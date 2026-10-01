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NKA-botrány: itt a tételes lista, kik kaptak sokmilliós támogatást, döbbenetes végiglapozni is
Térképpel és grafikonokkal ellátott interaktív oldalt hozott létre a Miniszterelnökség, amelyen a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által az elmúlt öt évben megítélt támogatások útját lehet nyomon követni.
A kormányzati kommunikáció csütörtöki közleményében azt írták: a kormany.hu/atlathato/nkatamogatasok oldalon bárki áttekintheti, hogy mely szervezetek és magánszemélyek részesültek támogatásban, milyen összegben, és a támogatás a nyilvános NKA-adatok szerint mely kollégium vagy döntéshozó döntéseként szerepel.
Hangsúlyozták: a közzététel célja nem a támogatásban részesített egyesületek, vállalkozások vagy magánszemélyek megbélyegzése. Az, hogy valaki NKA-támogatásban részesült, önmagában semmilyen jogsértést vagy szabálytalanságot nem jelent. A Miniszterelnökség által megkezdett átvilágítások, a lakossági bejelentések és a nyilvánosságra került információk ugyanakkor indokolttá teszik annak vizsgálatát, hogy az elmúlt években milyen szempontok alapján osztották el a kulturális támogatásokat, és a döntéshozatal minden esetben megfelelt-e a jogszabályoknak és az NKA céljainak - tették hozzá. A közleményben emlékeztettek arra, hogy idén nyáron indult nyomozás a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) több mint 17 milliárd forintnyi támogatásának felhasználása miatt.
Az ügyészség által közölt megalapozott gyanú szerint 2025. szeptember 3. és 2026. március 30. között 1079 esetben, összesen 17,3 milliárd forint értékben használták fel az NKA vagyonát a törvényben meghatározott céloktól eltérően. A gyanú szerint az összegek egy részét a 2026-os országgyűlési választási kampány költségeinek fedezésére, illetve a kérelmezők személyes céljaira fordították.
A döntést az alap alá tartozó Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumának neve alatt hozták meg, azonban az ügyészség gyanúja szerint a támogatásokról szóló döntések ténylegesen nem az ideiglenes kollégiumban születtek, hanem azokról Hankó Balázs korábbi kultúráért felelős miniszter, illetve esetlegesen más személyek határoztak - emelték ki, hozzátéve, hogy az ügy kapcsán csütörtökön letartóztatták Hankó Balázst.
Mint írták, a Nemzeti Kulturális Alapról szóló törvény alapján a pályázatok elbírálásáról főszabály szerint szakmai kollégiumok döntenek, ugyanakkor az NKA forrásainak jelentős része külön miniszteri keretből, egyedi döntéssel került a kedvezményezetthez. A 2021 és 2026 közötti adatok alapján a Kiemelt Kulturális Programok Kollégiumának neve alatt összesen 19,1 milliárd forint támogatást ítéltek meg, további 13,8 milliárd forint pedig egyedi miniszteri döntések alapján került a kedvezményezettekhez. A két kategória ugyanakkor nem a tényleges döntéshozó személye szerint válik el egymástól, az ügyészségi gyanú szerint a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumának neve alatt megjelenő támogatások egy részéről is ténylegesen Hankó Balázs döntött.
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A két támogatási forma együttesen az időszakban megítélt NKA-támogatások mintegy harmadát jelentette - hívták fel a figyelmet. A közlemény szerint a 2026 nyári eset világosan rámutatott arra, mennyire átláthatatlan lett az NKA-támogatások rendszere, amely ráadásul az ügyészség gyanúja szerint pártpolitikai befolyás alá került.
Címlapkép: MTI/Hegedüs Róbert
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