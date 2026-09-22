A 100 dollár feletti olajár, a megugró európai gázárak és a közel-keleti konfliktus újabb eszkalációja ismét előtérbe helyezte Európa energiabiztonságát.
Rendkívüli! Most közölte a kamatdöntést az MNB: erre kell készülnie minden magyarnak
Nem változtatott az 5,50 százalékos alapkamaton a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa keddi ülésén - jelentette be a jegybank.
A kamatfolyosó két széle is változatlan maradt: az egynapos (O/N) betét kamata 4,50 százalék, a kamatfolyosó felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 6,50 százalék.
A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Legutóbb augusztusban csökkentette a testület az alapkamatot, egyhangú döntéssel, 25 bázisponttal 5,50 százalékra.
Bár évi hatszázmilliárd forintos bevételt is hozhatna az államkasszának a tervezett hazai vagyonadó.
A kilencvenes évek népszerű énekesnője, Baby Gabi jelenleg mindössze egy 46 négyzetméteres lakásban él négytagú családjával.
Elképesztő csalássorozat tarol Magyarországon: egyetlen mondat miatt bukhatod az összes megtakarításodat
A legnagyobb veszteségeket nem a hackerek, hanem a magukat banki vagy hatósági munkatársnak kiadó elkövetők okozzák.
Emelkedéssel indult a hét az amerikai tőzsdéken, Európában pedig kora délutánra egy százalék körüli pluszba kerültek a vezető indexek.
Emelkedéssel indult a hét a magyar és a vezető európai tőzsdéken, a BUX erősödését mind a négy hazai blue chip támogatta.
Egyre nagyobb veszteséget mutattak az európai részvénypiacok.
A forint csütörtökön ledolgozta a szerdai amerikai kamatdöntést követő gyengülését.
A gyors segítségnek hosszabb távon komoly ára lehet.
Folytatódik a Mol vesszőfutása: óriási bajban a hazai sztárrészvény - napról napra buknak, akik ebbe fektettek
Vegyesen zártak pénteken az amerikai tőzsdék, miután a kereskedés végére az olajárak és az állampapírhozamok csökkenése javította a hangulatot.
Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék, vannak azonban kivételes hónapok.
Péntek délutánra erősödött az eladói nyomás az európai tőzsdéken.
Szomorú napra ébredtek az európai tőzsdén: egyre nagyobb a baj – a hazai sztárrészvény vesszőfutása is tovább folytatódik
Vegyesen zártak pénteken az amerikai tőzsdék, miután a kereskedés végére az olajárak és az állampapírhozamok csökkenése javította a befektetői hangulatot.
Nagyon csúnyán bezuhat a hazai sztárrészvény az európai tőzsdéken: szívhatja a fogát, aki ebbe fektette a pénzét
Mélyült az esés pénteken az európai részvénypiacokon, miközben a vezető amerikai indexek mérsékelt elmozdulással indították a kereskedést.
Nagyot erősödött a forint csütörtökön, az euró jegyzése késő estére 362,5 közelébe süllyedt.
Mérsékelt eséssel indult a pénteki kereskedés a vezető európai tőzsdéken, miközben a magyar piac dacol a lejtmenettel.
A magyarok többsége továbbra is szűkös pénzügyi tartalékkal bír: a megtakarítással rendelkezők kétharmada legfeljebb fél évig tudná fedezni a kiadásait.
Erősödéssel nyitottak csütörtökön az amerikai tőzsdék, miközben Európában is kitartott a kedvező piaci hangulat, a BUX pedig délelőtt új történelmi csúcsot ért el.
Elképesztő, 40 ezer milliárd forinton ülnek a magyarok: rengeteg pénzt buknak, akik ezt a hibát elkövetik
Az elmúlt években az állam lett a magyar vagyonkezelők egyik legerősebb versenytársa: magas hozamot kínált a lakosságnak anélkül, hogy ezért klasszikus befektetési kockázatot kellett volna...
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