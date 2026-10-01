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Gazdaság

Összeomlott a nagy üzlet? Megtorpant a Mol és a Gazprom tárgyalása

Pénzcentrum
2026. október 1. 15:44

Újabb fordulat jöhet a Mol és a Gazprom szerbiai olajvállalatról szóló tárgyalásaiban. A Forbes kormányzati forrásokra hivatkozva azt írja, hogy az egyeztetések gyakorlatilag összeomlottak, mert a Gazprom nem akarja eladni a NIS-ben lévő részesedését. A Mol egyelőre nem erősítette meg, de nem is cáfolta az értesülést. A magyar olajcég januárban még arról számolt be, hogy kötelező erejű szándéknyilatkozatot írt alá az orosz féllel a többségi tulajdonrész megvásárlásáról.

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A Forbes kormányzati forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy gyakorlatilag összeomolhattak a Mol és a Gazprom tárgyalásai a szerb NIS többségi részesedésének eladásáról. A lap értesülése szerint az orosz állami energiacég nem akarja értékesíteni a tulajdonrészét, és a tárgyalások fenntartásával csupán időt nyer.

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A Mol a Forbes cikkének megjelenéséig nem erősítette meg az értesülést, ugyanakkor nem is cáfolta azt. A szerbiai lap szerint a magyar olajcéget arról is kérdezték, hogy folyamatban vannak-e még az egyeztetések a Gazprommal, illetve mi akadályozza az ügylet lezárását.

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A történet előzménye, hogy a Mol januárban bejelentette: kötelező erejű szándéknyilatkozatot írt alá a Gazprommal a NIS-ben lévő 56,15 százalékos részesedés megvásárlásáról. Májusban már arról szóltak a hírek, hogy a tárgyalások a végső szakaszba érhettek, és az ügylet lezárásához már csak a szükséges megállapodások és jóváhagyások hiányozhattak.

A mostani értesülés így jelentős fordulatot jelentene a korábbi várakozásokhoz képest. A Forbes forrása szerint még az sem feltétlenül bizonyítaná a tárgyalások folytatását, ha újabb hosszabbítást kapna a NIS működési engedélye. A lap szerint egyelőre az sem világos, mikor és milyen formában zárulhat le a Mol és a Gazprom közötti folyamat.
Címlapkép: Getty Images
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