Bilincsben vitték a bíróságra Hankó Balázst: megszületett a döntés a volt miniszter ügyében

Letartóztatták Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs minisztert, akit a Nemzeti Kulturális Alappal összefüggő ügyben gyanúsítanak. A volt minisztert csütörtökön bilincsben és vezetőszáron vitték a Kecskeméti Járásbíróságra, ahol a letartóztatásáról döntöttek. Az ügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelés megalapozott gyanúja miatt indítványozta a kényszerintézkedést. Hankó korábban tagadta, hogy törvénysértést követett volna el a támogatások odaítélésekor.

Letartóztatták Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős minisztert. A politikust hétfő este vették őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alappal (NKA) összefüggő nyomozásban, majd csütörtökön bilincsben és vezetőszáron vitték a Kecskeméti Járásbíróságra, ahol a letartóztatásáról döntöttek.

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelés megalapozott gyanúja miatt indítványozta Hankó és egy másik gyanúsított letartóztatását. Az ügyészség szerint a magas büntetési tétel, a gyanúsítottak kiterjedt kapcsolatrendszere, valamint a hosszabb időn keresztül szervezett, hierarchizált elkövetés miatt fennállhat a szökés, elrejtőzés, illetve az eljárás jogellenes befolyásolásának veszélye.

Az ügyben Varga-Bajusz Veronika korábbi államtitkárt is meghallgatták. A nyomozás az NKA-val kapcsolatos támogatások miatt folyik, az ügyészség pedig korábban azt közölte, hogy Hankót és társát hétfő este gyanúsítottként kihallgatták. Hankó tagadja, hogy törvénysértést követett volna el a pénzek odaítélésekor.

A letartóztatás elrendelését megelőzően az ügyészség azt közölte, hogy a döntést a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája hozza meg. Hankó korábbi őrizetbe vételét és a letartóztatási indítványt a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség hivatalosan is megerősítette.