Azonnali áfacsökkentést és a több mint 2 évtizede változatlan támogatási rendszer átalakítását sürgetik a gyógyászati segédeszközök forgalmazói az ágazatot sújtó válság miatt.
Bod Péter Ákos: A kekvákhoz kitalicskázott pénzek egy része visszahozható
Mennyi pénzt tehet zsebre, aki az OTP-nél dolgozik? Mi lesz az Otthon Starttal és a kamatstoppal? Mire számíthat, akinek autója, kertes háza vagy nyugdíjas szülei vannak? Összegyűjtöttük a hét legfontosabb pénzcentrumos cikkeit. Köztük azt is, amiben Bod Péter Ákos úgy fogalmazott: "A kekvákhoz kitalicskázott pénzek egy része visszahozható, ez jó dolog, emiatt nem 8 és 9 hanem 7 és 8% közötti lesz a hiány, ám ez egyszeri dolog, hiszen még egyszer nem lehet visszahozni a pénzt."
Fontos hetet zárt a magyar gazdaság. A Magyar Nemzeti Bank kedden 5,50 százalékon hagyta az alapkamatot, de két hosszabb távú változást is bejelentett. 2028-tól 3 helyett 2,5 százalék lesz az inflációs cél, és évi 12 helyett csak 8 kamatdöntő ülést tartanak. Szerdán az Európai Bizottság 4,2 milliárd euró uniós kohéziós forrás felszabadítását javasolta, miután elfogadta a kormány jogállamisági önértékelését. A forint ennek ellenére hullámzott: kedden az euró rövid időre 360 forint alá került, aztán az erősödő dollár miatt ismét 364 forint fölé gyengült. Pénteken a KSH munkaerőpiaci adatai sem hoztak jó hírt: augusztusban 4,7 százalékra nőtt a munkanélküliség, és 21 ezerrel kevesebben dolgoztak, mint júliusban. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy három jelentős kormányzati intézkedést jelentett be Magyar Péter.
Mindeközben a Pénzcentrumon a lakáspiactól a kamatstopon és a fizetéseken át a téli felkészülésig sok minden olyan témával foglalkoztunk még, ami közvetlenül érinti a magyar háztartásokat. Íme a hét legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb pénzcentrumos híreinek összefoglalója – a teljes cikk elolvasásához kattints a szövegben elhelyezett linkekre.
Lakáspiac: fordulat közeleg?
A hét egyik fő témája a lakhatás volt. Jelinek Csaba, a Periféria Központ kutatója szerint a Tisza-kormány több száz milliárd forintos bérlakásprogramja „jelentősnek tűnő trendfordulót” hozhat. Magyarországon nagyjából 3 millió ember él lakhatási szegénységben, a program sikere viszont azon múlik, hogy hosszú távon megfizethető marad-e.
Az Otthon Start jövőjéről a bankokat kérdeztük. A CIB és az OTP szerint az érdeklődés továbbra is erős, az UniCredit viszont azt tapasztalja, hogy sokan már az álomlakásból is engednek a 3 százalékos hitelért. Az MBH adatai szerint egy ilyen hitel átlagosan 33,5 millió forint, a Pénzügyminisztérium pedig jelenleg is felülvizsgálja a konstrukciót.
A lakáspiacon közben egyre több ingatlan fér bele az Otthon Start Program peremfeltételeibe. A Zenga.hu szerint vidéken már az eladó lakások 78,7 százaléka, Budapesten 45,6 százaléka ilyen lakóingatlan.
Kamatstop, alapkamat, költségvetés
A kamatstop még védi a hiteleseket, de nagyon nem mindegy, mi jön utána. 218 ezer szerződés érintett, összesen 842 milliárd forint tartozással. A Bankmonitor számítása szerint a nagyobb hiteleknél a kivezetés után havi 14-17,6 ezer forinttal nőhet a törlesztőrészlet.
Bod Péter Ákos a 7,5 százalékra emelt hiánycélról azt mondta: az uniós pénzek és a kekvák visszahozatala egyszeri segítség, ezért új koncepció kell arra, hogyan működjön az állam.
Fizetések: bankár, diák, idénymunkás, aszalómester
Az OTP Banknál jelenleg nagyjából 560 ezer forint az átlagkereset, az IT-s pozíciókban ennél jóval több. A bank öt év alatt 85 százalékkal növelte a személyi jellegű ráfordításait.
Félmilliós havi jövedelem diákmunkából is összejöhet, de csak heti 40 órával. A MŰISZ szerint erre a diákoknak csak nagyjából a 20 százaléka képes, főleg a halasztók és a végzősök.
A zöldség-gyümölcs ágazatban napi 12-18 ezer forint nettót is fizetnek, mégis alig találni idénymunkást. A FruitVeB elnöke szerint a hazai munkaerő-tartalék gyakorlatilag elfogyott.
A CashTag stábja egy zalai aszalócsaládot látogatott meg. Náluk 100 kiló szilvából 20–22 kiló aszalt termék lesz, amit kilónként 4000 forintért adnak, a megélhetéshez azonban ez ma már kevés.
