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Fotó napelemekről egy magyarországi családi házon, Közép-Európában.
Gazdaság

Nem stimmel valami a napelemes támogatásnál: ezt módosítaná a szakmai szövetség

Pénzcentrum
2026. október 1. 08:04

Újraindult és módosított feltételekkel folytatódik az otthoni energiatároló program, amelyre több mint 130 ezer pályázat érkezett. A meglévő napelemes rendszer mellé energiatárolót telepítők támogatása 2,5 millióról 1,8 millió forintra csökkent. A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség szerint a módosítás több ezerrel növelheti a nyertes háztartások számát, de további változtatásokat tartanának indokoltnak. Különösen az invertercserét is igénylő beruházásoknál tartják kevésnek az 1,8 millió forintos támogatást, mondtal el az InfoRádióban a szövetség elnöke.

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Újraindult az otthoni energiatároló program, amelyben további 15 ezer család kaphat vissza nem térítendő támogatást. A program első körére több mint 130 ezer pályázat érkezett, a kormány pedig a korábban felfüggesztett pályázatot módosított feltételekkel folytatja. Az eredeti programban háztartásonként 2,5 millió forintos támogatást lehetett igényelni energiatároló beszerzésére.

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A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség szerint fontos, hogy a pályázat nem szűnt meg a felfüggesztés után. Ugyanakkor a már működő napelemes rendszerrel rendelkező háztartások esetében 2,5 millióról 1,8 millió forintra csökkentették a támogatási összeget. Szilágyi László, a szövetség alelnöke szerint az indoklás alapján az árfolyam változása és az energiatárolók piaci árának csökkenése áll a módosítás mögött, miközben a keretösszeg nem csökkent, így várhatóan több háztartás juthat támogatáshoz.

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A szövetség szerint azonban nem mindegy, hogy egy háztartás új napelemes rendszert telepít, vagy már meglévő rendszeréhez vásárol energiatárolót. Külön problémát jelenthet, ha az akkumulátor telepítéséhez az invertert is le kell cserélni. A módosított pályázatban ugyanis távvezérelhető inverter és tároló szükséges, a régebbi, jellemzően szaldós rendszerekhez pedig sok esetben invertercsere nélkül nem lehet csatlakoztatni az energiatárolót.

Szilágyi László szerint az ilyen beruházásoknál az 1,8 millió forintos támogatás már kevésbé lehet versenyképes. A szövetség ezért további javaslatokat készít elő, amelyekben külön kezelnék az új rendszer telepítését, a meglévő rendszerhez kapcsolódó energiatárolást, illetve azokat az eseteket, amikor az invertert is cserélni kell.
Címlapkép: Getty Images
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