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Újranyithat a budapesti Planetárium: fontos lépés történt, már a felújítást készítik elő
Újabb lépéssel kerülhet közelebb a népligeti Planetárium a megújuláshoz és az újranyitáshoz. Október 1-jétől a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumhoz került az intézmény vagyonkezelői joga. A következő időszakban felmérhetik az épület és a megmaradt technikai eszközök állapotát, ami a felújítás előkészítésének egyik első lépése lehet. Az újranyitás időpontja egyelőre nem ismert, a korszerű planetáriumok működéséről azonban már külföldön is gyűjtöttek tapasztalatokat.
Október 1-jétől a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumhoz került a népligeti Planetárium vagyonkezelői joga, amelyet korábban a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat gyakorolt. A váltással megkezdődhet az intézmény állapotának felmérése és a felújítás előkészítése. A pontos munkálatokhoz előbb azt is fel kell mérni, milyen vagyontárgyak maradtak az épületben, és azok milyen állapotban vannak.
A kormányzati tájékoztatás szerint a korábbi vagyonkezelőnek nem volt elegendő forrása és kapacitása az épület, illetve a technika megőrzésére és fejlesztésére. A vagyonkezelőváltás célja így az, hogy megteremtse a felújítás és az újranyitás feltételeit. A Népligetben álló épület 23 méteres kupolája alatt évtizedeken keresztül különleges Zeiss-optikával vetítettek csillagászati műsorokat, a megújítás során azonban a vetítési technológiát is rendezni kell.
Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a héten külföldi intézményekben is tájékozódott a korszerű planetáriumok működéséről. Felkereste az Európai Déli Obszervatórium München közelében található központját, valamint a varsói Kopernikusz Tudományos Központ planetáriumát. Utóbbiban egy japán optikai vetítőgépet több nagy felbontású digitális projektorral kombinálnak, ami a miniszter szerint a képminőség és a látványos vizuális élmény ötvözését teszi lehetővé.
A Planetárium újranyitásának időpontja egyelőre nem ismert, de a vagyonkezelőváltással megkezdődhet az ehhez szükséges előkészítő munka. A következő időszakban az épület és a technikai eszközök állapotának felmérése után derülhet ki, pontosan milyen felújításra és fejlesztésekre lesz szükség.
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