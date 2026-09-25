Megrohanhatja a magyar kistelepüléseket 3 millió külföldi: óriási turisztikai robbanás kapujában áll az ország

Magyar Limes Szövetség kezdeményezi, hogy a Hadrianus-palota, vagyis az egykori helytartói palota, valamint a római limes teljes magyarországi szakasza is az UNESCO világörökség része legyen. A római birodalom határvonala három kontinensen, mintegy 6500 kilométeren át húzódott, és jó esély van rá, hogy a közeljövőben teljes egészében világörökségi helyszínné váljon. Magyarország számára ezért komoly tétje van annak, hogy kimarad-e ebből a nemzetközi örökségvédelmi és turisztikai hálózatból. A projekt szakmai hátteréről korábban Visy Zsolt régészprofesszor, volt miniszteri biztos beszélt lapunknak, most pedig Dr. Balogh Tamást, területfejlesztési szakértőt, a Magyarországi Limes Fejlesztési Koncepciójának társszerzőjét kérdeztük arról, mit jelentene mindez a gyakorlatban. Mert bár a világörökségi cím komoly lehetőségnek tűnik, a hasznosítása számos kérdést vet fel: hogyan lehet turistákat vonzani olyan helyszínekre, ahol a római emlékek sokszor nem is láthatók a felszínen, ki koordinálná a fejlesztéseket, miből valósulnának meg a beruházások, és valóban reális-e, hogy a limes gazdasági lendületet adjon a magyar vidéknek?

Pénzcentrum: Karsai Árpád a témában nemrég megjelent tanulmányában (A világörökségi újranevezésre váró magyarországi limes turisztikai hasznosításának kihívásai) azt írja, hogy az UNESCO-listára kerülésnek jelentős gazdaságfejlesztési hatása lehet, és promóciós költségek nélkül mágnesként vonzaná a turistákat 63 vidéki helyszínre. Visy professzor ugyanakkor a Pénzcentrumnak adott interjúban említette, hogy a limes helyszínek nem feltétlenül láthatóak a felszínen, kiemelésükre sincs mindenhol lehetőség. Mire alapozza, hogy ezekre a településekre nagy számban érkeznének turisták, ha a látnivaló sok esetben a föld alatt van?

Dr. Balogh Tamás: A várakozás alapja az, hogy a modern kulturális turizmusban a vendégek már nem kizárólag fizikai romokat, hanem komplex élményeket, történeteket és kontextust keresnek. Az UNESCO-cím egy olyan globálisan elismert nemzetközi garancia és hívószó, amely felhelyezi a térséget a világ turisztikai térképére. Ahol a régészeti örökség a föld alatt található, ott a „láthatóvá tétel” nem feltétlenül ásatást jelent, hanem innovatív interpretációt: digitális rekonstrukciókat, tematikus tanösvényeket, tájépítészeti jelöléseket.

Rendkívül fontos látni, hogy a turisták nem önmagában a föld alatti romokért érkeznek. A világörökségi cím a helyben már most is meglévő turisztikai kínálatot, a gasztronómiát, a borkultúrát, az ökoturizmust, a kerékpáros és vízi utakat, valamint a kulturális programokat összefűző és értékesíthetővé tevő ernyőmárka.

A látogató számára a történelem misztikuma, az intelligens bemutatási módok, valamint a sokszínű, már működő térségi szolgáltatások együtt teremtenek olyan komplex desztinációt, amely jelentős és fenntartható turistaforgalmat képes generálni. A világörökségi cím ráadásul bármiféle beruházás nélkül, önmagában forgalomélénkítő hatású, az idegenforgalomban ezt nevezik UNESCO-effektusnak, amennyiben a cím odaítélését követő 1-3 évben 10-30%-os forgalomnövekedést generál egyetlen fillér beruházás nélkül.

A látogatóközpontok, múzeumok, rekonstruált római épületek, illetve a digitális bemutatási eszközök előkészítése feltehetően sokéves folyamat. Ki fogja ezt megszervezni, összerakni és kitalálni? Lesz egységes koncepció, vagy minden desztináció, város, település önállóan fejleszt?

