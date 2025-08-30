Vége az egyeztetésnek: kiderült, lesz-e hétfőtől buszos sztrájk Pécsett

Több hónapos huzavona után ma végre megállapodás született a Tüke Busz Zrt. és a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet között.

Eredményre vezetett a Tüke Busz Zrt. és a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet szombati tárgyalása - a készülő tárgyalásról előzetesen a HelloVidék tegnap itt írt. A vállalat július 1-től visszamenőleg 3,5 százalékos alapbér/alapórabér emelést vállal, az eredetileg augusztus 31-től határozatlan időre meghirdetett sztrájk pedig elmarad. Alább változtatás nélkül mutatjuk a Tüke Busz ma délután kiadott közleményét.

A Tüke Busz Zrt. vezetése és a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet között kompromisszumos megállapodás született a dolgozók idei második évközi béremelésével kapcsolatban. A megállapodás értelmében a munkavállalók 2025. július 1-től visszamenőlegesen megkapják a kért alapbér/alapórabér tekintetekében a 3,5%-os béremelést.

A Tüke Busz világossá tette a tárgyalások során, hogy a városvezetés nem tartja irreálisnak a szakszervezetek követelését, ugyanakkor a várost sújtó elvonások miatt minden erővel azon dolgoznak, hogy a meglévő szolgáltatási színvonalat és az önkormányzati béreket biztosítani tudják. Több külön forrást az önkormányzat így nem tud biztosítani a közlekedési vállalat számára, viszont nyitott rá, hogy bizonyos mértékig csökkentse szolgáltatási igényét.



A helyzet megértéséhez talán egy egyszerű példa a mindennapokból is segít: ha valaki egy kétszobás lakásban él, és a fűtés költségei jelentősen megnőnek, miközben nincs több pénze, akkor kénytelen legalább az egyik helyiségben lejjebb csavarni a fűtést, hogy a másikban meleg maradhasson. Ehhez hasonlóan kellett most a városnak is bizonyos szolgáltatási igényekről lemondania, hogy a dolgozók bérigényeit biztosítani tudjuk.

A vállalat vezetése minden tőle telhetőt megtett azért, hogy a bérmegállapodás létrejöjjön. Mindvégig a legemberségesebb megoldásra törekedtünk, amely a lehető legkevesebb járulékos veszteséggel jár. A most megkötött kompromisszumos megállapodás ugyan nem az, amelyet a Tüke Busz Zrt. eredetileg célul tűzött ki, és amellyel teljes mértékben elégedettek lehetnénk, de a körülmények között ez jelentette a leginkább vállalható megoldást.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A vállalat saját keretein belül tesz eleget a megállapodásban foglaltaknak, és elindítja a teljesítéshez szükséges költségcsökkentő intézkedéseket. A Szolidaritás Autóbusz közlekedési Szakszervezet által meghirdetett, 2025. augusztus 31. napjától tervezett határozatlan idejű sztrájk a megállapodásnak köszönhetően elmarad, így az időközben meghirdetett sztrájkmenetrend okafogyottá vált, azt kérjük az utazóközönségtől, hogy hagyják figyelmen kívül.

A Tüke Busz Zrt. vezetése bízik abban, hogy a megállapodás révén hosszú távon is biztosítani tudja a stabil, kiszámítható működést és a munkavállalók megbecsülését, miközben a pécsiek számára továbbra is fenntartható közösségi közlekedést nyújtanak