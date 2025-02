Mikor lesz a jászapáti vásár 2025-ben? Itt a Jászapáti vásár dátum és más fontos tudnivalók

Jászapátiban, a Jászapáti Országos Állat- és Kirakodó Vásár minden hónap első vasárnapján színes választékkal, kézműves termékekkel, sajtokkal, húsféleségekkel, zöldségekkel, gyümölcsökkel, gyógynövényes termékekkel várja az érdeklődőket. A vásári 2025. évi forgatagában is a kirakodók igazi kincsesbányával, egyedi termékválasztékkal várják a piacozni vágyókat. Itt is érvényes az ismert mondás: aki lemarad, kimarad a jóból. Jászapátiban a vásár időpontjának vége a látogatók számának függvénye, aki korábban tud érkezni, azt nagyobb választék várja!

A jászapáti vásár 2025-ben a vásári napokon reggel 7 órakor kezdődik, a vásár időpontjának vége attól függ, mennyi látogató, vásárló érkezik az eseményre. A jászapáti vásáron haszonállatok, háziállatok, illetve kézműves termékek, zöldség, gyümölcs, sajtok és még sok kincs várja a látogatókat egész évben a vásári forgatagban. A vásár minden hónap első vasárnapján kerül megrendezésre.

Merre találjuk a jászapáti vásár helyszínét pontosan?

Jászapáti szélén található a település vásártere, ahol minden hónap első vasárnapján megrendezik a közkedvelt és ismert jászapáti vásárt. A jászapáti vásár 2025. évi helyszínének pontos címe a következő: Jászapáti, 5130, Gyöngyvirág u. 11. A közelben találunk kávézót és éttermet is így, aki messziről érkezik, vagy megéhezik a vásárlás, nézelődés közben, könnyen tudja csillapítani étvágyát és szomját is.

További részletek vagy kérdések esetén érdemes a szervezők, vagyis a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. elérhetőségeit is lejegyezni, mivel naprakész információval szolgálnak a látogatók, érdeklődők számára. A vásár jászapáti szervezőit telefonon a +3657/540-351-es számot hívhatjuk, e-mail esetén a jaszapati.vasar@gmail.com címre írhatjuk meg kérdéseinket. Személyes megkeresés esetén a szervezőt, a vásár Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. üzemeltetőjét, illetve pénztárát kereshetjük, az ügyfélfogadási idejük a következő:

H: 8:00 – 11:00,

K: 13:00 – 15:00

Sz: 8:00 – 11:00,

Cs: 13:00 – 15:00

P: 8:00 – 11:00

Jászapáti vásárnaptár: az összes vásár dátum, vásár időpont 2025-ben

A jászapáti vásár 2025-ben a vásári napokon reggel 7 órakor kezdődik, a vásár időpontjának vége pedig attól függ, mennyi látogató, vásárló érkezik az eseményre. Hogy pontosan mikor készüljünk vásárra? Nézzük meg hónapra bontva a pontos vásár dátumokat.

Íme az Országos Állat- és Kirakodóvásár Jászapáti 2025. évi vásár időpont listája annak mentén, hogy mikor lesz vásár a településen:

2025. február 02.

2025. március 02.

2025. április 06.

2025. május 04.

2025. június 01.

2025. július 06.

2025. augusztus 03.

2025. szeptember 07.

2025. október 05.

2025. november 02.

2025. december 07.

Jászapáti vásár nyitvatartás, belépődíj

A nyitvatartás, ahogy minden rendezvény esetében, úgy a jászapáti vásár során is változhat, így érdemes a település honlapján is követni a híreket, ha azt tervezzük, hogy kilátogatunk a jászapáti Országos Állat- és Kirakodóvásárra. Itt mindig friss információval szolgálnak az érdeklődőknek, így mindig naprakészek lehetünk a dátumokat illetően.

Ami még minden látogatót és vásárlót érdekel az az, hogy van-e belépő díj a vásárra. Jó, ha tudjuk, a jászapáti vásár esetében is a belépés ingyenes a vásárlók, látogatók számára.

