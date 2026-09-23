Időzített bomba rengeteg magyar otthona: kevesen tudnak róla, simán porrá éghet a lakásuk

Tavaly a lakástüzek közel harmadát elektromos probléma okozhatta, a biztosítók tapasztalatai szerint pedig egyetlen zárlat vagy túlterhelt hosszabbító miatt is milliós kár keletkezhet. A fűtési szezon közeledtével különösen fontos odafigyelni az elavult elektromos hálózatokra és a háztartási eszközök biztonságos használatára, de az sem mindegy, hogyan töltjük a telefonunkat vagy az elektromos rollerünket: a katasztrófavédelem és a biztosítók elárulták, mire kell figyelni, és mikor tagadhatják meg a kártérítést.

Tavaly 6607 lakóingatlanban keletkezett tűz, ezek közül 329 esetében indult a tűz keletkezési helyét, idejét és okát feltáró tűzvizsgálat, így nem lehet megállapítani, mennyi volt valamennyi lakástűz közül elektromos eredetű - közölte a Pénzcentrum megkeresésére az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Hozzátették, a beavatkozásokban résztvevő tűzoltók feltételezése szerint a lakóépületekben keletkezett tüzek nagyjából 28 százaléka keletkezhetett elektromos probléma miatt - mint ismertették, ez az arány a korábbi évekhez képest nem változott érdemben.

Az OKF tájékoztatása szerint az elektromos tűzesetek három fő okra vezethetőek vissza, az első a hibás műszaki cikkek használata.

Elektromos gépet csak megbízható forrásból szabad vásárolni. Ismerjük fel, ha valamelyik gép rendellenesen működik: szikrázik, megolvadt, eldeformálódott, megfeketedett, lecsapja a biztosítékot, vagy égett szaga van. Ha ilyet tapasztalunk, ne használjuk

- írták. Emellett a másik fő bajforrás az elavult, rossz elektromos hálózat, mivel a régi elektromos vezetékeket és azok kötéseit nem annyi elektromos eszköz kiszolgálására tervezték, mint amennyit manapság használunk.

Ha túlterheljük a hálózatot, a vezetékek, kötések folyamatosan melegszenek egészen addig, amíg meggyullad rajtuk a szigetelés, a tűz pedig átterjed a környezetében lévő éghető tárgyakra. Gyakori hiba az is, hogy a réz- és alumíniumvezetékek nem megfelelően vannak összekötve. Az elavult elektromos rendszert vizsgáltassuk felül szakemberrel és korszerűsítsük

- húzták alá. Említették még a hibás használatot is, azaz azt, hogy sokan nem is olvassák el az árammal működő kisgépek használati utasításait. Hiszen például nem mindegy, hol és mennyi ideig töltjük, vagy tartjuk feszültség alatt az adott eszközt. Az elektromos gépeket használat után célszerű kikapcsolni. Ez nem vonatkozik azokra a készülékekre, amelyek folyamatos üzemre tervezték, mint például a hűtőszekrény - tették hozzá.

Ezek mellet kiemelték, hogy tűzveszélyes a hosszabbítót feltekert állapotban használni.

Inkább legyen kifektetve, akkor is, ha nem a teljes hosszára van szükségünk. A kifektetett hosszabbítóra ne tegyünk semmit, mert megtörhet, sérülhet a vezeték, ami szintén tűzhöz vezet.

Az is tűzhöz vezethet, ha egy elosztóba több nagy teljesítményű gépet csatlakoztatunk. Az összeadódó teljesítmény túlterheli azt. A nagy teljesítményű gépeket különálló konnektorhoz érdemes csatlakoztatni. A hősugárzók, elektromos fűtőtestek közvetlen közelükbe ne kerüljön éghető anyag. A fűtőtesteket tilos letakarni, azokon nedves ruhákat szárítani

- sorolták.

A lítiumion-akkumulátorok is veszélyesek

Az OKF felhívta a figyelmet arra is, hogy az akkumulátorokkal is érdemes vigyázni. A legnépszerűbbek a lítiumion-akkumulátorok, mert ezek könnyűek, sokszor újratölthetők és nagy energiasűrűségük van.

