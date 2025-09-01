Tömeges elbocsátás a hazai akkugyárban: kiderült, mi áll a felmondások hátterében

Az SK On Hungary jelentős változásokat jelentett be: több száz munkástól válnak meg az iváncsai üzemben. A döntés hátterében egy lezárult projekt áll, ám a vezetés szerint a gyár jövője biztosított. Az érintettek, a szakszervezet és a partnerek már értesítést kaptak, de sok kérdés maradt megválaszolatlanul.

A Fejér megyei telephelyen, az SK On iváncsai akkumulátorgyárában – a Feol.hu híre szerint – több száz külföldi vendégmunkást bocsátanak el augusztus végén, mivel egy új gyártási projekt sikeresen befejeződött, és az arra felvett munkaerőre már nincs szükség.

Az SK On cégcsoport a világ egyik legnagyobb elektromos járművekhez használt akkumulátorcellák gyártásával foglalkozó vállalata. Az elbocsátás feletti döntésre az utóbbi hetekben lezajlott magyarországi üzleti helyzetértékelésük után került sor. Kósa Péter, az SK On Hungary HR-igazgatója az Index megkeresésére elmondta, hogy „a hosszú távú fenntarthatóságot és versenyképességet szem előtt tartva az üzem termelése a tervek szerint folytatódik. A folyamat részeként a munkaerő-kölcsönző cégektől igénybe vett vendégmunkaerő létszámát néhány száz fővel csökkenti a cég augusztus végétől. A saját állományban lévő kollégáink létszáma változatlan marad”.

Miért történik mindez? – A döntés háttere

Az SK On cégcsoport rendszeres üzleti helyzetértékelést tart Magyarországon. Ennek részeként értékelték a termelési igényeket, és megállapították, hogy a most zárult projekthez már nincs szükség a bővített munkaerőre. A gyár tehát nem csökkenti a saját, állandó foglalkoztatottak számát, és a termelés továbbra is zavartalanul, a terv szerint üzemel.

Az ilyen típusú létszámcsökkentés nem példa nélküli az iparágban. A nagyobb projektek után gyakori, hogy a kölcsönzött munkaerőt elbocsátják, míg a stabil, államilag foglalkoztatott munkavállalók foglalkoztatása nem változik.

A cég az elbocsátásról az érintetteket, a szakszervezetet és a munkaerő-kölcsönző partnereket is értesítette már, ígéretük szerint minden a jogszabályoknak megfelelően zajlik