Őszi kockázatok: vadgázolás, lakástűz, avarégetés
A szarvasbőgés idején megnő a vadgázolások száma. Egy ilyen baleset javítása 500 ezer és 5 millió forint között lehet, a kötelező biztosítás pedig nem fizet a saját autó kárára, ehhez casco kell.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Tavaly a lakástüzek nagyjából 28 százalékát elektromos hiba okozta, és egy ilyen kár átlagosan 500 ezer és 3 millió forint közé esik.
A MABISZ segítségével azt is végignéztük, milyen biztosítások kellenek először egy családnak, és melyik kizárásokat érdemes elolvasni a szerződésben.
A kertes házak tulajdonosainak is figyelniük kell. Avart ma már csak ott szabad égetni, ahol az önkormányzat ezt kifejezetten megengedi, a szabályszegőkre pedig akár 3 millió forintos bírság is várhat.
Felkészülés a télre
Az Eurostat szerint 2025-ben a magyar lakosság 5,8 százaléka nem tudta rendesen kifűteni az otthonát, az egyedül élő idősek között ez az arány 10 százalék volt. Összegyűjtöttük, milyen önkormányzati támogatásokat és tűzifaprogramot lehet igényelni.
Az ADAC idei téligumi-tesztjében 16 abroncsból 9 nem kapott ajánlást. A leggyengébbekkel nedves úton, 80 km/óráról fékezve az autó ott, ahol a Bridgestone már állt, még 38–47 km/órával haladt volna.
A C-vitaminról Dr. Takács István, a Semmelweis Egyetem klinikaigazgatója azt mondta, hogy napi 100–200 milligramm elég. Az ezres adagok nem védenek jobban, a boltban kapható tabletták ára között pedig akár négyszeres is lehet a különbség.
Egészségügy: óriási a lemaradás
A balatonfüredi egészségügyi konferencián Orosz Éva elmondta, hogy Magyarország 2005-ben még a posztszocialista uniós országok átlagának 138 százalékán állt, 2025-re viszont már csak 75 százalékán. Szerinte évi 500 milliárd forint pluszpénz sem lesz elég a lemaradás behozására.
Turizmus: Budapest és a vidék is nyerhet
A lengyel PURO Hotels új szállodát nyit Budapesten. A cég vezetője, Przemysław Wieczorek szerint a magyar főváros erősebb piac Varsónál, és a régióban tíz év alatt öt-hat új hotelt terveznek.
A vidéki turizmust is fellendítheti, ha a római limes 475 kilométeres magyarországi szakasza felkerül az UNESCO világörökségi listájára. Dr. Balogh Tamás szerint ez 63 helyszínt érintene, és a cím önmagában 10–30 százalékkal növelheti a turizmust.
Magyar Péter miniszterelnök szombati szolnoki országjárásán három jelentős kormányzati intézkedést jelentett be.
Ötmilliárd forintot csoportosított át idén a laktanyák rendbetételére a honvédelmi miniszter, több mint 30 helyszínen.
A Magyar Nemzeti Bank kedden változatlanul, 5,5 százalékon hagyta az alapkamatot, megszakítva a kamatcsökkentési sorozatot.
Bár 2026 második negyedévében átmenetileg csökkent a hazai ATM-ek száma, a hálózat hamarosan újra bővülésnek indul
Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter cáfolta azokat a sajtóhíreket, amelyek szerint a kormány elutasítaná az Európai Unió SAFE védelmi hitelprogramját.
Erősödött a forint péntek reggel a főbb devizákkal szemben a nemzetközi bankközi devizapiacon a csütörtök esti jegyzésekhez képest.
Az Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács szerint az árrésstop torzíthatja a piac működését.
Tavaly a hűtőket árusító webáruházak 63 százalékánál találtak problémát, idén új termékeket ellenőriznek.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtökön estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Vége a hagyományos pénzküldésnek? Már tesztelik az új rendszert a gigabankok, ami mindent megváltoztat
A legnagyobb brit bankok lebonyolították a szektor szerint világszinten is első, tokenizált betétekkel végrehajtott bankközi tranzakciókat.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 494,39 pontos, 0,33 százalékos csökkenéssel, 151 507,86 ponton zárt csütörtökön.
A pénzhez való viszonyunkat nem csak az életkorunk határozza meg, fontosak a családból hozott minták és az a technológiai környezet is, amelyben felnövünk.
Magyarországnak egyelőre nem kell alkalmaznia az uniós gázpiaci kapacitás-alokációs szabályokat a magyar–szerb határon.
Egy ponttal emelkedett a GKI konjunktúra indexe, miközben a fogyasztói bizalom nem változott érdemben.
A világ kőolaj-kereskedelmének negyede halad át a mindössze 33 kilométer széles Hormuzi-szoroson.
Ausztriában a jövő hónapban életbe lépő intézkedéscsomag hatására literenként több mint 12 centtel mérsékelhető a benzin és a gázolaj ára.
Az Alkotmánybíróság hétfői döntésében alaptörvény-ellenesnek minősítette az önkormányzatoktól beszedett szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerét.
Idén a vártnál alacsonyabb, mindössze 1,8 százalékos inflációval számol a Magyar Nemzeti Bank, jövőre azonban 3,1 százalékra gyorsulhat a pénzromlás üteme.
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