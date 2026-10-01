A volt minisztert hűtlen kezeléssel gyanúsítják, az ügyészség szerint fennáll a szökés és az eljárás befolyásolásának veszélye.
Milliárdos csalás gyanúja miatt tett feljelentést Kapitány István minisztériuma
Feljelentést a Gazdasági és Energetikai Minisztérium, miután a korábbi időszakból származó dokumentumok átvilágítása során gyanús jeleket költségvetési csalásra és hűtlen kezelésre utaló jeleket találtak – derül ki a Kormány Facebook-bejegyzéséből.
A tárca az elmúlt időszakban felülvizsgálta a korábbi döntéseket és a kapcsolódó szerződésállományt. Az ellenőrzések során olyan dokumentumok kerültek elő, amelyek felvetik a bűncselekmény elkövetésének gyanúját, ezért a minisztérium megtette a szükséges jogi lépéseket.
A feljelentés alapját az adta, hogy a minisztérium munkatársai "a jogelődeitől átvett iratok átvizsgálása során költségvetési csalásra és hűtlen kezelésre utaló jeleket" találtak.
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