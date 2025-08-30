Leállítják a termelést az ArcelorMittal vajdahunyadi kohászati kombinátjában - idézte a profit.ro hírportál a vállalati szakszervezetet.
Vége az egyeztetésnek: kiderült, lesz-e hétfőtől buszos sztrájk Pécsett
Több hónapos huzavona után ma végre megállapodás született a Tüke Busz Zrt. és a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet között.
Eredményre vezetett a Tüke Busz Zrt. és a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet szombati tárgyalása - a készülő tárgyalásról előzetesen a HelloVidék tegnap itt írt. A vállalat július 1-től visszamenőleg 3,5 százalékos alapbér/alapórabér emelést vállal, az eredetileg augusztus 31-től határozatlan időre meghirdetett sztrájk pedig elmarad. Alább változtatás nélkül mutatjuk a Tüke Busz ma délután kiadott közleményét.
A Tüke Busz Zrt. vezetése és a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet között kompromisszumos megállapodás született a dolgozók idei második évközi béremelésével kapcsolatban. A megállapodás értelmében a munkavállalók 2025. július 1-től visszamenőlegesen megkapják a kért alapbér/alapórabér tekintetekében a 3,5%-os béremelést.
A Tüke Busz világossá tette a tárgyalások során, hogy a városvezetés nem tartja irreálisnak a szakszervezetek követelését, ugyanakkor a várost sújtó elvonások miatt minden erővel azon dolgoznak, hogy a meglévő szolgáltatási színvonalat és az önkormányzati béreket biztosítani tudják. Több külön forrást az önkormányzat így nem tud biztosítani a közlekedési vállalat számára, viszont nyitott rá, hogy bizonyos mértékig csökkentse szolgáltatási igényét.
A helyzet megértéséhez talán egy egyszerű példa a mindennapokból is segít: ha valaki egy kétszobás lakásban él, és a fűtés költségei jelentősen megnőnek, miközben nincs több pénze, akkor kénytelen legalább az egyik helyiségben lejjebb csavarni a fűtést, hogy a másikban meleg maradhasson. Ehhez hasonlóan kellett most a városnak is bizonyos szolgáltatási igényekről lemondania, hogy a dolgozók bérigényeit biztosítani tudjuk.
A vállalat vezetése minden tőle telhetőt megtett azért, hogy a bérmegállapodás létrejöjjön. Mindvégig a legemberségesebb megoldásra törekedtünk, amely a lehető legkevesebb járulékos veszteséggel jár. A most megkötött kompromisszumos megállapodás ugyan nem az, amelyet a Tüke Busz Zrt. eredetileg célul tűzött ki, és amellyel teljes mértékben elégedettek lehetnénk, de a körülmények között ez jelentette a leginkább vállalható megoldást.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A vállalat saját keretein belül tesz eleget a megállapodásban foglaltaknak, és elindítja a teljesítéshez szükséges költségcsökkentő intézkedéseket. A Szolidaritás Autóbusz közlekedési Szakszervezet által meghirdetett, 2025. augusztus 31. napjától tervezett határozatlan idejű sztrájk a megállapodásnak köszönhetően elmarad, így az időközben meghirdetett sztrájkmenetrend okafogyottá vált, azt kérjük az utazóközönségtől, hogy hagyják figyelmen kívül.
A Tüke Busz Zrt. vezetése bízik abban, hogy a megállapodás révén hosszú távon is biztosítani tudja a stabil, kiszámítható működést és a munkavállalók megbecsülését, miközben a pécsiek számára továbbra is fenntartható közösségi közlekedést nyújtanak
Teljesen kiszáradt, csupán némi növényzet és sárfoltok emlékeztetnek arra, hogy valaha vízfelület volt a területen.
Ha nem áll tőled távol a kelttészták világa, erről a receptről ne maradj le: így készül a kalinkó nevű fonott kalács, ami régen egy hagyományos...
A szarvasbőgés még a rendszeres túrázók számára is különleges élmény, nem csoda, hogy sokan vágynak arra, hogy testközelből hallják a magyar erdők királyát.
Függőhíd, tanösvények, kerékpáros pihenők és új belépőpontok is szerepelnek abban a nagyszabású, 1,8 milliárd forintos fejlesztési projektben.
Szeptember 15-én végleg bezárja kapuit a Labirintus Pizzéria, amely immár 28 éven keresztül szolgálta ki vendégeit Kecskemét belvárosában.
Szentendre idén is különleges programsorozattal búcsúztatja a nyarat: augusztus 29–31. között rendezik meg a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivált, amit kár lenne kihagyni!
Egy TikTokra feltöltött videó kavarta fel a kedélyeket Zalában: egy kisteherautó sofőrje hatalmas vaddisznócsordával találta szembe magát Zalaegerszeg külterületén, az éjszakai órákban.
Mintha a természet idő előtt lapozna az évszakok könyvében, de nemcsak korai lombhullás aggasztó, idén a Kékes bükkerdőiben a makktermés teljesen elmaradt.
Lefoglalta a NAV az esztergomi Bástya Áruház két emeletét is elfoglaló kínai üzlet teljes árukészletét. Végrehajtás indult, az 1300 négyzetméteres bolt pedig lakat alá került.
Aki járt az elmúlt hetekben a Balatonnál, annak nem okoz nagy újdonságot a hír, miszerint gyakorlatilag eltűnt közel 300 millió köbméter víz a tóból.
2025-ben a március kivételével minden hónap az átlagosnál szárazabb volt Magyarországon
Magyarország barlanglakásai és kőbe vájt terei nem pusztán egyszerű turisztikai látványosságok, hanem az emberi lelemény, a túlélés és a közösségi élet lenyomatainak őrzői.
Az étlap kínálatát a magyaros ételek és a modern konyha fogásai adják. Teszteltük a balatonmáriafürdői kikötő ikonikus éttermét!
A pilóta több alkalmasnak tűnő helyet is keresett a landolásra, de végül egy kertvárosi utcában hajtotta végre a kényszerleszállást.
Visszafordíthatatlan pusztulás szélén áll a mikei kastély, amelynek megmentésére már nincs esély a helyi önkormányzat szerint.
Miközben a vasi megyeszékhelyen súlyos lakhatási válság tombol, sok ingatlantulajdonos a befektetési céllal vásárolt lakást sem adja bérbe, inkább hagyja üresen állni. De miért is?!
A Tisza - Tiszakürt melletti szakaszán - látszólag visszafelé indult el a víz. A videó anélkül készült, hogy bármi akadály, például homokpad vagy örvény zavarná...
Figyelem, extra lakhatási támogatást kínálnak a vidéki fiataloknak: lakbér sincs, csak a rezsit kell fizetni
Extra lehetőséget kínál a fiataloknak Balassagyarmat: a város 11 teljesen felújított bérlakást ad kedvezményesen használatba a 18–35 év közötti pályázóknak. Mutatjuk is a részleteket!
-
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
-
Fizetési sávok Magyarországon: Mi az elképzelés és mi a valós kép? (x)
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.