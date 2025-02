Mikor lesz vásár Szekszárd városában? Itt a szekszárdi vásár dátum 2025-ben és a fontos tudnivalók

Ha valaki szereti a piaci nyüzsgést, a vásári forgatagot és az alkudozás izgalmát, annak a szekszárdi vásár igazi csemege! Tolna vármegye szívében minden hónapban kétszer is megrendezik az országos állat- és kirakodóvásárt Szekszárdpn, valamint az autóvásárt, amely a térség egyik legnagyobb és legnépszerűbb eseménye. Vásár időpont, vásár helyszín és még sok hasznos infó...

A szekszárdi kirakodóvásár Tolna megye egyik legjelentősebb eseménye, ahol a legkülönfélébb portékákkal találkozhat az ember: kézműves termékek, ruházati cikkek, háztartási eszközök és egyedi különlegességek csalogatják a látogatókat. Az állatvásár* szintén nagy népszerűségnek örvend, hiszen itt gazdák és tenyésztők találkoznak, hogy minőségi állatokat kínáljanak, legyen szó szárnyasokról, sertésekről vagy éppen szarvasmarhákról. Az autóvásár is külön vonzerővel bír, hiszen sokan érkeznek azzal a céllal, hogy új járművet találjanak maguknak – akár egy strapabíró haszonjárművet, akár egy hétköznapi személyautót.

Szekszárdon külön Termelői és kézműves piac is vár, gyönyörű környezetben, Szekszárd mellett - Sötétvölgyben, minden hónap 2. vasárnapján. A megszokott bőséges termelői- és kézműves termékkínálattal, jó hangulattal, finom ebéddel várnak mindenkit.

* Figyelem! Betiltották a kutyák és macskák kereskedelmét az állatvásárokon 2024. november második felétől tilos kutyát, házimacskát és vadon befogott madarakat árulni állatvásárokon - hirdették ki még tavaly a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendeletben. A rendelet „a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről”, valamint „a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról” szóló rendeleteket egyidejűleg módosítja. A rendelet főként a 3 említett faj egyedeire vonatkozik, így nem minden kisállat tűnik el várhatóan a vidéki piacokról.

Mikor lesz vásár Szekszárdon? 2025-ben vásár dátum, Szekszárd vásár időpont

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. minden évben kihirdeti az Országos Állat- és kirakodóvásár időpontjait, így a látogatók előre tervezhetik, mikor merülhetnek el a standok sokasága között. A következő szekszárdi vásár március 09-én vasárnap kerül megrendezésre, majd március 23-án is várja az érdeklődőket az Aranytó u. 18. sz. alatti Vásártér területén.

2025. évi vásárnaptár

2025. március 09.

2025. március 23.

2025. április 13.

2025. április 27.

2025. május 11.

2025. május 25.

2025. június 22.

2025. július 13.

2025. július 27.

2025. augusztus 10.

2025. augusztus 24.

2025. szeptember 14.

2025. szeptember 28.

2025. október 12., 26.

2025. november 9.

2025. november 9. 23.

2025. december 14.

2025. december 21.

Vásár 2025: a szekszárdi kirakodóvásár helyszíne

Szekszárdon az Aranytó utca 18. szám alatt található a Vásártér, a helyi piacok és vásárok központi helyszíne. Itt rendszeresen tartanak eseményeket, ahol a helyi termelők és árusok kínálják portékáikat a látogatóknak:

Íme, Szekszárd másik kultikus vására: a Völgy Piac Sötétvölgy 2025

A Völgy Piac Sötétvölgy 2025-ben is várja a látogatókat egy különleges termelői és kézműves vásárra, amely március 9-én, vasárnap kerül megrendezésre Szekszárd mellett, a festői Sötétvölgyben. A piac minden hónap második vasárnapján kínál gazdag termékkínálatot, kiváló hangulatot és ízletes ebédet. Az érdeklődők minőségi füstölt árut, téli lekvárokat, homoktövislevet, bőrápoló krémeket, hangulatos lakásdekorációkat és kézműves textiltermékeket is beszerezhetnek. Az év utolsó Völgy Piaca ünnepi ajándékötletekkel és különleges finomságokkal vár mindenkit.

Nem csak a vásár Szekszárd szívében ér meg egy kitérőt

Végezetül ne feledjétek, a vásár igazi közösségi esemény is, ahol nemcsak a portékák cserélnek gazdát, hanem a helyiek és a távolabbról érkezők is találkozhatnak, beszélgethetnek, tapasztalatokat cserélhetnek. A forró kürtőskalács illata, a frissen sült kolbász sercegése és a kofák hangos alkudozása mind hozzátartozik a szekszárdi vásár varázsához is. Érdemes tehát ellátogatni erre a pezsgő, hagyományos eseményre, ahol mindenki találhat valami kedvére valót!