2025. augusztus 30. szombat Rózsa
20 °C Budapest
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Sárga busz mozgássérülteknek kialakított bejárati ajtóval a Berlin Mitte-i buszmegállóban a városközpontban. Utca Németországban Európában.
HelloVidék

Vége az egyeztetésnek: kiderült, lesz-e hétfőtől buszos sztrájk Pécsett

HelloVidék
2025. augusztus 30. 17:35

Több hónapos huzavona után ma végre megállapodás született a Tüke Busz Zrt. és a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet között.

Eredményre vezetett a Tüke Busz Zrt. és a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet szombati tárgyalása - a készülő tárgyalásról előzetesen a HelloVidék tegnap itt írt. A vállalat július 1-től visszamenőleg 3,5 százalékos alapbér/alapórabér emelést vállal, az eredetileg augusztus 31-től határozatlan időre meghirdetett sztrájk pedig elmarad. Alább változtatás nélkül mutatjuk a Tüke Busz ma délután kiadott közleményét.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Tüke Busz Zrt. vezetése és a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet között kompromisszumos megállapodás született a dolgozók idei második évközi béremelésével kapcsolatban. A megállapodás értelmében a munkavállalók 2025. július 1-től visszamenőlegesen megkapják a kért alapbér/alapórabér tekintetekében a 3,5%-os béremelést.

A Tüke Busz világossá tette a tárgyalások során, hogy a városvezetés nem tartja irreálisnak a szakszervezetek követelését, ugyanakkor a várost sújtó elvonások miatt minden erővel azon dolgoznak, hogy a meglévő szolgáltatási színvonalat és az önkormányzati béreket biztosítani tudják. Több külön forrást az önkormányzat így nem tud biztosítani a közlekedési vállalat számára, viszont nyitott rá, hogy bizonyos mértékig csökkentse szolgáltatási igényét.

 
A helyzet megértéséhez talán egy egyszerű példa a mindennapokból is segít: ha valaki egy kétszobás lakásban él, és a fűtés költségei jelentősen megnőnek, miközben nincs több pénze, akkor kénytelen legalább az egyik helyiségben lejjebb csavarni a fűtést, hogy a másikban meleg maradhasson. Ehhez hasonlóan kellett most a városnak is bizonyos szolgáltatási igényekről lemondania, hogy a dolgozók bérigényeit biztosítani tudjuk.

A vállalat vezetése minden tőle telhetőt megtett azért, hogy a bérmegállapodás létrejöjjön. Mindvégig a legemberségesebb megoldásra törekedtünk, amely a lehető legkevesebb járulékos veszteséggel jár. A most megkötött kompromisszumos megállapodás ugyan nem az, amelyet a Tüke Busz Zrt. eredetileg célul tűzött ki, és amellyel teljes mértékben elégedettek lehetnénk, de a körülmények között ez jelentette a leginkább vállalható megoldást.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A vállalat saját keretein belül tesz eleget a megállapodásban foglaltaknak, és elindítja a teljesítéshez szükséges költségcsökkentő intézkedéseket. A Szolidaritás Autóbusz közlekedési Szakszervezet által meghirdetett, 2025. augusztus 31. napjától tervezett határozatlan idejű sztrájk a megállapodásnak köszönhetően elmarad, így az időközben meghirdetett sztrájkmenetrend okafogyottá vált, azt kérjük az utazóközönségtől, hogy hagyják figyelmen kívül.

A Tüke Busz Zrt. vezetése bízik abban, hogy a megállapodás révén hosszú távon is biztosítani tudja a stabil, kiszámítható működést és a munkavállalók megbecsülését, miközben a pécsiek számára továbbra is fenntartható közösségi közlekedést nyújtanak
Címlapkép: Getty Images
#sztrájk #busz #szakszervezet #autóbusz #vállalat #megállapodás #hellovidék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:35
16:59
16:33
16:03
15:28
Pénzcentrum
Súlyos ősz vár a magyar kertesház-tulajokra: durván fizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán
Működik a legális hiteltrükk az Otthon Startnál is: így lehet akár 20%-ot faragni a törlesztőrészleten
Ez az egyik legjobban fizetett diploma nélküli szakma itthon: nem vicc, milliós a fizetés
Elképesztő összegek: mélyen a zsebbe kell nyúlni, ha sportolni vinnéd a gyereket idén ősztől
Küszöbön a nukleáris világháború? Ezek az országok robbanthatják ki!
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 30. szombat
Rózsa
35. hét
Augusztus 30.
Az eltűntek világnapja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Fillérekért kapható a szezon csodagyümölcse: ebből készül a legfinomabb házi lekvár, itt a titkos recept
2
3 hete
Rémálom az erdei vadkempingezésből: videóra vették, ahogy a medve szétmarcangolja a sátrat
3
4 hete
Tömegével terem a magyar erdők aranya: rengeteg pénzt kaszálhatnak a szemfüles gyűjtögetők
4
2 hete
Videóra vették a magyar erdők fán tekergő óriáskígyóját: ezt jobb ha tudod, mielőtt hozzányúlsz
5
3 hete
Megszólalt a kormány: temérdek pénzbe kerülne megmenteni a Balatont, megpecsételődött a magyar tenger sorsa?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjtartalék
az életbiztosítási díjakból képzett elkülönített tartalék, amely a később bekövetkező biztosítási események (halál, elérés) kapcsán járó szolgáltatások fedezésére szolgál. A tartalékokat a biztosító befekteti, és a hozamok minimum 80%-át köteles visszajuttatni a biztosítottainak. Mód van a díjtartalék visszavásárlására is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 30. 16:03
Ez az egyik legjobban fizetett diploma nélküli szakma itthon: nem vicc, milliós a fizetés
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 30. 15:28
Elkeserítő videó: kiszáradt a közkedvelt belső tó a Balaton-felvidéken
Agrárszektor  |  2025. augusztus 30. 17:01
Kína terve sok mindent felforgathat a szójapiacon