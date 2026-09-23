Óriási tervekkel terjeszkedik Pesten a lengyel hotelmulti: elárulta a cégvezér, miben vagyunk jobbak Varsónál

Budapest ma már nem olcsó alternatívaként, hanem erős hotelpiaci mutatói miatt kerül a nemzetközi befektetők térképére: a magasabb átlagárak, az egy elérhető szobára jutó bevételek, a rekordokat döntő repülőtéri forgalom és a belvárosi ingatlanok szűk kínálata egyszerre hajtják fel a szállodafejlesztések értékét. Przemysław Wieczorek, a PURO Hotels élére nemrég kinevezett új CEO a Pénzcentrumnak arról beszélt, miért előzi Budapest Varsót a régiós rangsorban, hogyan számolnak egy hotelberuházás megtérülésével, és miért válhatnak a következő években egyre fontosabbá az irodaházakból kialakított szállodák.

Pénzcentrum: Mi tette Budapestet stratégiai szempontból vonzó piaccá a PURO regionális terjeszkedése számára?

Przemysław Wieczorek: Varsó mellett szerintem Budapest és Prága a régió legfontosabb városai közé tartoznak. Varsó számunkra természetes választás, hiszen Lengyelországból jövünk, és ez a fővárosunk. Budapest és Prága pedig véleményem szerint Közép-Európa legvonzóbb városi turisztikai célpontjai közé tartoznak. Ezért Budapest logikus választás volt, amikor úgy döntöttünk, hogy bővítjük a portfóliónkat. Úgy éreztük, más piacokon is meg kell jelennünk, ahol erős teljesítményt tudunk elérni. Ez mindössze fél évvel azután történt, hogy megnyitottuk az első varsói hotelünket. Akkor már pontosan láttuk, és erre számítottunk is, hogy minél erősebb egy piac, annál jobb üzletet lehet építeni. Egy erős piacon a vendégek hajlandók prémiumot fizetni azért a minőségért, amit kínálunk.

Budapest erősebb piac, mint Prága?

Nem, Budapest nem erősebb Prágánál. Prága továbbra is a legerősebb piac a régióban, a posztkommunista piacok között. Budapest viszont erős, és jelenleg Varsónál erősebb. Persze ez attól is függ, mit értünk azon, hogy „erős”. Mi a konkrét számokat nézünk: az egy elérhető szobára jutó bevételt, az átlagos szobaárakat, illetve azt, hogyan teljesítenek az összehasonlítható hotelek. Ha így nézzük a piacokat, Prága az első, Budapest a második, Varsó pedig a harmadik. Varsó egyébként felzárkózóban van, de Prága és Budapest még előtte jár.

Mindhárom piac növekszik. Az infláció is hatott az árakra, de a turisztikai kereslet is nagyon erős. A budapesti repülőtér például rekord utasszámokat ért el, és ez a trend várhatóan folytatódik.

Budapesten nagyon erősek a fapados járatok, főleg a Wizz Air és a Ryanair. Ez nem jelenti azt, hogy kevesebb prémium vendég érkezik?

Nem feltétlenül. Ha valaki fapados légitársasággal, attól még a városban költhet sok pénzt. Az utazási szokások ennél sokkal összetettebbek. Az emberek azért választanak úti célt, mert fel akarják azt fedezni. Lehet, hogy Wizz Airrel érkeznek, de utána egy jó hotelben szállnak meg.

Przemysław Wieczorek, a Puro Hotel Budapest CEO-ja - Kép: Gosztola Judit

Mennyire jelent korlátot Budapest hotelpiaci növekedése szempontjából a közvetlen tengerentúli légi kapcsolatok hiánya?

A jó légi összeköttetések rendkívül fontosak az egész szektor számára. A légiforgalom olyan, mint a vér, amely oxigént visz a testbe, ha ez nincs, a turizmus és a szállodaipar is szenved. A Covid alatt attól tartottam, hogy egyes légitársaságok csődbe mennek, mert az óriási problémát okozott volna az egész iparágnak, de végül pont a fapados légitársaságok bizonyultak a legfelkészültebbeknek.

A kedvezőbb árszint szerepet játszott Budapest kiválasztásában Prágához képest?

Nem mondanám, hogy ez volt a fő szempont. Az utazók nem feltétlenül tíz-húsz eurós szobaárkülönbség alapján döntenek Prága és Budapest között. Ha már jártak Prágában, lehet, hogy legközelebb Budapestre akarnak jönni, vagy fordítva. A lényeg az, hogy Budapest vonzó város, erős kereslettel. Az emberek utazni, felfedezni és élményeket szerezni akarnak.

