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Itt a bejelentés, 120 milliárdos mentőövet dob a kormány Budapestnek: erről állapodott meg Karácsony Gergely és Magyar Péter
Ötéves szünet után újra összeült a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, ahol átfogó megállapodás született a kormány és Budapest vezetése között. A főváros egy 120 milliárd forintos egyszeri támogatás fejében eláll az állam elleni perektől. A megegyezés része a kerületi parkolási bevételek fővároshoz vonása is, ami azonnali és heves tiltakozást váltott ki az érintett polgármesterekből.
Karácsony Gergely főpolgármester az ülést követő sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy véget ért az a korszak, amikor a kormány ellenségként kezelte a fővárost. Az FKT ülésén megállapodás született arról, hogy 120 milliárd forintos egyszeri támogatást nyújt a kormány a fővárosnak, amiért cserébe Budapest eláll a perektől.
Az önkormányzatokat általánosan érintően is csökkentik a szolidaritási hozzájárulás mértékét. Ennek a pontos részleteiről még nincsen megegyezés, Lőrincz Viktória és Kármán András minisztererek egyeztetnek az önkormányzatokkal.
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A megállapodás a Budapesti Közlekedési Központot (BKK) érinti. Az állam tőkeemeléssel 50 százalékos tulajdonosként beszáll a vállalatba, amivel a gyakorlatban létrejön a régóta tervezett regionális BKK. A főpolgármester szerint ez a lépés elengedhetetlen ahhoz, hogy a magyar GDP felét megtermelő főváros és agglomerációja közlekedési igényeit a jövőben is zökkenőmentesen ki lehessen szolgálni, és Budapest ne roppanjon bele a finanszírozási terhekbe.
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A legélesebb konfliktust a kerületi parkolási bevételek fővároshoz irányítása okozta. A főpolgármester ígérete szerint a befolyó összeget nem a működési hiány fedezésére fordítják, hanem egy dedikált útalapot hoznak létre belőle, amelyből a fővárosi és kerületi utakat egyaránt felújítanák.
Hat budapesti kerület – Ferencváros, Erzsébetváros, Józsefváros, Zugló, Terézváros és a XIII. kerület – polgármestere azonban közös nyilatkozatban tiltakozott a döntés ellen, sérelmezve, hogy a hátuk mögött egyeztek meg róluk. Érvelésük szerint a lépés mintegy 9 milliárd forintos bevételkiesést okoz számukra, miközben az utak üzemeltetése és takarítása továbbra is az ő feladatuk marad. A polgármesterek – akik jogi lépéseket is kilátásba helyeztek – a parkolási bevételek átcsoportosításának törlését követelik a megállapodásból, mondván, a döntés semmilyen új szolgáltatást nem teremt, csupán súlyosan megnehezíti a kerületek működését.
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