Egy ilyen léptékű, évtizedes projekt csak egységes, központi fejlesztési koncepció mentén működhet, elkerülve a párhuzamosságokat és a szigetszerű, egymással versengő beruházásokat. A szakmai és intézményi koordinációért a kormányzati örökségvédelmi és turisztikai szervekkel szoros együttműködésben a Magyar Limes Szövetség felel, mint a több mint 50 érintett önkormányzatot és szakmai műhelyt tömörítő ernyőszervezet.

A cél egy olyan keretrendszer, ahol a központi arculat, a minőségi követelmények és a marketing egységes, de az egyes települések a saját helyi sajátosságaikra, pl. kerékpáros turizmus, borkultúra, vízi turizmus építve dolgozzák ki a helyi projekteket. Jelenleg egyes bizonyos szempontból magukat másokhoz képest befolyásosabbnak, erősebbnek, jelentősebbnek gondoló helyszínek késztetést éreznek arra, hogy saját kezükbe vegyék a teljes 475 km-es magyar szakasz sorsának irányítását, a helyszínek által alulról szerveződő módon e célra létrehozott szövetség helyett.

Ez az idegenforgalmi szakemberek által jól ismert ún. „desztinációs kannibalizmus” jelensége, ami általában romba szokta dönteni a hálózatos projekteket, és a win-win alapú együttműködés demokratikus hagyományaival szemben leginkább az öncélú autokrata centralizmusra emlékeztet. Az ilyen több száz kilométeren keresztül a gazdasági érdekhordozók ezreit megmozgató nemzetközi beágyazottságú projektet a sikeres működéséhez szükséges alapvető sajátosságoknál fogva egyszerűen nem lehetséges máshogy, csak szövetségi alapon működtetni.

Ha egyetlen kiemelt helyszín akarja dominálni a teljes hazai Limes-szakaszt, és megpróbálja háttérbe szorítani a szövetségi koordinációt, az három súlyos veszéllyel jár. Egyrészt széteshet a hálózati szinergia: a Limes és a világörökségi cím ereje éppen a 63 helyszín összefogásában és a hálózati jellegben rejlik. Ha egy szereplő kisajátítja a kommunikációt vagy a forrásokat, a projekt elveszíti a „kulturális útvonal” jellegét. A látogatók nem fognak végigutazni a Duna mentén, így a kisebb kistelepülések elesnek a nekik szánt vendégkörtől.

Másrészt sérülhetnek az UNESCO-kritériumok. A világörökségi cím megtartásának szigorú feltétele az egységes kezelési terv és a közös menedzsment. Ha a helyszínek között egészségtelen verseny, belső széthúzás vagy koordinálatlan, egymást másoló fejlesztések indulnak el, az a cím elvesztését vagy felülvizsgálatát is kockáztatja, hiszen az UNESCO a teljes Dunai Limest (Ripa Pannonica) egységes egészként kezeli. Harmadrészt egyenlőtlenné válhat a források és a figyelem eloszlása. Ha a legerősebb szereplő maga felé billenti a mérleget, a kisebb vidéki települések motivációjukat vesztik, és kiszállnak az összefogásból. Ezzel pont a projekt legfőbb gazdaságfejlesztési célja bukik el: a turizmus vidékre való kiterjesztése és a helyi kisvállalkozások támogatása.

EZ IS ÉRDEKELHET Így bicsaklott meg Magyarország legnagyobb világörökségi projektje: kihátráltunk a nagy lehetőségből Magyarország ma ott tart, hogy miközben a környező országok sorra világörökségi rangra emelik a római limes saját szakaszait, a legteljesebb és legjobban feltárt magyar rész továbbra is kimarad.

