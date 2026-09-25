Egyre nehezebb munkát találni Magyarországon: sokan már egy éve állás nélkül vannak

Megtorpant a magyar munkaerőpiac: egy év alatt 24 ezerrel csökkent a foglalkoztatottak száma, miközben a munkanélküliségi ráta 4,8 százalékra emelkedett a június–augusztusi időszakban. A munkát keresők átlagosan csaknem egy évig próbáltak elhelyezkedni, és jelentősen nőtt azok aránya is, akik már több mint egy éve keresnek állást.

2026 augusztusában a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 654 ezer fő volt, a munkanélküliek száma pedig 229 ezerre rúgott. A munkanélküliségi ráta így 4,7 százalékot tett ki. A háromhavi adat azonban valamivel kedvezőtlenebb képet mutat. A 2026. június–augusztusi időszakban a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 655 ezer fő volt, ami 24 ezerrel kevesebb az egy évvel korábbinál.

A férfiak közül 2 millió 464 ezren dolgoztak, míg a foglalkoztatott nők száma 2 millió 191 ezer volt. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 467 ezer ember dolgozott, ami 36 ezer fős csökkenést jelent éves összevetésben. A közfoglalkoztatottak száma 66 ezer, a külföldön dolgozóké pedig 122 ezer fő volt.

A foglalkoztatási ráta közben a 15–64 éves korosztályban 75,4 százalékon maradt, vagyis megegyezett az egy évvel korábbi értékkel. A férfiaknál 78,9, a nőknél 71,9 százalékos volt a mutató. Közben egyre több jel utal arra, hogy a munkaerőpiacon nehezebbé vált az elhelyezkedés. A június–augusztusi időszakban átlagosan 235 ezer munkanélküli volt, amihez 4,8 százalékos munkanélküliségi ráta társult.

A férfi munkanélküliek száma 117 ezer, a nőké 118 ezer fő volt. A munkanélküliségi ráta a férfiaknál 4,5, a nőknél 5,1 százalékot tett ki.

Különösen figyelemre méltó a munkakeresés időtartamának alakulása. Egy állás megtalálása átlagosan 11,7 hónapot vett igénybe. A munkanélküliek 42,6 százaléka három hónapnál rövidebb ideje keresett munkát. Ez 3 százalékponttal alacsonyabb az egy évvel korábbi értéknél.

Ezzel párhuzamosan viszont jelentősen nőtt a tartósan munka nélkül lévők aránya. A több mint egy éve állást keresők aránya 4,2 százalékponttal, 33,7 százalékra emelkedett. Ez azt jelenti, hogy a munkanélküliek nagyjából harmada már legalább egy éve próbál elhelyezkedni. A munkaerőpiac szempontjából ez azért is fontos, mert minél hosszabb ideig marad valaki állás nélkül, annál nehezebb lehet visszatérnie a munka világába.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai ugyanakkor valamivel kedvezőbb képet mutatnak. A nyilvántartott álláskeresők száma 2026 augusztusának végén 219 ezer fő volt, ami 1,5 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál.

A statisztikák alapján tehát egyszerre látható két eltérő folyamat. A nyilvántartott álláskeresők száma csökkent, miközben a KSH munkaerő-felmérése alapján a háromhavi időszakban nőtt a munkanélküliek száma, és a foglalkoztatottak létszáma is visszaesett.

A magyar munkaerőpiac egyik fontos kérdése ezért az lehet, hogy a mostani megtorpanás átmeneti jelenségnek bizonyul-e, vagy a következő hónapokban is folytatódik a foglalkoztatás lassú visszaesése. Különösen a tartósan munkát keresők arányának emelkedése lehet figyelmeztető jel, miközben az egyes ágazatokban továbbra is jelentős eltérések vannak a munkaerő-keresletben.