Hogyan döntik el, hogy egy város megfelelő-e vállalat számára?

Ehhez nagyon jó eszközeink vannak. Az egyik a CoStar, amely lehetővé teszi, hogy kiválasszunk egy összehasonlítható hotelcsoportot, és megnézzük az átlagos teljesítményüket. Ezután a beruházási oldalt vizsgáljuk: mennyibe kerül az ingatlan, mennyi az építési költség, vagy ha meglévő épületről van szó, mennyi a felújítás. Vagyis összeállítjuk a piaci teljesítményt, a beruházási költséget és az aktuálisan elérhető működési költségeket egy üzleti tervben. Aztán mindezt beletesszük a pénzügyi modellünkbe, és megnézzük az eredményt.

Akkor tehát tisztán matematika?

Nem tiszta matematika, de nagyon sok benne a matek. Mivel gazdaságról beszélünk, van benne megérzés, vélemény és szakmai intuíció is. Érezni kell, hogy egy projekt jó lehetőség-e, és illik-e ahhoz, ahogyan mi üzletet építünk. Számunkra az is fontos, hogy egy helyszín illeszkedjen az arculatunkhoz. Azt szeretnénk, hogy a hoteljeink szervesen beépüljenek azoknak a városoknak az életébe, ahol jelen vagyunk, és ne csak az utazókat vonzzák, hanem a helyi közösségeket is: éttermekkel, kulturális programokkal és rendezvényekkel. Vagyis a számok mellett azt is nézzük, hogy egy helyszín lehetővé teszi-e, hogy valódi kapcsolatot alakítsunk ki a várossal.

Vizsgálják-e Bécset, mint lehetséges következő beruházási helyszínt?

Igen, Bécs egyértelműen a radarunkon van, gyönyörű város, és szeretnénk ott is jelen lenni, de eddig még nem találtuk meg a megfelelő projektet. Olyat keresünk, amely megfelel a követelményeinknek. Számunkra alapvető a lokáció: a belvárosban, nagyon vonzó turisztikai helyszínen szeretnénk megvetni a lábunkat.

És mi a helyzet Pozsonnyal? A szlovák főváros például radaron van?

Pozsony sosem szerepelt annyira nyilvánvalóan a listánkon. Kisebb piac. Miután megszereztük Budapestet és Prágát, illetve a harmadik varsói projektünket is, elkezdtünk más régiós városokat is nézni, például Bécset. De közben nagy nyugat-európai városokban is keresünk lehetőségeket. Berlint is megnéztük, de nagyon speciális piac: az árak nem különösebben magasak, a költségek viszont igen. Ez a mi üzleti modellünk szempontjából nem magától értetődő kombináció. Vannak más vonzó európai turisztikai városok is, amelyeket figyelünk.

Milyen adottságokkal rendelkezett a budapesti fejlesztési helyszín, és milyen előélete volt az ingatlannak?

Először 2020 januárjában láttam a telket, amikor egy hotelbefektetési konferenciára érkeztem Budapestre. Elkezdtünk dolgozni a lehetőségen, és már az elején úgy láttuk, hogy ez egy nagyon érdekes és vonzó projekt. Barnamezős területről volt szó, nem egyszerű üres telekről, hanem összetett helyszínről. Volt egy föld alatti szerkezet, úgy tudom, még korábban bor tárolására is használták, és volt egy lejtős lejárat, ahol lovakkal lehetett lemenni a szállítmányokkal. Tehát ez nem egy egyszerű zöldmezős beruházás volt: nagyon összetett feladatot jelentett a föld alatti szerkezet eltávolítása úgy, hogy közben ne sérüljenek a környező, nem túl jó állapotban lévő bérházak.

A belvárosi lokáció a hotelpiacon egyértelmű versenyelőny, ugyanakkor a helyi lakók gyakran attól tartanak, hogy az ilyen fejlesztések tovább erősítik a turisztifikációt: a mindennapi élethez szükséges szolgáltatások helyét egyre inkább vendéglátó- és turisztikai funkciók veszik át. Hogyan lehet egy hotelprojektet úgy megvalósítani, hogy az ne kiszorítsa, hanem erősítse a helyi városi életet?

