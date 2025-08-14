Bogyiszlón elszabadult az ázsiai márványos poloskák inváziója – a helyzetre maga a polgármester hívta fel a figyelmet, miután a gusztustalan rovarok szó szerint tömegével másztak...
Vadpörkölt mennyországra bukkantunk a Bakony mélyén: haspártiak titkos helye, meglepő árakkal
Hogy keveredtünk a Magas-Bakony egyik legismertebb kirándulóhelyére, a vízmosásokkal, a gázlókkal tarkított mesebeli Cuha-völgybe, és ott is egy vasútállomás közeli erdei fogadóba, a Kőpincébe? Szinte véletlenül. Túráztunk, éhesek voltunk, és ott volt. Aztán amit ott elénk raktak – illatos, szaftos vadas fogások, bőséges köretek, korrekt, 5000 forint körüli árakon – hát jó darabig nem akaródzott tovább állni! Még valami: eszetekbe ne jusson autóval közelíteni, itt halad el ugyanis Magyarország legszebb vasútvonala, szálljatok fel erre is, megéri!
Hallottatok már a Bakonyt keresztben átszelő 11-es számú vasútvonalról? Kezdjük is ezzel, hiszen igazi kuriózum: a hazai viszonylatban ritkaságszámba menő hegyi vasutak egyike, amit nemes egyszerűséggel Magyarország legszebb vasútvonalaként, Bakonyvasút néven tartanak számon – így önmagában is megér egy felfedezést. (A völgyhidakon, kőtöltésekkel támasztott rézsűkön haladó vonal egyik tervezője és építője az a Gubányi Károly, aki aztán a Mandzsu vasút, majd a vlagyivosztoki kikötő építésénél folytatta mérnöki pályáját.)
Győr és Veszprém a két végállomás, de érdemes közben megszakítani az utazást, le- és felszállni. Pazar a látvány, viaduktok, alagutak közt tekereg a vonat, karnyújtásnyira pedig az erdei vadon (tegyük hozzá, mindez normál vasúti jegy áráért a miénk lehet).
A vasútvonal középső részén terül el a Magas-Bakony egyik legnépszerűbb kirándulóhelye, a vízmosásokkal, forrásokkal, barlangokkal, gázlókkal tarkított Cuha-völgye. Itt, a vinyei vasútállomástól stílusosan tényleg csak egy kőhajításnyira, a turistautak kereszteződésében pedig egy hangulatos fogadó-pihenőkomplexum bújik meg. Teljesen véletlenül akadtunk mi is rá, és amikor megtudtuk, hogy ez az erdőszéli fogadó vadas specialitásairól híres – nem volt kérdés: beültünk mi is a Kőpincébe, és többedmagunkkal kipróbáltuk a helyet.
Igazi kincs a Kőpince árnyas, szellős terasza: kánikulában még a bakonyi betyárok sem álmodhattak ennél kellemesebb fogadóról
A Kőpince Vendéglő – bár a neve alapján simán elhinné az ember, hogy maga a hírhedt bakonyi betyár, Savanyó Jóska is itt kortyolgatta esténként a borát – valójában 2016 tavaszán nyitott. Benti tere 60 főnek ad helyet, ugyanekkora fedett terasszal, ami a legnagyobb erénye: mindig akad itt árnyékos asztal. Napi menüzni is lehet (mi például egy leves + szilvás süti kombót csíptünk el, ha jól emlékszem 2800 ft-ért).
A specialitások között a környező erdők vadjaiból készült ételek viszik a prímet, de az étlapon bőven találni magyaros ízvilágú fogásokat, különleges frissensülteket, változatos egytálételeket és gyorsan elkészülő, laktató „túrázós” útravalókat is. Az adagok tisztességesek (de nem túlzóan), a konyha pedig tényleg ízes – és nem lehúzós árakon. Egy főétel után garantáltan órákra elfelejted a túrázást, főként, ha mellé kóstolod a Pannonhalmi Apátság borait vagy a közeli Zirci Apátsági kézműves söreit. A házi szörpök pedig pont kellően hidegek.