Ilyen akkumulátorral működik a fülhallgató, a csavarbehajtó, a telefon, a porszívó, és sok egyéb műszaki cikk. A legnagyobb tűzvédelmi kockázatot ezek töltése jelenti. Nem mindegy, hogy hol és meddig töltjük. Legalább ötvenféle lítiumion-akkumulátor létezik, van, amelyiket kifejezetten arra fejlesztettek, hogy egész nap töltőn legyen (például egy elektromos fogkefe), míg egyes akkumulátoroknál kockázatot jelent a túltöltés. Fontos elolvasni az adott műszaki cikk használati útmutatóját. Töltés közben az akkumulátor melegszik, ezért olyan helyen kell tölteni, ahol le tudja adni a keletkező hőt. Tilos a mobiltelefont, fülhallgatót, laptopot ágyban, matracon, párnán, ruhákon tölteni

- figyelmeztetett a katasztrófavédelem. Emellett kockázatot jelenthet az is, ha mechanikai sérülés, vagy hőhatás éri az akkumulátort. Ha túl melegnek van kitéve, mert például a tűzhely mellett, vagy nyáron a tűző napon hagyják, esetleg leesik, akkor az akkumulátor instabillá válhat és olyan kémiai folyamatok indulhatnak el benne, amelyek miatt akár napokkal később is kigyulladhat.

Ha egy akkumulátoros kisgép (fülhallgató is) leesett, vagy az elektromos roller eldől, akkor három-négy napig érdemes olyan helyen tárolni ezeket, ahol semmit nem tud meggyújtani maga körül. Ha az akkumulátor teljesen fel van töltve, nagyobb a tűz kockázata - mondta kérdésünkre az OFK.

Mint ismertették, ha kigyullad egy lítiumion-akkumulátor, fehér füst áramlik belőle. Ez rendkívül mérgező, és néhány másodperc alatt telíti a szobát, belégzése rendkívül káros, akár eszméletvesztést is okozhat. A füstölést szúróláng követi, amely meggyújthatja a környező tárgyakat.

Akár beépített, akár kivehető akkumulátor van egy kisgépben, ha füstölni kezd, és a füst belégzése nélkül ez megoldható, a legjobb megoldás a kisgépet egy vödör, lavór, vagy kád vízbe tenni, ezzel megelőzhetőek a nagyobb tüzek és károk. Ha a saját testi épségünk kockáztatása nélkül ezt nem tudja valaki megtenni, hagyja el a helyiséget és hívja a 112-es segélyhívószámot

- hívták fel a figyelmet. Ha egy lítiumion-akkumulátoros jármű vagy kisgép hosszabb ideig nincs használatban, az akkumulátort 30 százalékra érdemes tölteni, ez a legbiztonságosabb módja a tárolásnak.

Kérdésünkre azt is közölték, hogy bár egyre többen használnak mikromobilitási eszközöket, e-bikeot, segway-t, e-rollert, EUC-t (elektromos egykerekű), hoverboardot, az ezeket érintő tüzek mennyisége nagyjából az eszközök számának arányában emelkedett. Az esetek jellemzően a hibás vagy túl hosszú töltésre, az alulméretezett hálózaton való töltésre, illetve fizikai sérülésre vezethetőek vissza.

Így kell eloltani az elektromos tüzet

Ha már megtörtént a baj, akkor az első és legfontosabb szabály az, hogy

egy feszültség alatt lévő égő elektromos eszközt tilos vízzel oltani.

Mivel a legtöbb tűzoltó készülék alkalmas elektromos tüzek oltására is, a feszültség alatt lévő eszközt tűzoltó készülékkel lehet oltani. A tűzoltó készülékeken fel van tüntetve, hogy használható-e elektromos tüzekhez.

Otthonra a legjobb megoldás egy hat kilogrammos ABC porral oltó tűzoltó készülék, ezzel szinte minden ház körüli tűz biztonsággal oltható. Ha gyermekek, vagy idősek is vannak a családban, érdemes lehet egy két kilogrammos tűzoltó készüléket is vásárolni, amelyet ők is elbírnak. Egy tűzoltó készülékkel a kezdeti stádiumban lévő tüzeket el lehet oltani, megelőzve egy nagyobb tüzet, komolyabb károkat és a személyi sérülést

- emelte ki az OKF. Hozzátették, bármilyen tűz észlelése során a legfontosabb a gyors helyzetfelmérés. A tűz másodpercek alatt elterjedhet, így ha látunk esélyt a tűz sérülés nélküli eloltására, akkor azt azonnal kezdjük meg. Ha erre nincs mód, akkor hagyjuk el a helyszínt és értesítsük a tűzoltókat a 112-es segélyhívószámon.

Mit vizsgál a biztosító?