Szerintem az, hogy egy hotel nyílik az utcában, nem rossz hír, sőt inkább az ellenkezője. Budapesten a hotelünkkel új parkolóhelyeket hozunk létre. Nyitunk egy gyönyörű éttermet jó ételekkel és kiváló hangulattal. Lesz egy pékségünk és kávézónk is, amely reményeink szerint népszerű találkozóhely lesz a helyiek számára. A korábbi hoteleink tapasztalatai alapján biztos vagyok benne, hogy sok budapesti is használni fogja. A projektünk az utca megújításához is hozzájárul. Nagy lehetőséget látunk a Paulay utca megújulásában, és szeretnénk, ha a projekt hozzájárulna az utcakép javításához.

Nem gondolom tehát, hogy negatív hatással lennénk a környékre, épp ellenkezőleg. Egy szép épületet adunk át, rendezzük a területet, és nyilvános funkciókat teremtünk.

A kerületben élőknek azért sok bajuk van a turistákkal, nem véletlenül tiltották be az Airbnb-t.

A hotelek másképp működnek, mint a rövid távra kiadott lakások. A professzionálisan üzemeltetett hotelekben a helyszínen állandó személyzet, egyértelmű házirend és folyamatos felügyelet van, ami segít megelőzni és gyorsan kezelni a problémákat. Ez fontos különbség lehet a helyszíni felügyelet nélkül működő Airbnb-lakásokhoz képest. Egy hotel pozitív elemeket hozhat egy környékre. Korábbi projektjeinknél előfordult, hogy a szomszédokat is támogattuk például homlokzatfelújításban.

Az első egységünket 2011 áprilisában nyitottuk meg Wrocławban, egy akkor még leromlott utcában. Miután felépítettük, a város felújította az utcát és a mögötte lévő parkot is. Gyönyörű lett, sokszor ez így működik a belvárosi beruházásainknál. A hotel nagyon különleges épülettípus, nem olyan, mint egy lakóház, amely bezárkózik a város elől, és nem olyan, mint egy irodaház. A hotel él.

Milyen ütemű portfólióbővítéssel számolnak a következő években, és milyen piacokon látják a legnagyobb növekedési potenciált?

A következő tíz évben jó lenne öt-hat új hotelt nyitni Budapest és Prága mellett. Remélem, akár ennél több is lehet. De nem csak a hotelek száma számít, fontos az is, hány szobáról beszélünk. Néha egy 100 szobás hotelt nyit az ember, egy nagyvárosban viszont lehet 250 vagy 300 szobás hotelről is szó. A lényeg az, hogy mindez hogyan hat a vállalatra: a márka ismertségére, a cég értékére, a bevételekre.

Egy londoni hotel például akár háromszor-négyszer akkora értéket képviselhet, mint egy prágai, budapesti vagy varsói projekt. A nyugati piacokon több a tőke és nagyobb a verseny, ezért nehezebb olyan projektet találni, amely gazdaságilag is működik.

A magas szolgáltatási színvonal fenntartása erősen függ a megfelelő munkaerőtől, miközben a régióban tartós munkaerőhiány jellemzi a vendéglátást. Hogyan kezelik ezt a kihívást?

Ez egész Európában kihívás, de bizonyos értelemben privilégium is. Azt jelenti, hogy már nem olyan országokban élünk, ahol nagyon magas a munkanélküliség, mint korábban. A megoldás az, hogy olyan munkahelyet kell teremteni, ahol az emberek szívesen dolgoznak. A vendégeknek kínált termék a munkatársaink munkakörnyezete is. Azt látjuk, hogy a PURO népszerű munkahely, mert kevésbé formális a légkör, modernek és vonzók az épületek, és olyan embereket próbálunk felvenni, akikben van szenvedély. A vendéglátás energiáról szól: megérkeznek a vendégek, jól érzik magukat, és pozitív energia cserélődik. Arra is büszkék vagyunk, hogy sok munkatársunk évek óta velünk van, néhányan több mint egy évtizede. Ezt tartjuk az egyik legerősebb jelnek arra, hogy sikerült olyan munkahelyet teremtenünk, ahol az emberek megbecsülve érzik magukat, szakmailag fejlődhetnek, és szeretik, amit csinálnak.

A munkáltatói kultúra mellett mennyire meghatározó a bérverseny a munkaerő megtartásában?