Mi nagyobb társasággal tértünk be, így több mindent kipróbáltunk. Az erdei gombaleves (1600 ft) sajnos nem váltotta be a reményeket – nem igazán volt karaktere, inkább egy erős menzás változat, amiből hiányzott az igazi erdei gomba íze (lehet, hogy fagyasztottból dolgoztak – az aszály miatt a Bakonyban is ínséges volt eddig a gombaszezon). A vadraguleves, burgonyagombóccal már jóval ízletesebb - ez kisétkűeknek felérhet egy fő fogással (2500 ft).
Aki szereti a vadas ételeket, annak ez maga a mennyország!
Szarvassült meggyszósszal és krokettel (5500 ft), szarvassült bakonyi mártással és dödöllével (5500 ft), grillezett vaddisznókaraj pirított szalonnával-hagymával és tükörtojással, BBQ-s rösztivel (6500 ft), vagy akár szarvas steak szarvasgombás burgonyapürével (7500 ft)– csak néhány fogás a kínálatból, ami közül érdemes választani. A kacsacomb (kettő is járt egy adagban!) aszalt szilvás lilakáposztával is külön tapsot érdemel ((5950 ft).
Nem éppen a vegánok paradicsoma ez a vendéglő – nekik inkább a Körmendi Berki Csárda lesz a terep. Ha viszont kánikulában tényleg valami könnyebb, gyomorkímélőbb fogásra vágynánk, a menüs árfekvésben akad jó opció: például gombapaprikás vagy tojásos nokedli (szigorúan friss uborkasalátával). A nokedli amennyire egyszerű, annyira kényes étel: itt kellően roppanós, nem ázott el a főzővízben, látszik, nem spórolták ki belőle a tojást.
Amit viszont nem ajánlanék – nem csak itt, úgy egyáltalán sem - az a rántott camembert sajt (2500 ft ): hozzá a rizs száraz, az áfonyalekvár pedig túl édes. Egy kis savanykásabb kísérő sokkal jobban állna neki, és amúgy is kár erre elpazarolni az időnket, amikor ennyi más remek fogás közül választhatunk. Egy kis grillezett gyümölcs (alma, körte, szilva) és egy csöpp méz viszont könnyen megmenthetné ezt az ételt is.
A desszertek – legalábbis azok, amiket mi kóstoltunk – is simán megérnek egy dicséretet. A kínálatban ott a csokoládé szuflé ribizlifagyival és tejszínhabbal (1800 Ft), a túrógombóc eperraguval (1800 Ft), vagy a klasszikus palacsinta – két darab egy adagban, kakaós, baracklekváros vagy mogyorókrémes (900/950 Ft). És van meglepetés is: málnás-maracujás kocka, ami vegán és gluténmentes, szóval a húsevő túrázók mellett a diétázók is találnak maguknak édes bűnbeesést (1150 Ft).
Ha itt járunk, ne csak együnk és vonatozzunk, túrázzunk is!
Azért, ha már itt vagyunk, ne álljunk meg a vonatozásnál – túrázni is muszáj! A Kőpince-forrás konkrétan Vinye mellett, a Cuha-völgyben, egy hajításnyira a vendéglőtől, közvetlenül a patak partján csordogál. A rajta lévő kis tábla szerint 1956-ban építették ki – és ha már ott vagyunk, pár perc séta, és egy másik forrásra is rábukkanunk.
A környéken még várnak a Magas-Bakony legszebb természeti látnivalói (erről majd később külön i szólunk): a Betyárpamlag-barlang, a Zörög-tető, a Zsivány-barlang, az Ördög-rét és a Remetelyuk, vagy Vinyétől egy megállóval arrébb ott magasodik a cseszneki vár is. És ha útközben újfent megéheznénk, közel és távol számos kijelölt tűzrakóhelyet találni, asztalokkal, padokkal, szóval piknikhez, szalonnasütéshez is tökéletes a terep.
