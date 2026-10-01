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Bilincsben vitték a bíróságra Hankó Balázst: megszületett a döntés a volt miniszter ügyében
Letartóztatták Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs minisztert, akit a Nemzeti Kulturális Alappal összefüggő ügyben gyanúsítanak. A volt minisztert csütörtökön bilincsben és vezetőszáron vitték a Kecskeméti Járásbíróságra, ahol a letartóztatásáról döntöttek. Az ügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelés megalapozott gyanúja miatt indítványozta a kényszerintézkedést. Hankó korábban tagadta, hogy törvénysértést követett volna el a támogatások odaítélésekor.
Letartóztatták Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős minisztert. A politikust hétfő este vették őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alappal (NKA) összefüggő nyomozásban, majd csütörtökön bilincsben és vezetőszáron vitték a Kecskeméti Járásbíróságra, ahol a letartóztatásáról döntöttek.
A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelés megalapozott gyanúja miatt indítványozta Hankó és egy másik gyanúsított letartóztatását. Az ügyészség szerint a magas büntetési tétel, a gyanúsítottak kiterjedt kapcsolatrendszere, valamint a hosszabb időn keresztül szervezett, hierarchizált elkövetés miatt fennállhat a szökés, elrejtőzés, illetve az eljárás jogellenes befolyásolásának veszélye.
Az ügyben Varga-Bajusz Veronika korábbi államtitkárt is meghallgatták. A nyomozás az NKA-val kapcsolatos támogatások miatt folyik, az ügyészség pedig korábban azt közölte, hogy Hankót és társát hétfő este gyanúsítottként kihallgatták. Hankó tagadja, hogy törvénysértést követett volna el a pénzek odaítélésekor.
A letartóztatás elrendelését megelőzően az ügyészség azt közölte, hogy a döntést a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája hozza meg. Hankó korábbi őrizetbe vételét és a letartóztatási indítványt a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség hivatalosan is megerősítette.
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