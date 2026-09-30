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okosmérő
Gazdaság

Nagyon fontos hírt kaptak a magyar áramfogyasztók: több mint 230 ezer otthonban cserélik le a villanyórát

Pénzcentrum
2026. szeptember 30. 20:47

Több mint 230 ezer okosmérő telepítését kezdi meg két magyarországi áramhálózati társaság, a beruházásra 13,1 milliárd forint vissza nem térítendő uniós támogatást fordítanak. Az új mérőket elsősorban azoknál a fogyasztóknál szerelik fel, akikre jogszabály alapján vonatkozik az okosmérési kötelezettség, illetve akik évente több mint 4000 kWh villamos energiát használnak. A fejlesztés mellett a villamosenergia-hálózat bővítése is folytatódik, ami további megújuló energiatermelő kapacitások csatlakoztatását teheti lehetővé.

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Az MVM Démász Áramhálózati Kft. és az MVM Émász Áramhálózati Kft. konzorciumban nyert támogatást az okosmérők telepítésére. A Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervének keretében megvalósuló projektre összesen 13 145 396 886 forint vissza nem térítendő európai uniós forrás jut.

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A két társaság összesen 230 759 okosmérő felszerelését tervezi. A fejlesztés egyik célja, hogy pontosabb és naprakészebb adatok álljanak rendelkezésre a villamosenergia-fogyasztásról, miközben a fogyasztók számára is lehetővé válik energiafelhasználásuk valós idejű követése.

Nem mindenkinél cserélik le a villanyórát

Az okosmérők telepítése elsősorban a jogszabályi kötelezettség hatálya alá tartozó rendszerhasználókat, valamint a nagyobb fogyasztású háztartásokat és más felhasználókat érinti. A közlemény szerint az évi 4000 kWh-nál több villamos energiát fogyasztóknál kerülhet sor elsősorban az új mérők felszerelésére.

A rendelkezésre bocsátott tájékoztatás ugyanakkor nem tér ki arra, hogy pontosan mikor kezdődnek a cserék, milyen ütemezésben haladnak majd, illetve az egyes fogyasztókat mikor értesítik a telepítésről. Az okosmérők a hagyományos villanyórákhoz képest részletesebb fogyasztási adatokat biztosítanak, így a felhasználók pontosabban követhetik, hogyan alakul az energiafelhasználásuk.

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A villamosenergia-hálózatot is fejlesztik

Az okosmérők telepítésével párhuzamosan hálózatfejlesztési programot is megvalósítanak. Ennek célja a villamosenergia-hálózat rugalmasságának és befogadóképességének növelése. A fejlesztések a tervek szerint további mintegy 1400 MW megújuló villamosenergia-termelő kapacitás hálózati csatlakoztatását tehetik lehetővé.

Ez különösen a megújuló energiaforrások, például a naperőművek terjedése miatt fontos, mivel az időjárástól függő termelés növekedése új követelményeket támaszt a villamosenergia-hálózattal szemben. A beruházás így egyszerre érinti a fogyasztás mérésének digitalizációját és a hálózat fejlesztését: előbbi részletesebb fogyasztási adatokat biztosíthat, utóbbi pedig nagyobb megújulóenergia-kapacitás csatlakoztatását szolgálja.
Címlapkép: Getty Images
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