Kíméletlen rezsicsapdába sétálhat sok magyar nyugdíjas 2026 telén: erre kell idén felkészülni

Beköszöntöttek a hűvösebb napok és éjszakák, a fűtésszezon pedig már másfél hete tart hivatalosan. Ugyan a konvektorokat még nem kellett bekapcsolni, nincs messze az idő, hogy be kell indítani a fűtést, illetve betárolni télire a tűzifát. A fűtési szezonra érdemes jól felkészülni 2026-ban: minden évben több százezer magyarnak jelent problémát, hogy megfelelő hőmérsékletűre tudja fűteni a lakását. Manapság pedig a telek egyre inkább elhúzódnak, ami kitolja a fűtésszezont. Mutatjuk a lehetőségeket azoknak, akiknek gondot okoz a téli fűtés.

A fűtési szezon hivatalosan minden évben szeptember 15-én indul és május 15-én ér véget a 157/2005. (VIII. 15.) kormányrendelet szerint. Ez nem jelenti, hogy már szeptember közepétől ontják a meleget a radiátorok, vagy hogy nyár közepén ne lehetne begyújtani, ha hideg van. A hivatalos fűtési időszak mindössze annyit tesz, hogy innentől, ha tartósan lecsökkenne a hőmérséklet, a távhőszolgáltató beindítja a fűtést, csak azokat érinti, akiknél a fűtés nem egyénileg szabályozott.

A múlt évben némileg javult a helyzet 2024-hez képest, de még így is több mint félmillió magyar nem tudta felfűteni télen a lakását kellemes hőmérsékletűre. Az Eurostat friss adatai szerint Magyarországon a lakosság 5,8 százaléka nem tudta megfelelő hőmérsékletűre fűteni az otthonát 2025-ben. Ez az arány az EU-ban 8,8 százalék volt. Az uniós átlagnál rosszabb helyzetben vannak a törökök, görögök, litvánok, bolgárok, spanyolok, portugálok, románok, franciák, ciprusiak és szerbek. Magyarországnál kedvezőtlenebb az arány az előbbieken túl az olaszoknál, szlovákoknál, Máltán, és a hollandoknál is. Hazánk a középmezőnyben van ezen a téren, alig lemaradva a németektől. A legjobb arány Norvégiában, Finnországban, Észtországban és Lengyelországban van:

Azt is megvizsgáltuk, hogy a 65 év felettiek háztartásaiban hogyan alakult azok aránya, akik tavaly nem tudták felfűteni a lakásukat megfelelő hőmérsékletűre. Az egyedül élő idősek körében az EU-ban ez az arány 2024-ben 11,4 százalékot ért el, Magyarországon 10 százalékot (vagyis 10-ből egy idős nem tudta felfűteni a lakását télen). Míg például Törökországban az egyedül élő idősek 37,7 százaléka nem tudja a lakását megfelelően felfűteni, Luxemburgban mindössze 2,1 százalékuk vészelhette át nehezen a telet.

Az olyan háztartásokban pedig, ahol ketten élnek és legalább egyikük 65 év feletti, Magyarországon 5,6 százalékot tett ki azon háztartások aránya, ahol túl hideg volt télen a lakás. Az adatok alapján egyértelműen az egyedül élő idősek vannak rosszabb helyzetben Európa-szerte, csak Máltán, Cipruson és Luxemburgban vannak minimálisan rosszabb helyzetben a kétfős háztartások, ahol 65 feletti idős is él.

