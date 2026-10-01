A Mercedes-Benz idén decemberben újabb önkéntes távozási programot indít a németországi szellemi dolgozók és vezetők számára.
Nagy a baj: le kell állítani a FIAT, Peugeot gyárait - beütött az akkumulátorkrízis
A Stellantis autógyártó legalább egy hétre leállítja három franciaországi üzemét, részben az elektromos járművekhez szükséges akkumulátorok hiánya miatt. A fennakadást az okozza, hogy a nagy hatótávolságú elektromos modellek iránti flottakereslet meghaladja a jelenlegi szállítási kapacitásokat.
A kelet-franciaországi Sochaux-ban működő üzem, ahol a Peugeot 3008 és 5008 SUV-kat szerelik össze, október 23. és 30. között áll le a nagy hatótávolságú akkumulátorok szűkös kínálata miatt – közölte a vállalat kedden. A rennes-i gyár október 22. és 30. között szünetelteti a termelést ugyanebből az okból, ami elsősorban a Citroën C5 Aircross gyártását érinti.
A Stellantis hangsúlyozta, hogy egyszeri intézkedésről van szó, a termelési ütemet ideiglenesen igazítják a piaci igényekhez, elkerülve a nem megfelelő specifikációjú járművek készlethalmozását. A nagy hatótávolságú változatok iránt ugyanis különösen erős a flottavásárlók érdeklődése - közölte a reuters.
A nagy hatótávolságú akkumulátorokat az Automotive Cells Co (ACC) szállítja, amely a Stellantis, a Mercedes és a TotalEnergies közös vállalata. Az ACC rendelkezik franciaországi üzemmel, de az elmúlt évek gyenge elektromosautó-kereslete miatt korábban elvetette az olaszországi és németországi gyárbővítési terveit. Idén azonban megugrott a kereslet, amit az iráni háború kitörése óta tartósan magas üzemanyagárak is fűtenek.
Az ACC közlése szerint a szeptemberi modulgyártásuk megközelíti a teljes 2025-re tervezett évi kibocsátást, és a termelés felfutása jó ütemben halad. A Stellantis szóvivője ugyanakkor elismerte, hogy az ACC termelésének jelentős javulása ellenére egyelőre nem érkezik elegendő akkumulátor a gyárakba.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A harmadik érintett üzem, a mulhouse-i gyár szintén leáll október 15. és 30. között, ám ez az akkumulátorhiánytól független okokra vezethető vissza. A franciaországi leállások mellett a Stellantis torinói, mirafiori üzemében is kéthetes szünetet terveznek október végére, ahol a dolgozókat átmeneti állásidőre küldik. A mirafiori telephelyen augusztusban és szeptemberben is voltak termelési szünetek, amelyeket a cég motoralkatrész-hiánynak tulajdonított, a szakszervezetek szerint azonban a Fiat 500-as kisautó vártnál gyengébb kereslete is közrejátszott benne.
A gazdaságkutató számításai szerint több mint 9390 milliárd forintra lenne szükség ahhoz, hogy legalább megfelelő állapotba hozzák a teljes úthálózatot.
Miközben ma megérkezik a dízelautósoknak járó támogatás első részlete, a használtautó-piacon már jó ideje látszik a dízelek iránti érdeklődés visszaesése.
A BMW új stratégiát mutatott be a befektetőknek, amellyel a helyi termelés bővítésével, költségcsökkentéssel és új modellek bevezetésével kívánja helyreállítani megcsappant jövedelmezőségét
Kongatja a vészharangot a Ford vezére: Európának már befellegzett, brutális kínai autóinvázió tarolja le a piacot
A Ford vezérigazgatója, Jim Farley óvatosságra intett a kínai autógyártók amerikai piacra lépésével kapcsolatban, és Európa példájára hivatkozott, ahol szerinte már elkéstek a védekezéssel.
Itt a lista, ezeken az autópályákon már mérik az átlagsebességet: 430 ezres bírságot kaphat, aki nem figyel
Magyarországon is vizsgálják a rendszer bevezetését és a szankciók felülvizsgálatát.
Az autópark fiatalítását segítheti, hogy közben élénkül a személyikölcsön-piac
A tartósan magas gázolajárak miatt a magyar kormány mozgástere a minimálisra szűkült az üzemanyagpiacon.
A Fővárosi Közgyűlés pénteken módosította a jövő januártól életbe lépő parkolási rendeletet, így megszűnik az elektromos járművek ingyenes parkolása, ám 2028 közepéig 50 százalékos kedvezményben...
Tönkretette az abroncsokat az idei nyár: rengeteg magyar autósnak kell most mélyen a zsebébe nyúlnia
Az idei nyár extrém hősége jelentősen felgyorsította a gumiabroncsok kopását, ami növelte a környezetbe jutó mikroműanyagok mennyiségét.
Folytatódik az M49-es gyorsforgalmi út építése a román határig, így 2029 közepére közvetlen közúti kapcsolat jön létre az M3-as autópálya és Szatmárnémeti között.
A lépés ugyan jelentős megkönnyebbülést hoz az autósoknak, de komoly piaci feszültséget, átmeneti ellátási akadásokat és akár egy országos fuvarozói sztrájkot is kiválthat.
A 11 legfontosabb kérdés és válasz a dízeltámogatás összegét tartalmazó kifizetési utalványok postai kézbesítésével kapcsolatban
Összegyűjtöttük a dízeltámogatás összegét tartalmazó kifizetési utalványok postai kézbesítésével összefüggő legfontosabb kérdéseket és válaszokat.
Majdnem 3 millió autót hív vissza az Audi, a Volkswagen és a Ford: azonnal keress szervizt, ha ilyen kocsid van
Világszerte több mint 2,1 millió autót hív vissza az Audi és a Volkswagen, a Fordnál pedig majdnem 800 ezer autót érint egy új visszahívás.
Külön igénylés nélkül, automatikusan kapják meg az érintettek a 20 000 forintos dízeltámogatást, amelynek első részletét 2026. szeptember 30-án utalják ki. Íme a legfontosabb tudnivalók.
Az üzemanyagárak emelkedése növelte a használt elektromos autók iránti keresletet, ami a járművek maradványértékének emelkedésében, értékesítési idejük csökkenésében is látszik.
Milliós kiadástól menthet meg ez a 375 forintos auchanos kütyü: valóban működik az autós vadriasztó síp?
Fillérekért, 375 forintért adja most az Auchan az autós vadriasztót. Az viszont kérdéses, hogy valóban elriasztják-e ezek az eszközök az út szélén kószáló vadakat.
Rendkívüli bejelentés a magyar autósoknak: automatikusan utalja a tízezreket az állam, mutatjuk a feltételeket
A dízeltámogatás első részletét 2026. szeptember 30-án folyósítja a Magyar Államkincstár automatikusan
Ledobta a bombát a Tesla: 800 kilométert megy egyetlen töltéssel az új csodafegyver, máris viszik, mint a cukrot
A Tesla megkezdte a Semi névre keresztelt elektromos kamionjainak kiszállítását az első vásárlóknak.
-
Itt a jövő: a nap 24 órájában áll rendelkezésre a Gránit Bank chat-alapú mobilbankára (x)
Új AI-alapú bankolási élményt kínál a Gránit Bank