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Gazdaság

NKA-botrány: itt a tételes lista, kik kaptak sokmilliós támogatást, döbbenetes végiglapozni is

MTI
2026. október 1. 20:02

Térképpel és grafikonokkal ellátott interaktív oldalt hozott létre a Miniszterelnökség, amelyen a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által az elmúlt öt évben megítélt támogatások útját lehet nyomon követni.

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A kormányzati kommunikáció csütörtöki közleményében azt írták: a kormany.hu/atlathato/nkatamogatasok oldalon bárki áttekintheti, hogy mely szervezetek és magánszemélyek részesültek támogatásban, milyen összegben, és a támogatás a nyilvános NKA-adatok szerint mely kollégium vagy döntéshozó döntéseként szerepel.

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Hangsúlyozták: a közzététel célja nem a támogatásban részesített egyesületek, vállalkozások vagy magánszemélyek megbélyegzése. Az, hogy valaki NKA-támogatásban részesült, önmagában semmilyen jogsértést vagy szabálytalanságot nem jelent. A Miniszterelnökség által megkezdett átvilágítások, a lakossági bejelentések és a nyilvánosságra került információk ugyanakkor indokolttá teszik annak vizsgálatát, hogy az elmúlt években milyen szempontok alapján osztották el a kulturális támogatásokat, és a döntéshozatal minden esetben megfelelt-e a jogszabályoknak és az NKA céljainak - tették hozzá. A közleményben emlékeztettek arra, hogy idén nyáron indult nyomozás a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) több mint 17 milliárd forintnyi támogatásának felhasználása miatt.

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Az ügyészség által közölt megalapozott gyanú szerint 2025. szeptember 3. és 2026. március 30. között 1079 esetben, összesen 17,3 milliárd forint értékben használták fel az NKA vagyonát a törvényben meghatározott céloktól eltérően. A gyanú szerint az összegek egy részét a 2026-os országgyűlési választási kampány költségeinek fedezésére, illetve a kérelmezők személyes céljaira fordították.

A döntést az alap alá tartozó Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumának neve alatt hozták meg, azonban az ügyészség gyanúja szerint a támogatásokról szóló döntések ténylegesen nem az ideiglenes kollégiumban születtek, hanem azokról Hankó Balázs korábbi kultúráért felelős miniszter, illetve esetlegesen más személyek határoztak - emelték ki, hozzátéve, hogy az ügy kapcsán csütörtökön letartóztatták Hankó Balázst.

Mint írták, a Nemzeti Kulturális Alapról szóló törvény alapján a pályázatok elbírálásáról főszabály szerint szakmai kollégiumok döntenek, ugyanakkor az NKA forrásainak jelentős része külön miniszteri keretből, egyedi döntéssel került a kedvezményezetthez. A 2021 és 2026 közötti adatok alapján a Kiemelt Kulturális Programok Kollégiumának neve alatt összesen 19,1 milliárd forint támogatást ítéltek meg, további 13,8 milliárd forint pedig egyedi miniszteri döntések alapján került a kedvezményezettekhez. A két kategória ugyanakkor nem a tényleges döntéshozó személye szerint válik el egymástól, az ügyészségi gyanú szerint a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumának neve alatt megjelenő támogatások egy részéről is ténylegesen Hankó Balázs döntött.

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A politikust és korábbi államtitkárát a Nemzeti Kulturális Alapot (NKA) érintő, több mint 17 milliárd forintos hűtlen kezelési ügy miatt állították elő.

A két támogatási forma együttesen az időszakban megítélt NKA-támogatások mintegy harmadát jelentette - hívták fel a figyelmet. A közlemény szerint a 2026 nyári eset világosan rámutatott arra, mennyire átláthatatlan lett az NKA-támogatások rendszere, amely ráadásul az ügyészség gyanúja szerint pártpolitikai befolyás alá került.

Címlapkép: MTI/Hegedüs Róbert
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