A Magyar Limes Szövetség mint ernyőszervezet létezése pontosan a biztosíték arra, hogy egyetlen lokális érdek se írhassa felül a közösségi és nemzeti érdeket. A szövetség feladata a fékek és ellensúlyok fenntartása: biztosítja, hogy a nagyobb csomópontok ne elnyomják, hanem motorjai legyenek a tágabb térségüknek, és a látogatókat továbbirányítsák a kisebb, rejtettebb Limes-pontok felé. A Limes-márka nem egy-egy város tulajdona, hanem a teljes Duna-menti közösség közös gazdasági hívószava.

A tanulmány felsorolásából úgy tűnik, hogy azokban az országokban vált sikeressé ez a projekt, amelyek gazdaságilag fejlettebbek, és ahol az egy főre jutó GDP a magyarországinak a többszöröse. Angliában például a Nemzeti Szerencsejáték is finanszírozott hasonló fejlesztéseket, míg Szlovákiában és Romániában még nem valósult meg igazán a turisztikai hasznosítás. Magyarország gazdasági helyzete is nehéz, és több közgazdász szerint a következő években az alapvető fejlesztésekre is csak szűkösen jutnak források majd. Ilyen körülmények között reális, hogy több milliárd forintot fordítsunk egy jelentős turisztikai beruházásra?

A makrogazdasági aggodalmak teljesen legitimek, de a Limes-fejlesztésekre nem „luxusberuházásként”, hanem egy már meglévő gazdasági alap kiaknázásaként kell tekinteni. Ez a projekt nem arról szól, hogy a semmiből, csillagászati összegekért építünk új gigaberuházásokat, hanem arról, hogy a már meglévő és működő helyi vállalkozásokat, panziókat, éttermeket és attrakciókat látjuk el egy olyan nemzetközi marketing- és minőségi pecséttel, amely behozza a fizetőképes keresletet. A Limes-projekt pont azért racionális válasz a szűkülő erőforrások idején, mert a kulturális és örökségturizmus bizonyítottan magasabb hozzáadott értéket és helyi munkahelyeket teremt ott, ahol más iparági beruházásokra nincs lehetőség.

Kölked gyönyörű település, de nehéz elképzelni, hogy a turistaforgalom szempontjából felvegye a versenyt például Kyoto számaival. Miért releváns ez az összehasonlítás?

Kyoto valóban egy globális nagyváros, a tanulmányban a példája módszertanilag azt szemlélteti, hogy az UNESCO-márka milyen multiplikátor hatást gyakorol egy térség imázsára. Természetesen egy magyar kistelepülés esetében nem Kyoto-szintű tömegek vonzása a cél, és ez nem is lenne fenntartható. Kölked esetében a világörökségi cím pontosan arra jó, hogy a települést és annak meglévő értékeit, például a Duna-Dráva Nemzeti Park ökoturizmusát vagy a Mohácsi Nemzeti Emlékhely közelségét összekösse a nemzetközi Limes-útvonallal. Kölkednek nem kell új imázst építenie: a Limes-hívószó segítségével a térségen már most is átáramló vagy a Dunán szállodahajókkal érkező turistákból tud minőségi, fizetőképes látogatókat a saját meglévő szolgáltatásaihoz szállások, helyi termékek vonzani. A siker mérőszáma itt nem a milliós tömeg, hanem a helyi gazdaság célzott élénkítése.

Tudjuk, hogy vannak uniós támogatások, de Európa gazdasága is nehéz helyzetben van: alacsony a növekedés, a német autóipar válságban van, Kína erősödik, és könnyen lehet, hogy a következő években a jóléti intézkedések megtartása marad a prioritás. Ilyen gazdasági környezetben reális, hogy jelentős forrás jusson turisztikai beruházásokra?

Az európai gazdasági környezet változásai és a strukturális nehézségek kétségkívül óvatosságra intenek, éppen ezért kockázatos lenne kizárólag az állami vagy uniós nagyberuházásokra építeni. A Magyar Limes Szövetség éppen azért gondolkodik hálózatos modellben, mert ez a megközelítés sokkal rugalmasabb és ellenállóbb. Mivel a Limes a már meglévő kínálatot fogja össze, a fejlesztések jelentős része nem infrastrukturális betonozás, hanem puha tényezőkre, mint marketing, digitális interpretáció, hálózati együttműködések épül, amelyek lényegesen kisebb tőkeigényűek.

