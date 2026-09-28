Kiderült, teljesen kivonulhat az OTP: már megindultak a leépítések

Az OTP-csoport az év végéig dönthet az oroszországi piacról való teljes kivonulásról. A pénzintézet már jelentősen leépítette ottani hálózatát, fókuszát pedig egyre inkább a balti térségre és Ukrajnára helyezi, miközben egy belső vizsgálat tisztázta a bankot a szankciós szabályok megsértésének gyanúja alól.

Csányi Péter, az OTP-csoport vezérigazgatója a Bloombergnek megerősítette, hogy felülvizsgálják oroszországi stratégiájukat, és a teljes kivonulás lehetőségét is mérlegelik. A lépést az indokolja, hogy a vállalatnak az elmúlt időszakban nehézségei támadtak az orosz piacon keletkezett osztalék hazautalásával, ráadásul a bankcsoport nemzetközi terjeszkedési stratégiájában a balti államok kerültek a fókuszba. E stratégia része volt a 2026 júliusában bejelentett szándék is az észt Luminor bank felvásárlására. A végső döntés meghozatalakor a befektetői érdekeket és a cégcsoport terjeszkedési céljait tartják majd szem előtt.

Bár az OTP az orosz–ukrán háború 2022-es kitörése után is a piacon maradt, oroszországi jelenlétét mára erőteljesen visszavágta, így a dolgozói létszámot 25, a fiókhálózatot pedig 40 százalékkal csökkentette. Ezzel párhuzamosan az ukrajnai aktivitását jelentősen megerősítette, és csak a 2025-ös év során 35 százalékos növekedést ért el a szomszédos országban. A hitelintézet értékelése szerint míg Oroszországban nem számítanak kimagasló szereplőnek, Ukrajnában már meghatározó a jelenlétük.

A kivonulás mérlegelése mellett a banknak egy szankciós gyanút is tisztáznia kellett. A Bloomberg birtokába jutott, 2026 áprilisában kelt levelezések arra utaltak, hogy az OTP szerbiai leánybankján keresztül nyújthatott pénzügyi szolgáltatásokat az orosz Gazprom érdekeltségébe tartozó vállalatoknak.

Az e-mailek szerint a Jugoroszgaz az OTP-nél vezetett eurószámlájáról utalt volna egy állami tulajdonú szerb bankon keresztül a Gazprom leányvállalatának, a Roszingaznak. Az ügyben az OTP belső vizsgálatot indított, amely egyértelműen megállapította, hogy a tranzakciók során a bankcsoport egyetlen munkatársa sem sértette meg az Oroszországra vonatkozó nemzetközi szankciókat.