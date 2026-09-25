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Egyre nehezebb munkát találni Magyarországon: sokan már egy éve állás nélkül vannak
Megtorpant a magyar munkaerőpiac: egy év alatt 24 ezerrel csökkent a foglalkoztatottak száma, miközben a munkanélküliségi ráta 4,8 százalékra emelkedett a június–augusztusi időszakban. A munkát keresők átlagosan csaknem egy évig próbáltak elhelyezkedni, és jelentősen nőtt azok aránya is, akik már több mint egy éve keresnek állást.
2026 augusztusában a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 654 ezer fő volt, a munkanélküliek száma pedig 229 ezerre rúgott. A munkanélküliségi ráta így 4,7 százalékot tett ki. A háromhavi adat azonban valamivel kedvezőtlenebb képet mutat. A 2026. június–augusztusi időszakban a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 655 ezer fő volt, ami 24 ezerrel kevesebb az egy évvel korábbinál.
A férfiak közül 2 millió 464 ezren dolgoztak, míg a foglalkoztatott nők száma 2 millió 191 ezer volt. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 467 ezer ember dolgozott, ami 36 ezer fős csökkenést jelent éves összevetésben. A közfoglalkoztatottak száma 66 ezer, a külföldön dolgozóké pedig 122 ezer fő volt.
A foglalkoztatási ráta közben a 15–64 éves korosztályban 75,4 százalékon maradt, vagyis megegyezett az egy évvel korábbi értékkel. A férfiaknál 78,9, a nőknél 71,9 százalékos volt a mutató. Közben egyre több jel utal arra, hogy a munkaerőpiacon nehezebbé vált az elhelyezkedés. A június–augusztusi időszakban átlagosan 235 ezer munkanélküli volt, amihez 4,8 százalékos munkanélküliségi ráta társult.
A férfi munkanélküliek száma 117 ezer, a nőké 118 ezer fő volt. A munkanélküliségi ráta a férfiaknál 4,5, a nőknél 5,1 százalékot tett ki.
Különösen figyelemre méltó a munkakeresés időtartamának alakulása. Egy állás megtalálása átlagosan 11,7 hónapot vett igénybe. A munkanélküliek 42,6 százaléka három hónapnál rövidebb ideje keresett munkát. Ez 3 százalékponttal alacsonyabb az egy évvel korábbi értéknél.
Ezzel párhuzamosan viszont jelentősen nőtt a tartósan munka nélkül lévők aránya. A több mint egy éve állást keresők aránya 4,2 százalékponttal, 33,7 százalékra emelkedett. Ez azt jelenti, hogy a munkanélküliek nagyjából harmada már legalább egy éve próbál elhelyezkedni. A munkaerőpiac szempontjából ez azért is fontos, mert minél hosszabb ideig marad valaki állás nélkül, annál nehezebb lehet visszatérnie a munka világába.
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A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai ugyanakkor valamivel kedvezőbb képet mutatnak. A nyilvántartott álláskeresők száma 2026 augusztusának végén 219 ezer fő volt, ami 1,5 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál.
A statisztikák alapján tehát egyszerre látható két eltérő folyamat. A nyilvántartott álláskeresők száma csökkent, miközben a KSH munkaerő-felmérése alapján a háromhavi időszakban nőtt a munkanélküliek száma, és a foglalkoztatottak létszáma is visszaesett.
A magyar munkaerőpiac egyik fontos kérdése ezért az lehet, hogy a mostani megtorpanás átmeneti jelenségnek bizonyul-e, vagy a következő hónapokban is folytatódik a foglalkoztatás lassú visszaesése. Különösen a tartósan munkát keresők arányának emelkedése lehet figyelmeztető jel, miközben az egyes ágazatokban továbbra is jelentős eltérések vannak a munkaerő-keresletben.
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