A javasolt alternatív finanszírozási modell lényege a magántőke és a helyi vállalkozások bevonása: ha a vállalkozók látják, hogy a világörökségi hívószó vendéget hoz a meglévő éttermükbe vagy panziójukba, maguk is érdekeltté válnak a saját szolgáltatásaik fejlesztésében. Emellett a Limes nemzetközi jellege közvetlen brüsszeli kulturális alapok megpályázását is lehetővé teszi, amelyek függetlenebbek a tagállami keretektől.

A turizmus sokak szerint jó menekülőútvonal lehet Európának, hiszen a kontinens továbbra is vonzó Ázsiából és az Egyesült Államokból nézve. Ugyanakkor több helyen már most fojtogató a tömegturizmus, a klímaváltozás pedig olyan népszerű úti célokat is érint, mint például Athén, ahol nyáron a hőség miatt a nap jelentős részében alig lehet kint tartózkodni. Hogyan illeszkedik ebbe a helyzetbe a Limes-projekt?

A felvetés nagyon pontos, és a Limes-projekt valójában a leírt válságjelenségekre kínál stratégiai választ. Miközben a klasszikus tömegturizmus és a dél-európai hőség fojtogatóvá válik, a mérsékeltebb klímájú, kulturális és természetközeli régiók felértékelődnek. A Limes jellegéből adódóan a desztináció-diverzifikációt szolgálja: nem sűríti egy helyre a tömeget, hanem szétteríti a látogatókat a Duna mentén, összekötve a meglévő helyi pontokat. Ez a hívószó nem a pusztító tömegturizmust növeli, hanem a tudatos, „lassú turizmus” (slow tourism) áramlását menedzseli. A fenntartható növekedés reális, mert a meglévő kínálat hálózatba szervezésével nem túlterheljük a környezetet, hanem optimálisan használjuk ki a már meglévő kapacitásokat.

Tehát akkor hoz gazdasági hasznot, ha integrált turisztikai desztinációfejlesztéssel, innovatív interpretációval, marketinggel, múzeumokkal, helyi partnerségekkel kapcsolódik, és uniós vagy nemzeti finanszírozás támasztja meg a projektet. Látja reálisan, hogy ez Magyarországon megvalósulhat?

Igen, határozottan látjuk a realitását, mert Magyarországon az elmúlt másfél évtizedben komoly szakmai kompetencia és intézményi tapasztalat halmozódott fel a desztinációmenedzsment (TDM) és a várak/kastélyok integrált fejlesztése terén - gondoljunk a Nemzeti Kastélyprogram tapasztalataira. Nem a nulláról kell tehát felépíteni egy rendszert. Az összefogás magja a Magyar Limes Szövetség, amely hídként funkcionál a tudományos világ (régészet, örökségvédelem), a helyi önkormányzatok és a kormányzati turizmusirányítás között. A megvalósíthatóság kulcsa pedig pontosan az a szemléletváltás, hogy nem egy újabb állami megaprojektet kell adminisztrálni, hiszen a szövetség egy olyan értékesítési és imázs-platformot biztosít, amely életképesebbé teszi a meglévő helyi turisztikai kínálatot. Ha a helyi szereplők felismerik, hogy ez a nemzetközi márka az ő meglévő üzletüket pörgeti fel, az összefogás szinte magától, piaci alapon is működőképes lesz.

Megnéztem a Castellum Hoge Woerd honlapját: valóban lenyűgöző létesítmény, ugyanakkor a honlap csak holland nyelven érhető el, tehát feltehetően elsősorban nem külföldi látogatókra épít. Tényleg látja, hogy a magyar vidéken megélhet egy ilyen intézmény ott, ahol sokszor egy étterem sem tud az év 365 napján nyitva tartani, mert nincs elég vendég?