Ha pedig megvizsgáljuk azt is, hogyan alakultak ezek az arányok az elmúlt 10 évben az EU-ban és Magyarországon, azt láthatjuk, hogy a görbék folyamatosan csökkenő tendenciája megtört 2020 után. 2021-ben még történt némi visszarendeződés, a 2022-es év őszétől súlyosbodó energiaválság viszont már éreztette hatását egész Európában. A 2023-as évben a 12 százalékot is meghaladta az egyedül élő idősek körében azok aránya, akik nem tudták a lakásukat kifűteni:

Több megoldás van, készüljünk tudatosan a télre

Nagyon fontos, hogy ha valakit idén télen fenyegetne a veszély, hogy fagyoskodnia kell télen, érdemes időben felkészülnie, tájékozódnia a lehetőségeiről. Sokan nem tudják például, hogy rászorultsági alapon többféleképpen kérhet az ember segítséget: az önkormányzatoknál országszerte igényelhető települési támogatás, de célzott fűtési támogatás, vagy rendkívüli segély is sok helyen van, a nyugdíjasok pedig egyszeri segélyt is kaphatnak szociális alapon. A szociális tűzifa program pedig idén is rendelkezésre áll.

A szolgáltatóknál pedig lehet igényelni a védendő fogyasztó státuszt, mely sok előnnyel járhat a rászorulóknak. Ahhoz, hogy valaki védendő fogyasztói státuszt kapjon, kérelmet kell benyújtania az illetékes villamosenergia-elosztónak, földgázelosztónak és a víziközmű-szolgáltatónak. Korábbi cikkünkben részletesen foglalkoztunk azzal, hogy ugyan több százezren lennének jogosultak a védendő fogyasztó státuszra, mégis csak pár tízezren élnek ezzel a lehetőséggel.

Mi az a települési támogatás?

A 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 45. §-a szerint a képviselő-testület az e törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján - pénzbeli vagy természetbeni formában - települési támogatást nyújt. Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen

a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,

a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,

a gyógyszerkiadások viseléséhez,

a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.

Kinek jár rendkívüli település támogatás?

Az említett paragrafus (3) bekezdése szerint a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A (4) bekezdés szerint pedig

rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.

Alkalmanként jelentkező többletkiadás a törvény szövege szerint különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások lehetnek.

Az (5) bekezdés szerint a rendkívüli települési támogatás kérelemre és hivatalból - különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság vagy más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére - is megállapítható.

Mi alapján és hogyan lehet igényelni?

Mivel arról minden településen külön rendelet rendelkezik, milyen feltételek alapján nyújtja az önkormányzat a támogatást, ezért arról a települések honlapján, hivatalokban érdemes érdeklődni. A támogatás iránti kérelmet a települési önkormányzathoz kell benyújtani. Így a legjobb, ha az, aki igényelné, a helyi önkormányzatnál érdeklődik a pontos feltételekről és az igénylés módjáról, mert az településenként eltérhet.

Települési támogatásra bárki jogosult lehet, akinek szociális helyzete indokolttá teszi azt. Viszont érdemes tudni, hogy egyes szociális támogatásokra való jogosultság automatikusan jogosulttá teheti a kérelmezőt települési támogatásra is.

Minden támogatott egyben védendő fogyasztó is lehet

Szociális helyzettől, illetve egészségügyi állapottól függően védendő fogyasztóvá válhat Magyarországon az áram-, a gáz- és a víziközmű-szolgáltató ügyfeleiből. A védendő fogyasztókat különleges bánásmód illeti meg. Fontos, hogy aki vagy akinek a háztartásában élő személy a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül, az kérelemre automatikusan védendő fogyasztó státuszt kaphat.

Védendő fogyasztók jogosultak lehetnek fizetési haladék, részletfizetés kérésére, igényelhetik előre fizetős mérő felszerelését, vagy akár kikapcsolás alóli mentességet is kaphatnak. Fontos azonban kiemelni, hogy fizetési nehézség esetén bármely fogyasztó kérhet fizetési haladékot vagy részletfizetési lehetőséget, nem csak a védendő fogyasztó státuszban lévők. A szolgáltató ugyanakkor minden fogyasztónak nem köteles ezt biztosítani, mérlegelheti döntését például annak függvényében, hogy milyen előzményei voltak a fogyasztó fizetési készségének és lehetőségeinek.