Megkeresésünkre a Netrisk arról beszélt, az elektromos eredetű lakástüzek nem köthetők egyetlen évszakhoz, ugyanakkor bizonyos időszakokban és helyzetekben megnőhet a kockázat. Különösen problémásak lehetnek a régi épületek, ahol az elektromos hálózatot még jóval kisebb teljesítményigényre tervezték, miközben ma egyszerre akár porszívó, mosogatógép, klíma vagy villanytűzhely is működhet.

A tartós meleg az akkumulátorok túlmelegedésének veszélyét is növelheti, míg karácsony környékén a gyertyák, koszorúk és fényfüzérek miatt emelkedhet a tűzkockázat. Egy zárlatos égősor vagy izzó miatt keletkező karácsonyfatűz ráadásul percek alatt komoly károkat okozhat.

A cég szerint egy lakástűz esetén különösen fontos, hogy legyen érvényes lakásbiztosításunk. A legtöbb konstrukció többek között a villámcsapás vagy külső okból bekövetkező meghibásodás miatt kialakuló tűz okozta károkat is fedezi. Elektromos tűz esetén a tényleges lángok által okozott szerkezeti és ingóságkárok mellett az oltás során keletkező vízkár, valamint a füst- és koromkár is a jellemzően térített károk közé tartozhat. A hálózati túlfeszültség azonban önmagában általában külön kiegészítő fedezetet igényel.

Nem mindegy ugyanakkor, hogyan használtuk és tartottuk karban az elektromos berendezéseket. Ha egy eszközt nem szakszerűen szereltek be, nem megfelelően használtak vagy nem tartottak karban, az a kártérítés szempontjából is problémát jelenthet. A Netrisk ezért azt javasolja, hogy az elektromos eszközöket megbízható forrásból szerezzük be, különösen a telefontöltőket és fényfüzéreket. A hosszabbítókat sem érdemes egymásba dugva használni, mert a túlterhelés miatt a vezetékek felforrósodhatnak, ami akár tűzhöz is vezethet.

A kártérítésnél az ingatlan elektromos hálózatának állapota is számíthat. Ha a kárvizsgálat során kiderül, hogy a hálózatot szabálytalanul vagy szakszerűtlenül alakították át, azt a biztosító figyelembe veheti, és bizonyos esetekben a szabálytalanul kialakított rendszer okozta tűzre nem terjed ki a térítés. Ugyanez igaz lehet akkor is, ha a hiányzó érintésvédelem vagy túláramvédelem összefüggésbe hozható a tűz keletkezésével.

A biztosító a kártérítést megtagadhatja vagy korlátozhatja például szándékosság, súlyos gondatlanság, a kármegelőzési vagy kárenyhítési kötelezettség megszegése, illetve a szükséges karbantartás vagy műszaki előírások elmulasztása esetén, ha ezek hozzájárultak a kár bekövetkezéséhez. Emiatt nemcsak a megfelelő biztosítás megléte fontos, hanem az is, hogy az elektromos hálózat és a háztartási berendezések műszaki állapotára, szakszerű használatára és karbantartására is figyeljünk.

Ezek az eszközök gyulladnak ki a leggyakrabban

A K&H Biztosító ennek kapcsán arról beszélt, hogy mivel a katasztrófavédelem csak meghatározott, rendeletben szabályozott esetekben folytat le tűzvizsgálatot, így az ingatlanokban keletkezett tűz tényleges oka sok esetben nem, vagy csak feltételezésekkel állapítható meg.

Társaságunk az elmúlt évben közel 900 olyan lakásbiztosítási kárt regisztrált, amelyek tűz vagy elektromos hiba miatt keletkeztek. Ezen tűzesetek miatt az ügyfeleknek átlagosan mintegy 500 ezer forint kártérítést fizettünk ki. Nem tapasztaltunk kiugró változást az elmúlt évek során

- közölték. Arra a kérdésünkre, hogy van-e olyan időszak, amikor látványosan megugrik ezeknek a káreseteknek a száma, a társaság közölte az elektromos eredetű tűzkárok száma elsősorban a téli időszakban emelkedhet, amikor a háztartások energiafelhasználása megnő, több elektromos fűtőberendezés, hosszabbító és nagy teljesítményű készülék működik egyszerre. Emellett az ünnepi időszakban a dekorációs világítások és egyéb ideiglenesen használt elektromos eszközök is növelhetik a kockázatot.

