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Esélyünk sincs a kínai óriások ellen? Súlyos figyelmeztetést kapott a magyar gazdaság
A magyar gazdaságnak új irányra van szüksége, mert az olcsó munkaerőre és alacsony költségekre épülő modell egyre kevésbé működőképes – mondta Szendrői Gábor, a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnöke a G7-nek adott interjúban. Szerinte a vállalati támogatásoknak nagyobb hangsúlyt kellene fektetniük a magas hozzáadott értékű, magyar tulajdonú cégek külpiaci terjeszkedésére. Úgy látja, a magyar vállalatoknak saját márkát, értékesítési hálózatot és közvetlen ügyfélkapcsolatokat kellene építeniük, miközben a jelenlegi exportkapacitások jelentős része sincs teljesen kihasználva. Szendrői szerint az olcsó termelésben Magyarország nem tud versenyezni a kínai vállalatokkal, ezért más területeken kell erősíteni.
Magyarország exportja a GDP-hez viszonyítva mintegy 80 százalékot tesz ki, az exportáló vállalatokat azonban érdemes lenne több szinten kezelni Szendrői Gábor szerint. A Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnöke úgy látja, más kategóriát jelent egy multinacionális vállalat közvetlen exportja, egy hazai beszállító nemzetközi értékláncba kapcsolódása és az, amikor egy magyar cég saját termékkel és saját márkával lép ki a külpiacra. Utóbbiak támogatására szerinte nagyobb hangsúlyt kellene helyezni.
Az MGYOSZ olyan támogatási rendszert javasol, amely nem elsősorban új üzemek és tárgyi eszközök létrehozását finanszírozná, hanem a külpiaci terjeszkedést segítené. Ilyen lehet például egy külföldi iroda vagy értékesítési hálózat kiépítése, a logisztika vagy a brandépítés támogatása. Szendrői szerint a saját disztribúció hosszabb távon jelentős előnyt adhat a vállalatoknak, hiszen közvetlen kapcsolatot biztosít a vevőkkel és nagyobb kontrollt az árazás felett. A jelenlegi modellben sok magyar cég külső disztribútorokra támaszkodik, ami ugyan olcsóbb piacra lépést tesz lehetővé, de a vállalat távolabb kerül a végső vásárlótól.
A szakember szerint közben Magyarországon jelentős kihasználatlan export- és termelőkapacitások vannak. Úgy véli, a támogatáspolitikában nem mindig érdemes új üzemek létrehozására koncentrálni, ha már meglévő kapacitások sincsenek teljesen kihasználva. Szerinte az is előfordult, hogy az állam ugyanazon a piacon működő magyar vállalatok mellett külföldi konkurenseket támogatott, miközben nem vizsgálta kellőképpen a hazai cégek helyzetét.
Szendrői szerint a magyar gazdaság számára egyre kevésbé járható út az olcsó munkaerőre és az alacsony költségű termelésre épülő modell. A kínai vállalatok ugyanis számos iparágban olyan méretű kapacitásokkal rendelkeznek, amelyek mellett Magyarország árban nehezen tud versenyezni. Ezért szerinte olyan cégekre lenne szükség, amelyek nem pusztán munkaerőt és gépkapacitást értékesítenek, hanem saját tudásukból, márkájukból és piaci jelenlétükből is képesek magasabb hozzáadott értéket előállítani.
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