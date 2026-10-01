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Gazdaság

Milliárdos csalás gyanúja miatt tett feljelentést Kapitány István minisztériuma

Pénzcentrum
2026. október 1. 14:31

Feljelentést a Gazdasági és Energetikai Minisztérium, miután a korábbi időszakból származó dokumentumok átvilágítása során gyanús jeleket költségvetési csalásra és hűtlen kezelésre utaló jeleket találtak – derül ki a Kormány Facebook-bejegyzéséből.

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A tárca az elmúlt időszakban felülvizsgálta a korábbi döntéseket és a kapcsolódó szerződésállományt. Az ellenőrzések során olyan dokumentumok kerültek elő, amelyek felvetik a bűncselekmény elkövetésének gyanúját, ezért a minisztérium megtette a szükséges jogi lépéseket.

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A feljelentés alapját az adta, hogy a minisztérium munkatársai "a jogelődeitől átvett iratok átvizsgálása során költségvetési csalásra és hűtlen kezelésre utaló jeleket" találtak.

Mint írták, a két vitatott eredményű beruházáshoz összesen 2,3 milliárd forint támogatást ítéltek meg, amiből 2 milliárdot ki is fizettek.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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