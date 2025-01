Mikor lesz vásár Kiskunfélegyháza mellett? Itt az összes kiskunfélegyházi vásár dátum 2025-ben

Kiskunfélegyházán minden hónap második vasárnapján tartanak országos állat- és kirakodóvásárt, azonban ez változhat az ünnepnapok és az időjárás függvényében. A vásárt a Csongrádi út 20/a szám alatt rendezik, ahol új és használt cikkek, haszon- és háziállatok is gazdát cserélhetnek.

A Kiskunfélegyháza Vásár 2025-ben is várja a látogatókat, az országos állat- és kirakodóvásár kínálatában megtalálhatók új és használt árucikkek, régiségek, haszon- és háziállatok* is. Mutatjuk a vásár 2025-ös időpontjait, a pontos helyszínt és az egyéb fontos tudnivalókat.

Vásárnaptár: az összes kiskunfélegyházi vásár időpont 2025-ben

Mikor lesz vásár Kiskunfélegyházán 2025-ben? Minden hónap második vasárnapján van vásár Kiskunfélegyháza területén, viszont egy-egy évben előfordulhat, hogy ünnepnapok, vagy az időjárás miatt módosul a vásárnaptár. A jelenleg ismert pontos dátumok:

2025. január 12.

2025. február 9.

2025. március 9.

2025. április 13.

2025. május 11.

2025. június 8.

2025. július 13.

2025. augusztus 10.

2025. szeptember 14.

2025. október 12.

2025. november 9.

2025. december 14.

A vásárok 4:00-tól 14:00-ig tartanak nyitva. Ügyfélfogadás a vásár napján kizárólag 4:00-tól 8:00-ig tart. A Kiskunfélegyházi Vásárral kapcsolatos ügyintézésre munkanapokon kedd és péntek között 8:00 órától 12:00 óráig van lehetőség. A bérelt helyeket 6:00-ig el kell foglalni.

Vásártér: Kiskunfélegyháza vásár helyszíne

Vásártér címe: 6100 Kiskunfélegyháza Csongrádi út 20/a, a helyrajzi szám 2173. Az alábbi térképen látható a pontos helyszín:

A Vásártéren az állatvásár megközelíthető a Csongrádi útról a 3. bejárat felől. Állatok beengedése az állatorvos megérkezése után, az állatorvosi igazolás kötelező!

*Figyelem! Betiltották a kutyák és macskák kereskedelmét az állatvásárokon 2024. november második felétől tilos kutyát, házimacskát és vadon befogott madarakat árulni állatvásárokon - hirdették ki még tavaly a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendeletben . A rendelet „a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről”, valamint „a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról” szóló rendeleteket egyidejűleg módosítja. A rendelet főként a 3 említett faj egyedeire vonatkozik, így nem minden kisállat tűnik el várhatóan a vidéki piacokról.

A kiskunfélegyházi vásár alkalmával állatorvosi felügyelet

november hónaptól április hónapig a vásári napokon 7 óra és 8 óra között kerül biztosításra,

május hónaptól október hónapig a vásári napokon reggel fél 7 és fél 8 óra között kerül biztosításra, állatbeengedés csak ekkor lehetséges!

Minden élőállat beszállítása csak érvényes állategészségügyi igazolással, szállítólevéllel történhet (pl. juh, kecske, sertés, szarvasmarha, nyúl esetén).

Járművek elhelyezése a vásár napján

A cikkünk megjelenésének idején elérhető információk szerint az alábbi díjak terhelik a gépjárműveket a vásár területén tartózkodás esetén. Ezek a díjak viszont változhatnak, így mindig érdemes a vásár felkeresése előtt tájékozódni az aktuális díjakról.

személygépkocsi 500 Ft

utánfutó 500 Ft

kisteherautó 1000 Ft

tehergépjármű 1000 Ft

traktor 1000 Ft

pótkocsi 1000 Ft

A vásár üzemeltetője, elérhetőségek

Üzemeltető: Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft.

Az üzemeltető címe: 6100 Kiskunfélegyháza Kossuth utca 10.

E-mail: piac.vasar@fvnp.kiskunfelegyháza.hu

Telefonszám: 70 3203-952; 70 7733-277

Nem csak a kiskunfélegyházai vásár ér meg egy utat

Az ország területén számos helyen rendeznek - nagyrészt vasárnap - országos kirakodóvásárokat. A Pénzcentrum korábbi gyűjtésében összeszedte az országos állat- és kirakodóvásárok legfontosabb helyszíneit, legközelebbi időpontjait. Összegyűjtöttük, mikor és hol lesznek 2025-ben a legnagyobb és legismertebb vidéki vásárok Pécs, Kecskemét, Ruzsa, Lajosmizse, Kistelek, Kiskundorozsma, Jászapáti, Kiskunhalas, Szekszárd, Dabas, Ónod, Dunaföldvár, Vác, Mórahalom és Dunaújváros helyszíneken.

A kirakodóvásárokat gyakran keresik fel helyiek, hogy olcsón szerezzék be a zöldséget, gyümölcsöt és más árucikkeket. Sok vásárban találhatunk régiségeket, antik dolgokat, mindenféle használt portékát. A vásárokat szintén sok régiségvadász keresi fel, profi gyűjtők és amatőrök egyaránt bukkanhatnak kincsekre, melyek értéke tízszerese is lehet a kialkudott árnak. A vásárok ezenkívül időtöltésnek sem utolsók, ha nem is kincsek után kutatunk.