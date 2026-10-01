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Autó

Nagy a baj: le kell állítani a FIAT, Peugeot gyárait - beütött az akkumulátorkrízis

Pénzcentrum
2026. október 1. 20:44

A Stellantis autógyártó legalább egy hétre leállítja három franciaországi üzemét, részben az elektromos járművekhez szükséges akkumulátorok hiánya miatt. A fennakadást az okozza, hogy a nagy hatótávolságú elektromos modellek iránti flottakereslet meghaladja a jelenlegi szállítási kapacitásokat.

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A kelet-franciaországi Sochaux-ban működő üzem, ahol a Peugeot 3008 és 5008 SUV-kat szerelik össze, október 23. és 30. között áll le a nagy hatótávolságú akkumulátorok szűkös kínálata miatt – közölte a vállalat kedden. A rennes-i gyár október 22. és 30. között szünetelteti a termelést ugyanebből az okból, ami elsősorban a Citroën C5 Aircross gyártását érinti.

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A Stellantis hangsúlyozta, hogy egyszeri intézkedésről van szó, a termelési ütemet ideiglenesen igazítják a piaci igényekhez, elkerülve a nem megfelelő specifikációjú járművek készlethalmozását. A nagy hatótávolságú változatok iránt ugyanis különösen erős a flottavásárlók érdeklődése - közölte a reuters.

A nagy hatótávolságú akkumulátorokat az Automotive Cells Co (ACC) szállítja, amely a Stellantis, a Mercedes és a TotalEnergies közös vállalata. Az ACC rendelkezik franciaországi üzemmel, de az elmúlt évek gyenge elektromosautó-kereslete miatt korábban elvetette az olaszországi és németországi gyárbővítési terveit. Idén azonban megugrott a kereslet, amit az iráni háború kitörése óta tartósan magas üzemanyagárak is fűtenek.

Az ACC közlése szerint a szeptemberi modulgyártásuk megközelíti a teljes 2025-re tervezett évi kibocsátást, és a termelés felfutása jó ütemben halad. A Stellantis szóvivője ugyanakkor elismerte, hogy az ACC termelésének jelentős javulása ellenére egyelőre nem érkezik elegendő akkumulátor a gyárakba.

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A harmadik érintett üzem, a mulhouse-i gyár szintén leáll október 15. és 30. között, ám ez az akkumulátorhiánytól független okokra vezethető vissza. A franciaországi leállások mellett a Stellantis torinói, mirafiori üzemében is kéthetes szünetet terveznek október végére, ahol a dolgozókat átmeneti állásidőre küldik. A mirafiori telephelyen augusztusban és szeptemberben is voltak termelési szünetek, amelyeket a cég motoralkatrész-hiánynak tulajdonított, a szakszervezetek szerint azonban a Fiat 500-as kisautó vártnál gyengébb kereslete is közrejátszott benne.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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