A biztosító tapasztalatai szerint az elektromos tüzek leggyakrabban nagy energiaigényű vagy folyamatosan üzemelő készülékekhez kapcsolódnak. Ide tartozhatnak például a hűtőszekrények, mosógépek, szárítógépek, elektromos sütők, bojlerek, klímaberendezések, valamint a különböző töltők és hosszabbítók. Sok esetben nem maga a készülék hibásodik meg, hanem az elöregedett vezeték, a laza csatlakozás vagy a túlterhelt áramkör okozza a problémát.

A lítiumion-akkumulátorokat használó eszközök, például az elektromos kerékpárok, rollerek és egyéb mobilitási eszközök elterjedésével egyre nagyobb figyelem irányul az akkumulátortüzek kockázatára. Bár ezek a káresemények továbbra sem tartoznak a leggyakoribb tűzkárok közé, a biztosítási szakma fokozottan figyeli ezt a területet. A kockázat különösen akkor nő, ha nem gyári vagy nem megfelelő minőségű töltőt használnak, illetve ha az akkumulátor sérült vagy szakszerűtlenül javított

- válaszolták az akkumulátoros járművekre vonatkozó kérdésünkre.

Mint részletezték, a K&H lakásbiztosítás fedezete kiterjed az elektromos tűz okozta károkra.

Amennyiben a tűz egy hibás vagy túlterhelt hosszabbítóból, elosztóból vagy töltőből indul ki, a keletkezett tűzkár jellemzően biztosítási eseménynek minősülhet. A biztosító ugyanakkor mentesülhet a szolgáltatási kötelezettség alól, ha bizonyítható, hogy a kárt szándékosan vagy súlyosan gondatlan magatartással idézték elő. Ilyen lehet például egy ismerten hibás elektromos rendszer további használata, vagy a biztonsági előírások tudatos figyelmen kívül hagyása. A konkrét körülményeket minden esetben egyedi kárrendezési vizsgálat során értékelik

- mondták. Kiemelték, hogy többek között az elektromos hálózat műszaki állapota és szabályossága fontos szempont lehet a kárrendezés során. Ha a vizsgálat azt állapítja meg, hogy a hálózatot szakszerűtlenül alakították át, vagy a módosítás nem felelt meg a vonatkozó előírásoknak, akkor a biztosító vizsgálhatja, hogy ez okozati összefüggésben állt-e a bekövetkezett tűzzel. Súlyos szabálytalanság esetén ez akár a szolgáltatás csökkentéséhez vagy a kárigény elutasításához is vezethet.

Arról is érdeklődtünk, befolyásolja-e a kártérítési ügyet, ha az ingatlanban nem volt megfelelő érintésvédelem vagy túláramvédelem. A társaság ennek kapcsán kiemelte, hogy ezek hiánya vagy nem megfelelő működése önmagában nem feltétlenül jelenti azt, hogy a biztosító nem fizet.

Ugyanakkor, ha a szakértői vizsgálat megállapítja, hogy a kár bekövetkezésében vagy súlyosbodásában közvetlen szerepe volt a hiányzó vagy hibás védelmi rendszernek, az lényeges körülmény lehet a kártérítés elbírálásakor. A biztosító minden esetben azt vizsgálja, hogy fennáll-e ok-okozati kapcsolat a műszaki hiányosság és a bekövetkezett kár között

- magyarázta a biztosító. Azt is elmondták, hogy az elektromos eredetű tüzek által okozott károkra a K&H lakásbiztosítás alapfedezete is kiterjed. Ez azt jelenti, hogy ha például egy zárlatos háztartási készülék vagy hibás elektromos vezeték miatt tűz keletkezik, a biztosítás fedezheti a lakásban és a biztosított ingóságokban keletkezett tűzkárokat.

Fontos ugyanakkor, hogy az önmagában bekövetkező elektromos meghibásodás, rövidzárlat vagy túlfeszültség miatt a készülékben keletkezett kár nem minden esetben része az alapbiztosításnak. Az ilyen típusú károk fedezetére jellemzően külön kiegészítő biztosítás, például a rövidzárlatra kiterjedő biztosítás vagy túlfeszültség-biztosítás nyújthat védelmet

- hívták fel a figyelmet.

A legtöbb lakástűzért ez felelős

Borbély Krisztián, az Allianz Hungária Zrt. kárrendezési igazgatóságának vezetője megkeresésünkre arról beszélt, a társaságnál a zárlatra vagy elektromos berendezések meghibásodására visszavezethető esetek az összes tűzkár jelentős részét, kb. 80%-át teszik ki. Az elmúlt három évben a bejelentett tűzkárok száma viszonylag stabilan alakult, éves szinten átlagosan 870 káreseményről érkezett bejelentés.

