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Gazdaság

Elvennék a kerületektől a parkolási pénzeket: komoly konfliktus robbant ki Budapesten

Pénzcentrum
2026. október 1. 12:01

Komoly vita alakult ki a főváros és több belvárosi kerület között a parkolási bevételek miatt. Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester szerint a csőd elkerülése érdekében a főváros elvonná a kerületektől a parkolásból származó pénzeket. A csütörtöki Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén a kérdésről is dönthetnek. A kerületi polgármesterek szerint a bevételek nélkül alapvető közszolgáltatások ellátása is veszélybe kerülhet.

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Baranyi Krisztina csütörtök délelőtti sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy a főváros és a kormány közötti egyeztetések alapján a kerületektől elvonnák a parkolási bevételeket. A ferencvárosi polgármester szerint erről a délutáni Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén születhet döntés. Baranyi azt mondta, a tárgyalások és az előkészítés során sem a kerületi polgármesterek, sem a kormány tagjai nem kaptak megfelelő tájékoztatást.

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Niedermüller Péter, a VII. kerület polgármestere szerint Karácsony Gergely szerdán este telefonon tájékoztatta a parkolással kapcsolatos döntésről. Baranyi, aki a fővárosi önkormányzat delegáltjaként tagja a tanácsnak, azt tervezi, hogy a döntést leveszik a napirendről.

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A polgármesterek szerint a parkolási bevételek fontos szerepet játszanak a kerületek működésében, ezért az elvonás jelentősen érintené a gazdálkodásukat. Pikó András, a VIII. kerület vezetője úgy fogalmazott, hogy a pénz nem „ajándékpénz”, és azt állította, hogy a bevételek nélkül a kerületek az alapvető közszolgáltatásaikat sem tudnák megfelelően ellátni.

Pikó azt is bejelentette, hogy a VIII. kerület felfüggeszti részvételét a Karácsony Gergely vezette Budapesti Önkormányzatok Szövetségében mindaddig, amíg nem történik változás a kérdésben. A vita így a főváros és a kerületek közötti finanszírozási és hatásköri konfliktus újabb elemévé válhat.

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Címlapi kép: Kovács Márton, MTI/MTVA
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