Vásártéren rendezik meg az Országos Állat- és Kirakodóvásárt, ahol mindenki megtalálhatja a számára érdekes termékeket és élvezheti a hangulatos vásári forgatagot.

5. Mórahalmi vásár (2025. február 16. vasárnap)

2025-ben is minden hónap harmadik vasárnapján Mórahalomra érdemes ellátogatni, ahol a vásártér tele lesz árusokkal és eladókkal. A piacon minden megtalálható: színes áruválaszték, igazi vásári hangulat, ruhák, növények, finom falatok, konyhai eszközök, dísztárgyak, bőráru, gyerekjátékok és kézműves termékek.

6. Kisteleki vásár (2025. február 2. vasárnap)

A Kisteleki Vásár minden hónap első vasárnapján várja a vásárolni és vásározni vágyókat. A Dél-Alföld egyik legnagyobb kirakodó- és állatvásáraként több száz árus kínálatát találhatod, és a vásárlók száma is bőven 10 ezer fő fölé szökik, nemcsak a környékről, hanem az egész országból.

7. Dorozsmai vásár Kiskundorozsmán (2025. február 9. vasárnap)

A Dorozsmai Nagybani Piacon igazi klasszikus kirakodóvásárra számíthatsz. Az asztalok felállítására érkezéskor, a szabad területeken van lehetőség. Az eseményeken viszont állatokat és mezőgazdasági termékeket nem lehet árusítani.

8. Dunaföldvári vásár (2025. március 16. vasárnap)

A Dunaföldváron márciustól novemberig minden hónap harmadik vasárnapján várják a látogatókat az Alsó tónál található Dunaföldvári Állat- és Kirakodóvásáron. Dunaföldvár a 18. században fontos dunai átkelőhely és mezőváros volt, ahol évi három országos vásárt tartottak. Ennek köszönhetően a Dunaföldvári Vásárok ismertek lettek hazánkban és különösen az állatvásárok vonzottak nagyobb tömegeket, amelyeket márciustól novemberig minden hónap harmadik vasárnapján jelenleg is megrendeznek a városban.

9. Jászapáti vásár (2025. február 2. vasárnap)

Jászapátiban, a Jászapáti Országos Állat és Kirakodó Vásár minden hónap első vasárnapján színes választékkal, kézműves termékekkel, sajtokkal, húsféleségekkel, zöldségekkel, gyümölcsökkel, gyógynövényes termékekkel vár. A vásári forgatagban a kirakodók igazi kincsesbányával, egyedi termékválasztékkal kínálják a piaci hangulat kedvelőit. Jászapátiban a vásár időpontjának vége a látogatók számának függvénye, aki korábban tud érkezni, azt nagyobb választék várja!

10. Nagykőrösi vásár (időpontja: 2025. február 23. vasárnap)

A Nagykőrösi Vásár is nagy hagyományokra tekint vissza, a városban évente 10 alkalommal rendezik meg. A vásár 2025-ös alkalmain is a termékek széles választéka, ruhák, ajándékok, növények, haszonállatok és háziállatok várják a piaci hangulatot kedvelőket Kirakodó vásártéri árukon kívül elkülönítetten megtalálhatók állatvásározók is: ló, szarvasmarha, sertés (kecske, juh), baromfi és kisállat árusítók. A Nagykőrösi Vásáron gyakoriak a hagyományőrző programok, ahol fellépnek néptáncosok, bábosok, magyar nóta, operett és számos szórakoztató programot is szerveznek.

11. Ónodi vásár (2025. február 6. csütörtök)

Magyarország egyik legrégebbi vására, ahol mezőgazdasági gépektől a kézműves termékekig mindent megtalálsz. Ónodon 2025-ben is minden hónapban van állat- és kirakodóvásár sok ezres vásározó részvételével: 6 és 13 óra között. Piaci hangulat, széles termékválaszték - mi kell még a piacozáshoz?! Különlegessége: a széles árukínálat, és az autentikus hagyományos piac hangulat.

12. Szekszárdi vásár (2025. január 26. vasárnap)

Tolna vármegyében az egyik legnagyobb országos állat- és kirakodóvásár és autóvásár Szekszárdon van, minden hónapban. A szekszárdi vásárt üzemeltető Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. minden évben kihirdeti, hogy mikor van a megyeszékhelyen az országos állat- és kirakodóvásár valamint autóvásár. Januárban 26-án, vasárnap lesz legközelebb. Jellemzően egész évben minden hónap 2. és 4. vasárnapján van az országos állat- és kirakodóvásár, valamint autóvásár, az Aranytó u. 18. sz. alatti Vásártér területén. Így februárban 9-én és 23-án lesz vásár.

13. Dabasi vásár (2025. február 9. vasárnap)

Dabason minden hónap második vasárnapján rendeznek országos állat- és kirakodóvásárt. Igazi piaci hangulattal, ruhák, bútorok, régiségek, ajándékok, játékok, növények széles választékával várnak ...

14. Halasi vásár Kiskunhalas területén (2025. február 2. vasárnap)

A kiskunhalasi országos állat- és kirakodóvásár országos szinten nyilvántartott esemény minden hónap első vasárnapján. A madárinfluenza veszélye miatt baromfi, valamint kedvtelésből tartott madarak bevitele a vásár területére továbbra is tilos. Egy új kormányrendelet is életbe lépett, ennek értelmében kutyát és macskát sem lehet árusítani.

15. Dunaújvárosi vásár és piac (2025. január 26. vasárnap)

Havonta kétszer van vásár Dunaújváros területén a szokásos vasárnapi piac mellett. Az országos kirakodóvásár legközelebbi időpontja január 26-a. A vásár Dunaújvárosban a Papírgyári út 3. szám alatti rendezvénytéren lesz 2025-ben is, mely könnyen megközelíthető mind autóval, mind tömegközlekedéssel.