A szakember elmondta, a tűzesetek számában egyértelmű szezonalitás figyelhető meg. A fűtési szezon hónapjaiban, különösen december és március között számottevően több tűzkárt regisztrálnak.

Ennek egyik oka, hogy a fűtéshez kapcsolódó épületgépészeti rendszerek és berendezések működtetése jellemzően elektromos áramot igényel. Adataink alapján az összes tűzkár mintegy 42 százaléka ebben a négy hónapban következik be. Emellett a nyári hónapokban a hőhullámok idején is fokozott kockázatot tapasztalunk, ebben az időszakban elsősorban az elektromos berendezések fokozott használatához kapcsolódó káresetek gyakoribbak. A légkondicionálók, ventilátorok és egyéb elektromos berendezések tartós, intenzív használata jelentősen növeli az elektromos hálózatok terhelését. Különösen a régebbi elektromos rendszerek esetében nő a túlmelegedésből, meghibásodásból vagy akár tűzesetből eredő károk kockázata

- sorolta. Arra a kérdésünkre, hogy mekkora volt az elektromos tűzkárok átlagos összege az elmúlt egy évben, a biztosító nem tudott pontos választ adni, mivel erről nincs elkülönített statisztika. Borbély Krisztián azonban azt elmondta, az elmúlt évek tapasztalatai alapján a tűzkárok átlagos értéke jellemzően 1,6 és 2 millió forint között alakult.

Az Allianznál tendenciaszerűen tapasztalják, hogy az elmúlt években növekedett a napelemes rendszerekhez, illetve a klímaberendezések üzemeltetéséhez kapcsolódó tűzesetek száma. Ez elsősorban azzal függ össze, hogy egyre több ilyen berendezés működik a magyar háztartásokban.

A légkondicionálók esetében különösen fontos szempont, hogy tartós működésük jelentős többletterhelést jelenthet az elavult elektromos hálózatokra. A túlterhelt vezetékek felmelegedhetnek, károsodhatnak, szélsőséges esetben pedig tűz kialakulásához is vezethetnek

- tette hozzá. Az akkumulátoros eszközökkel kapcsolatos tűzesetek kapcsán a szakember kifejtette: nem rendelkeznek olyan adattal, amely alapján egyértelmű növekedést lehetne kimutatni ezen káresetek számában. Előfordultak már olyan tűzesetek, amelyek lítiumion-akkumulátorral működő eszközökhöz vagy azok töltéséhez kapcsolódtak, azonban a rendelkezésre álló esetek száma alapján általános trendről vagy számottevő növekedésről nem beszélhetünk.

A kárrendezés kapcsán a biztosító minden esetben vizsgálja a a szerződési feltételekben meghatározott kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettségek betartását. Borbély Krisztián szerint önmagában az a tény, hogy a tüzet egy hosszabbító, elosztó vagy töltő meghibásodása okozta, nem jelenti automatikusan a szolgáltatás megtagadását. Ugyanakkor amennyiben a káresemény nem megfelelő eszközhasználattal, túlterheléssel vagy egyéb mulasztással hozható összefüggésbe, úgy a biztosító a körülmények függvényében kármegosztást alkalmazhat, illetve súlyos gondatlanság esetén elutasíthatja a kárigényt - mondta.

Az elektromos hálózat megfelelő műszaki állapota kiemelt szerepet játszik a tűzesetek megelőzésében. Tapasztalataink szerint gyakran előfordul, hogy egy ingatlan elektromos rendszere eredetileg megfelel az előírásoknak, azonban az évek során annak terhelése jelentősen megnő új, nagy energiaigényű berendezések, például klímák vagy elektromos fűtési rendszerek üzembe helyezésével. Ezért fontos, hogy a hálózat állapotát és terhelhetőségét időről időre szakemberrel felülvizsgáltassák

- magyarázta a szakember. Ismét kiemelte, a kárigények elbírálása minden esetben a biztosítási szerződés feltételei és a káresemény körülményeinek részletes vizsgálata alapján történik.