Természetesen sokat számít, piaci fizetést kell adni, ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. De ha mindenki nagyjából hasonló fizetést kínál, akkor az számít, milyen kultúrát építünk, hogyan dolgozunk, és hogyan bánunk az emberekkel. Büszkék vagyunk arra, hogy vannak munkatársaink, akik tíz-tizenöt éve velünk vannak, néhányan a kezdetektől. Ez sokat elmond. Ha jó munkahelyet hozol létre, hagyod az embereket fejlődni, és tisztességesen bánsz velük, azt visszakapod.

Lengyelországban alkalmaznak külföldi munkavállalókat?

Igen, sok ukrán dolgozik a lengyel hotelekben. Az ukrán, illetve kisebb részben belarusz munkavállalóknak köszönhetően a lengyel gazdaság több szegmense elkerülte a komolyabb munkaerőproblémákat. Az építőipar például komoly bajban lenne ukrán munkavállalók nélkül.

A klímaváltozás átrendezheti az európai turisztikai térképet: a túlmelegedő mediterrán desztinációk mellett felértékelődhetnek az északibb, mérsékeltebb klímájú úti célok. Lát ebben új növekedési lehetőséget a hotelpiac számára?

Igen, nagyon jól látja a helyzetet, dolgozunk is egy projekten, amely a tengerparton valósulhatna meg. Látunk potenciált benne, a mi termékünkkel ez kifejezetten izgalmas üzleti lehetőség lehetne. De ebben az iparágban óvatosan kell beszélni, akkor érdemes nyilvánosan bejelenteni valamit, amikor az ingatlant már megszereztük. Először biztosítani kell a területet vagy az épületet, és csak utána lehet azt mondani, hogy három vagy öt év múlva hotelt nyitunk.

Inkább új hoteleket építenek, vagy meglévő épületeket alakítanak át?

Alapvetően építeni szeretünk, de például Prágában egy meglévő épületet alakítunk át, ami sokkal nehezebb feladat, és nem feltétlenül olcsóbb. Sőt, gyakran drágább, hiába áll már a szerkezet. Prágában ugyanakkor nagyon boldogok vagyunk ezzel a projekttel, mert egy kifejezetten csúnya irodaépületből nagyon vonzó hotelt alakítunk ki. Az építészünk fantasztikus munkát végzett, beleértve az örökségvédelmi szempontokat is. Ugyanaz az épület marad, de teljesen más arcot kap.

A home office és a hibrid munkavégzés nyomán egyes irodapiacokon nőtt az üresedés, miközben a hotelpiac ismét erősödik. Befektetői szempontból mennyire válhat vonzó stratégiává az irodaházak hotellé alakítása?

Bizonyos piacokon ez trend, a hotelpiac jelenleg erős: ha ma elmegy egy befektetési konferenciára, szinte mindenki hotelekről beszél. Az ingatlanpiacon mindig vannak hullámok. A pénzügyi válság előtt mindenki a lakóingatlanokról beszélt. Aztán jött az irodapiac nagy időszaka. A bevásárlóközpontokba is óriási összegeket fektettek, majd az e-kereskedelem megváltoztatta ezt a szektort. A plázák elkezdtek átalakulni, több étteremmel, szolgáltatással és élményfunkcióval. Most pedig a hotelek váltak nagyon vonzóvá a befektetők számára.

De a hotel nem egyszerű üzlet, kifejezetten összetett. Mi organikusan nőttünk fel ebben az iparágban: a vendéglátásból indultunk, saját terméket építettünk, és így fejlesztettük a céget. Ismerjük ezt az üzletet, és tudjuk, hogyan kell navigálni különböző piaci körülmények között.

Az irodaépületek hotellé alakítása különösen a fejlett, sűrűn beépített piacokon lehet fontos, ahol nincs elérhető zöldmezős terület, vagy ahol a meglévő épületeket nem lehet egyszerűen lebontani, például műemléki vagy örökségvédelmi okokból. Az irodaházak egyébként sokszor alkalmasak hotelátalakításra, mert magas belmagasságuk és nyitott tereik vannak. Valószínűleg, ahogy nyugatabbra terjeszkedünk, az átalakítás egyre fontosabb forma lesz. De ha lehetőségünk van rá, mi jobban szeretünk az alapoktól építkezni, akkor mindent úgy tudunk megtervezni, ahogy szeretnénk: a funkcionalitást, a hatékonyságot, a vendégélményt. Nagy piacokon, például Bécsben vagy Londonban azonban gyakran az a legkézenfekvőbb út, ha az ember vesz egy belvárosi irodaépületet, és hotellé alakítja.

Képek: Gosztola Judit