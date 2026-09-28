Itt a jövő: a nap 24 órájában áll rendelkezésre a Gránit Bank chat-alapú mobilbankára (x)

A Gránit Bank újabb jelentős lépést tett az intelligens bankolás fejlesztésében: mesterséges intelligenciára épülő banki asszisztenssel bővítette mobilalkalmazását. A Gránit Guru segítségével az ügyfelek párbeszédes formában nemcsak egyes banki ügyeiket intézhetik a Gránit appban, hanem saját tranzakcióikról és pénzügyeikről is kérdezhetnek.

A Gránit Guruval a mobilbankolás új dimenzióval bővül: az ügyfelek úgy kommunikálhatnak a banki alkalmazással, ahogyan a mindennapokban beszélnek a pénzügyeikről. Nem kell pontos banki kifejezéseket használniuk vagy előre meghatározott parancsokat megadniuk. A hagyományos mobilbanki felület és az új, chat-alapú megoldás egymást kiegészítve működik.

Mit tud a Gránit Guru?

· válaszol a korábbi vásárlásokkal és költésekkel kapcsolatos lakossági ügyfélkérdésekre – például arra, hogy az ügyfél mikor és hol vásárolt, mennyit költött egy adott időszakban, vagy milyen tranzakciói voltak egy konkrét kereskedőnél;

· meg tudja mondani, mire költötte el az ügyfél a számlára érkezett havi jövedelmét;

· a hitelek esetében kalkulációval is segíti a tájékozódást;

· segít eligazodni a Gránit app használatában és megtalálni a keresett funkciókat, emellett közérthető tájékoztatást ad a Gránit Bank termékeiről és szolgáltatásairól;

· egyes műveletek – mint például a bankkártya-limitek módosítása vagy a kártya felfüggesztése – közvetlenül a beszélgetésből is elindíthatók.

„A Gránit Guruval megérkezett a jövő a jelenbe - nem egyszerűen egy új funkcióval bővítjük mobilalkalmazásunkat, hanem megmutatjuk, milyen lehet a jövő intelligens bankja. Az ügyfeleknek nem menüpontok között kell keresniük, hanem elég elmondaniuk, mire kíváncsiak a pénzügyeikkel kapcsolatban, a Guru pedig közérthetően válaszol” – mondta Jendrolovics Péter, vezérigazgató-helyettes, a Lakossági Divízió vezetője.

A Guru biztonságosan, az ügyfél engedélyével, az elérhető tranzakciós adatokra támaszkodva személyre szabottan válaszol. A kérdés és a beszélgetés kontextusát figyelembe véve az adott helyzethez igazítja az információkat.

A Gránit Guru mögött nagy nyelvi modellre, tudásbázis-alapú keresésre és banki adatkapcsolatokra épülő technológia áll. A rendszer tudása és a támogatott funkciók köre folyamatosan bővül.

A Gránit Bankról



A Gránit Bank már 2010-ben „digitálisnak született”. 2010-es alapításától hatékonyan kombinálta a konzervatív hitelezést és az innovatív digitális banki megoldások egyre szélesebb körben való elterjesztését. Ennek eredményeként a Bank kiváló minőségű vállalati és lakossági hitelportfóliót épített fel. Lakossági ügyfeleit elsősorban fiókhálózat nélkül, elektronikus csatornákon, okoseszközökön keresztül szolgálja ki. Új csúcstechnológiát jelentő és az ügyfelek számára ingyenes digitális megoldásokkal széles rétegek számára teszi elérhetővé a fenntartható, költséghatékony bankolást, ezzel Magyarországon a legkisebb ökológiai lábnyommal rendelkező pénzintézet. A Gránit Bank 2025-ben a magyarországi bankok legrangosabb seregszemléjének számító Mastercard – Az Év Bankja 2025 versenyben az Innovation szegmens győztese lett. Emellett hat kategóriában szerzett dobogós helyet. A független zsűri a Gránit Banknak ítélte „Az év mesterséges intelligencia alapú innovációja”, valamint „Az év ügyfélmegtartó programja” díjat. 2026-ban a Global Banking and Finance Review Magazine ismét a „Leggyorsabban Növekvő Digitális Bank Magyarországon” díjat adományozta a banknak. A Gránit Bank részvényeivel 2024. december 23. óta lehet kereskedni a Budapesti Értéktőzsdén.

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