Fontos változás lépett életbe a jászapáti vásár termékeit illetően

A jászapáti vásár különlegességét képezi az is, hogy haszonállatokat (például tyúk, disznó) és háziállatokat (például nyúl) is vásárolhatunk. Itt viszont el is érkeztünk egy fontos ponthoz, ami nagyban befolyásolja a vásár aktuális kínálatát.

Ugyan a vásár nevében benne van, hogy nem csak kirakodó, de állatvásár is, ezt több ízben szabályozza egy új rendelet, mely 2024-ben lépett életbe. A friss rendelet szerint nem lehet kutyát, macskát és vadon befogott madarat árulni állatvásárokon. Emellett figyelni kell az aktuális madárinfluenzával kapcsolatos híreket is, hiszen járvány esetén a szárnyasok árusítását is szabályozzák a hatóságok.

*Figyelem! Betiltották a kutyák és macskák kereskedelmét az állatvásárokon 2024. november második felétől tilos kutyát, házimacskát és vadon befogott madarakat árulni állatvásárokon - hirdették ki még tavaly a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendeletben. A rendelet „a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről”, valamint „a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról” szóló rendeleteket egyidejűleg módosítja. A rendelet főként a 3 említett faj egyedeire vonatkozik, így nem minden kisállat tűnik el várhatóan a vidéki piacokról.

Ezt is nézd meg, a jászapáti vásár után

A vásárlás és a régiségek szerelmeseinek is kedveznek Jászapátiban, hiszen minden hónap második vasárnapján régiségvásárt és veterán börzét tartanak a településen. A nyitvatartást érdemes mindig ellenőrizni a kirakodóvásár oldalán, mert rossz időjárás esetén nem tartanak vásárt a szervezők.

A Jászapáti Tölgyes Termálfürdő vadonatúj gyermekmedencével és egy izgalmas csúszdaparkkal bővítette szolgáltatásait 2021-ben. A vendégek családbarát környezetben, fedett és szabadtéri medencékben élvezhetik ki a legendás apáti gyógyvíz hatásait. Az 1960 óta üzemelő komplexum kortól függetlenül minden belépőnek biztosítja a tökéletes testi-lelki kikapcsolódást.

Panna tó Jászapáti közkedvelt része, családok és barátok számára is ideális lehet egy rövid kirándulás, séta alkalmára. Érdemes a tóparti padokon ücsörögni picit, megcsodálni a hattyúkat és a madárvilágot. Ha erre járunk egy sétát mindenképp tegyünk a tó partján. Másik úti cél lehet a Nagy-Homokos tó is, ami a horgászat szerelmeseinek kellemes kikapcsolódást biztosít, sok telepített halfajtával, vadmadarakkal a tó közelében. Érdemes gyerekekkel, családdal, barátokkal körbesétálni és megcsodálni a természet szépségeit a tó körül.

Nem csak a jászapáti vásár ér meg egy kirándulást, szerte az országban várnak a vásárok

Az ország területén számos helyen rendeznek - nagyrészt vasárnap - országos kirakodóvásárokat. A Pénzcentrum korábbi gyűjtésében összeszedte az országos állat- és kirakodóvásárok legfontosabb helyszíneit, legközelebbi időpontjait. Összegyűjtöttük, mikor és hol lesznek 2025-ben a legnagyobb és legismertebb vidéki vásárok: mutatjuk a legközelebbi vásár időpontját Pécs, Kecskemét, Ruzsa, Lajosmizse, Kistelek, Kiskundorozsma, Nagykőrös, Jászapáti, Miskolc, Mezőtúr, Mórahalom, Szeged, Kiskunhalas, Kiskunfélegyháza, Szekszárd, Dabas, Ónod, Dunaföldvár, Vác és Dunaújváros helyszíneken.

A kirakodóvásárokat gyakran keresik fel helyiek, hogy olcsón szerezzék be a zöldséget, gyümölcsöt és más árucikkeket. Sok vásárban találhatunk régiségeket, antik dolgokat, mindenféle használt portékát. A vásárokat szintén sok régiségvadász keresi fel, profi gyűjtők és amatőrök egyaránt bukkanhatnak kincsekre, melyek értéke tízszerese is lehet a kialkudott árnak. A vásárok ezenkívül időtöltésnek sem utolsók, ha nem is kincsek után kutatunk: nézelődni, elbeszélgetni, enni egy finom lángost.