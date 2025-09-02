Lebontják a Balaton egyik legnépszerűbb látványosságát: nem fogod elhinni, mi lesz a sorsa!

Meglepő látvány fogadta a siófokiakat a hétvégén: daruval kezdték bontani a Balaton-part egyik legismertebb attrakcióját, a fordított házat. A különleges épület azonban nem tűnik el végleg, hanem új helyszínen születik újjá.

Sokan fotózták és osztották meg a közösségi médiában, hogy szeptember elején elkezdték elbontani a pirosra festett fordított házat Siófokon. A furcsa, feje tetejére állított épület évekig a Balaton-part egyik leglátogatottabb turisztikai érdekessége volt, ahol a padlóra erősített bútorok és a fordított világ szokatlan élményt nyújtott a családoknak és a kíváncsiskodóknak - írta a Sonline.hu.

A látványosság jövőjével kapcsolatban hamar megszólaltak az üzemeltetők. Hivatalos közleményükben hangsúlyozták: a fordított ház nem szűnik meg, csupán új helyszínre költözik. Az új cím a régi épülettel szemben, a Május 1. utca 2/A szám alatt lesz.

Ez azt jelenti, hogy a turisták és a helyiek sem maradnak hosszú időre az élmény nélkül. Bár a fordított ház augusztus 29-től ideiglenesen zárva tart, az átköltözés után ismét megnyitja kapuit. A pontos újranyitási dátumot az üzemeltetők később hozzák nyilvánosságra.

Az elmúlt években a siófoki fordított ház igazi közönségkedvenc lett a Balatonnál. Nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek is szívesen készítettek benne vicces fotókat, hiszen minden tárgy és berendezés fejjel lefelé volt felszerelve. Az élmény különösen népszerű volt az Instagramon és más közösségi felületeken, hiszen remekül illeszkedett a látványos, szokatlan tartalmak világába.