A holland példa éppen azt mutatja meg, hogyan képes egy örökségvédelmi helyszín multifunkcionális közösségi és gazdasági térként működni, összekapcsolva a kultúrát a helyi szolgáltatásokkal, azaz belföldi és lokális bázison is fenntarthatóan működve, ha a funkciói kellően sokrétűek (múzeum, színház, közösségi tér, étterem egyben). A magyar vidéken a szezonalitás és az éttermek nyitvatartása valóban komoly kihívás, és a Limes-projekt pontosan erre a problémára kínál gyógyírt. Egy vidéki étterem vagy szolgáltató azért nem tud ma 365 napot nyitva tartani, mert elszigetelt. Ha viszont ugyanez az étterem bekerül a Limes nemzetközi útvonalának vérkeringésébe, a világörökségi hívószó képes szezonon kívül is (tavaszi/őszi iskolai csoportok, hétvégi kulturális és aktív turisták, rendezvények révén) vendéget generálni. A Limes-központok nem konkurenciát jelentenek a helyi vállalkozásoknak, hanem katalizátorként működve javítják a már létező vidéki infrastruktúra eltartóképességét.

A Fejlesztési Koncepció 2014-ben készült el, mennyire érvényes még 2026-ban? Frissítették azóta?

A 2014-es koncepció régészeti és tudományos alapjai ma is sziklaszilárdak, elvégre a 2014-es Fejlesztési Koncepció a projekt elvi, tudományos és alapvető stratégiai pilléreit rakta le, amelyek régészeti és örökségvédelmi szempontból ma is érvényesek, hiszen a római történelem nem változott, ugyanakkor a turisztikai trendek, a digitalizáció, a gazdasági környezet és a finanszírozási struktúrák az elmúlt több mint tíz évben radikálisan átalakultak. Emiatt a koncepció folyamatos felülvizsgálat és frissítés alatt áll különös tekintettel a fenntarthatóságra, a mesterséges intelligencia alapú interpretációra és a megváltozott utazási szokásokra, és a legfontosabb frissítés éppen ez a szemléletváltás:

a hangsúly a nehézkes, drága infrastrukturális fejlesztésekről áthelyeződött a meglévő kínálat hálózatba szervezésére és digitális összekapcsolására. A mai koncepció már egyértelműen a fenntartható, hibrid finanszírozású, a helyi szolgáltatások értékesíthetőségét támogató ernyőmárka-stratégiára épül.

Az évi 3 millió fő plusz látogató mennyire reális szám? Honnan érkeznének ezek a látogatók, mely küldőpiacokról? Milyen számítások alapján jött ki ez a becslés?

Az évi 3 milliós növekedési szám egy a teljes magyarországi szakaszra, mind a 63 helyszínre és hosszabb időtávra, 10-15 évre kivetített, a nemzetközi kulturális útvonalak statisztikáin alapuló aggregált mutató. Ez a szám nem azt jelenti, hogy hirtelen tömegek rohanják meg a kistelepüléseket, hanem azt, hogy a meglévő belföldi és nemzetközi turistaáramlást a világörökségi hívószó segítségével sokkal hatékonyabban lehet szétteríteni és becsatornázni a Duna-menti helyszínekre.

A főbb küldőpiacok elérése is erre a meglévő bázisra épül. Az egyik ilyen csoport a dunai szállodahajók nemzetközi közönsége: ők már most is itt vannak a Dunán, magas a fizetőképességük és kifejezetten a kultúrát keresik: a Limes-márka egyértelmű indokot ad nekik a folyó menti kikötésre és a helyi szolgáltatások igénybevételére.

A másik fontos célcsoportot a belföldi és közép-európai aktív/kulturális turisták jelentik: iskolai csoportok, kulturális és aktív turisták, családok, akik a meglévő kerékpárutakat vagy nemzeti parkokat látogatják, és a Limes-tematika révén egy összetett, gasztronómiával és történelemmel dúsított programcsomagot kapnak, ami növeli a térségben eltöltött vendégéjszakáik számát.