Ennek során azt is megvizsgáljuk, hogy az elektromos hálózat kialakítása és állapota megfelelt-e a vonatkozó műszaki és biztonsági előírásoknak, illetve hogy ezek milyen szerepet játszhattak a káresemény bekövetkezésében. A biztosító a szerződési feltételeknek megfelelően, a vizsgálat eredményeit figyelembe véve nyújt szolgáltatást

- tette hozzá. A különféle védelmi berendezések megléte, működése kapcsán arról beszélt, a kárrendezés során a szakértői vizsgálat kitér arra is, hogy az ingatlan elektromos hálózata és a beépített védelmi rendszerek megfeleltek-e a vonatkozó jogszabályi és műszaki előírásoknak. A biztosító a szerződési feltételeknek megfelelően nyújt szolgáltatást, figyelembe véve az ügy valamennyi releváns körülményét és a vizsgálat megállapításait.

Arra a kérdésünkre, hogy mire terjed ki egy átlagos lakásbiztosítás elektromos tűz esetén, és mire nem, Borbély Krisztián kifejtette: a tűz mint biztosítási esemény pontos meghatározását, a térítési feltételeket, valamint az esetleges kizárásokat minden esetben az adott szerződés feltételei tartalmazzák. Általánosságban elmondható, hogy a biztosító azokat a károkat téríti meg, amelyek a biztosítási szerződésben fedezetbe vont vagyontárgyakban keletkeztek. A szolgáltatás mértékét és körét ezért minden esetben az adott szerződés tartalma határozza meg. A nem biztosított vagy fedezetbe nem vont vagyontárgyakban keletkezett károkra a térítés nem terjed ki.

Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a fokozatosan kialakuló szerkezeti problémák, kivitelezési hiányosságokból eredő károk vagy az épület nem megfelelő műszaki állapotára visszavezethető meghibásodások általában nem minősülnek biztosítási eseménynek, ezért ezekre a lakásbiztosítások jellemzően nem nyújtanak fedezetet

- emelte ki a kárrendezési igazgatóság vezetője. Hozzátette: az elektromos eredetű tűzesetek jelentős része megelőzhető lenne a hálózat rendszeres felülvizsgálatával és a nagy energiaigényű berendezések szakszerű telepítésével. Különösen fontos, hogy új klímaberendezés, napelemes rendszer vagy más jelentős fogyasztó üzembe helyezése előtt szakember ellenőrizze az ingatlan elektromos hálózatának állapotát és terhelhetőségét. A megfelelő karbantartás és a rendszeres műszaki ellenőrzés jelentősen csökkentheti a túlterhelésből, meghibásodásból vagy tűzesetből eredő károk kockázatát.

Könnyen összejöhet a milliós kár

A Groupama Biztosító tapasztalatai szerint az elmúlt években nem történt jelentős változás a tűzkárok számában: évente közel ezer lezárt tűzkárt tartanak nyilván. A társaság szerint ugyanakkor a tüzek 60-70 százalékában valamilyen elektromos okra vezethető vissza a tűz keletkezése. Az elektromos eredetű tűzkárok átlagos értéke az elmúlt évben megközelítette a 3 millió forintot.

A káresetek száma a hideg idő beköszöntével néhány százalékkal emelkedik a biztosító tapasztalatai szerint. Ennek oka, hogy ilyenkor sok háztartásban előkerülnek az elektromos fűtőberendezések, miközben előfordulhat, hogy az épület elektromos hálózata nem bírja el a nagy teljesítményű fogyasztók terhelését.

A Groupamánál a legtöbb elektromos eredetű tűzkár éppen elektromos fűtőberendezésekhez kapcsolódik. Az elektromos autók, e-bike-ok, rollerek és más lítiumion-akkumulátorok töltésével összefüggő károk számában ugyanakkor egyelőre nem tapasztaltak számottevő növekedést.

A biztosító tájékoztatása szerint a hibás vagy túlterhelt hosszabbító, elosztó vagy töltő önmagában nem jelent olyan okot, amely miatt automatikusan elutasítanák a kártérítést. A biztosító akkor utasíthatja el a kárigényt, ha például szerelési vagy kialakítási hiányosságot, illetve szakszerűtlen kivitelezést állapítanak meg. Ha az elektromos hálózat nem az adott szabványoknak megfelelően készült, a társaság azt vizsgálja, hogy a szerződő mennyiben tehető felelőssé a szakszerűtlenségért.

Az sem dönthető el általánosságban, hogy a hiányzó érintés- vagy túláramvédelem milyen hatással van a kártérítésre, ezt minden esetben az adott káresemény alapján vizsgálják. A társaság minden kárügyben szakértői szemlét tart, és ennek alapján állapítja meg a körülményeket. A biztosító szerint a lakásbiztosítás teljes fedezetet nyújt elektromos tűz esetén, amennyiben nem áll fenn a korábban említett, a káreseményben közreható szakszerűtlenség.