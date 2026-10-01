Újabb ütést kaphat a magyar tőzsde: az OTP is kritikus szinthez közelít

Újabb gyenge nap jöhet a Budapesti Értéktőzsdén az Equilor elemzője szerint. A BUX szerdán 1,18 százalékot esett, és a befektetői hangulat továbbra is kedvezőtlen. Az OTP árfolyama egy fontos támasz közelébe került, miközben a csökkenő olajár a Mol számára is kedvezőtlen lehet. A Magyar Telekom és a Richter ugyanakkor szerdán emelkedni tudott.

Várhatóan csökkenéssel indul a csütörtöki kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 1738,59 pontos, 1,18 százalékos csökkenéssel, 145 390,27 ponton zárt szerdán. Czibere Ákos kiemelte, továbbra is kedvezőtlen a befektetői hangulat a piacokon.

A vezető részvények közül az OTP-ről azt írta, hogy szerinte a magas hozamok és a balti régió bankcsoportja, a Luminor Holding felvásárlása körüli hírek hatásától szenved, az árfolyam a 42 481 forintos támaszt közelíti. Amennyiben ezt a szintet is letöri, 41 598 forintnál a 200 napos mozgóátlag adhat további támaszt, ellenállás 44 828 forintnál látható. A bankpapír jegyzése 1100 forinttal, 2,51 százalékkal 42 700 forintra esett szerdán, forgalmuk 41,8 milliárd forintot tett ki.

Az elemzői vélemények szerint az elmúlt napokban egyebek mellett azért esett az OTP árfolyama, mert kisebb félelmet keltett a befektetőkben az a hír, hogy a pénzintézet esetleg elhagyja Oroszországot, ahonnan a nyeresége csaknem 20 százaléka származik. A szakértők szerint a kivonulás összefügghet a Luminor bankcsoport akvizíciójával, Lettországban ugyanis az állami szabályozói szervek nem igazán örülnek az orosz piacon is működő pénzintézetnek.

Az OTP július végén jelentette be, hogy megállapodást írt alá a Luminor megvásárlásáról a Blackstone által kezelt magántőkealapokból álló konzorciummal, és a DNB Bankkal.

A szakértő szerint a Mol árfolyamában az 5083 forintos támasz alatti további kiemelt szintek 4958 forintnál és 4 11 forintnál húzódnak. A reggeli órákban tovább csökkent a Brent árfolyama, így csütörtökön sem várható érdemi emelkedés az elemző szerint. Az olajpapír árfolyama 76 forinttal, 1,5 százalékkal 4974 forintra csökkent, 5,9 milliárd forintos forgalomban.

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A Magyar Telekom kiemelt szintjei változatlanok, ellenállást a 30 napos mozgóátlag képez 2553 forintnál, támasz pedig 2 447 forintnál húzódik. Az előző kereskedési nap a távközlési papír árfolyama 4 forinttal, 0,16 százalékkal 2544 forintra erősödött, forgalma 1,1 milliárd forint volt.

A Richter árfolyam tesztelte a 12 269 forintos támaszt, de nem törte le azt, ellenállást az 50 napos mozgóátlag 12 548 forintnál képez, efölött pedig 12 640 forintnál húzódik további ellenállás. A Richter-papírok árfolyama szerdán 40 forinttal, 0,32 százalékkal 12 370 forintra nőtt, a részvények forgalma 4,6 milliárd forintot ért el.