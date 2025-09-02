Itt a friss jelentés: ilyen siralmas állapotban vannak a magyar utak 2025-ben

A magyar közutak állapota mindenkit érint, aki közlekedik, így mindenkinek van róla véleménye is. Az általános vélekedés, hogy katasztrofális a helyzet a magyar utakon, kátyún hátán kátyú némely szakasz. A Magyar Közút friss adatai szerint viszont nem ilyen siralmas a helyzet, az utak egyenetlensége, teherbírása, nyomvályúsodása évről évre jobb. Azonban az útburkolat állapota tekintetében kettős képet mutatnak a statisztikák: egyszerre nőtt a jó és a rossz értékelésű utak aránya is 2025-re.

Ahogy az a Pénzcentrum korábbi felméréséből kiderült, az olvasóink túlnyomó többsége szerint a magyar utak rossz, vagy egyenesen borzasztó állapotban vannak. Valóban ennyire súlyos lenne a helyzet? A legfrissebb, 2024-es adatok alapján a magyar utak állapota nem olyan borzasztó, mint olvasóink gondolják, de valóban lenne min javítani.

Megjelent a Magyar Közút honlapján a 2024. évi jelentés a magyar utak állapotáról. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2013-tól évente osztályozza az útburkolat minőségét négy fő szempont alapján: nyomvályúsodás, egyenetlenség, burkolatállapot és teherbírás. A kategóriákon belül az utak minősége lehet jó, megfelelő, tűrhető, nem megfelelő és rossz, illetve vannak olyan utak, amelyekről nem áll rendelkezésre adat. A friss adatok alapján a Pénzcentrum a korábbi évekhez hasonlóan azt vizsgálta, milyen állapotban vannak jelenleg a magyar közutak, milyen irányban változott az útminőség az elmúlt évek során.

Először is érdemes kitérni rá, hogy a teljes magyar országos közúthálózat hossza 32 658,3 kilométer hosszú volt 2024. december 31-i adatok szerint, melyből 99,13 százalék kiépített út (32 374,9 km). A kiépített úthálózat hossza 57,3 kilométerrel nőtt 2023 óta, 2015 óta pedig 726,2 kilométerrel bővült.

A Magyar Közút útjaink a legkevesebb gondot a keréknyomvályú-mélység okozza: az utak 87,7 százaléka jó állapotban van ebből a szempontból, ami egy kicsivel jobb eredmény, mint a 2023-as. A teherbíró képessége viszont már csak az utak 56,2 százalékának jó, az utak negyedének pedig egyenes rossz a teherbírása. Egyenetlenség szempontjából pedig már csak az utak 41,6 százaléka mondható jónak, mégis a legkevésbé kedvező szempont a burkolatállapot: csak a közutak 27,2 százaléka kapott jó minősítést, az utak 44 százaléka rossz értékelést kapott.

A burkolatállapot az az egy mutató a négy közül, amely rosszabb eredményt mutat, mint a megelőző években, legalábbis ha a rossz értékelést utak arányát nézzük. Mert a burkolat szempontjából jó értékelést kapott utak aránya is nőtt, valójában a tűrhető és a nem megfelelő minősítésű utak aránya csökkent a jó és rossz utak „javára”.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A fenti ábra értelmezéséhez figyelembe kell venni azt is, hogy 2018-tól megváltozott a módszertan: útburkolat szempontjából nem vizsgálták a földutakat, a többi szempontból pedig a földutak és autópályák, autóutak csomóponti ágai kivételével zajlott a vizsgálat. Ugyanebben az évben a Magyar Közút kezelésébe került kb. 1100 kilométernyi bicikliút is, amely szintén befolyásolta az útminőségi statisztikákat. 2022-ben pedig jelentős, több mint 1200 kilométeres szakaszt vett át az MKIF üzemeltetésre, fenntartásra, felújításra.

Figyeljünk az úthibákra! A különféle úthibák, kátyúk veszélyeztethetik a közlekedőket, ezért fokozott óvatossággal érdemes olyan utakon közlekedni, melyek minősége nem megfelelő. Annál is inkább, mert ha pusztán az autóban (vagy más járműben) keletkezik kár egy olyan útszakaszon, ahol tábla jelezte az úthibákat, a közútkezelő elutasíthatja a kárigényeket. Egyre több navigációs alkalmazásban található olyan funkció, mely az úthibának is jelzi, érdemes ezeket is használni, és mindig körültekintően közlekedni.