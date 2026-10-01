Vegyesen alakult a forint árfolyama csütörtök reggel, miközben az év eleje óta mindhárom fő devizával szemben erősödött.
Bekeményít az Államkincstár: fontos változás lépett életbe, erről minden ügyfélnek tudnia kell
Új biztonsági és jogszabályi megfelelési folyamatot vezet be október 1-jétől a Magyar Államkincstár a WebKincstár és MobilKincstár felületein. A változás az újonnan rögzített kiutalási bankszámlákat érinti. Az új számlára csak akkor lehet majd kiutalást indítani, ha azt korábban már hitelesítették egy beérkező utalás alapján. A rendszer ezzel azt ellenőrzi, hogy a megadott bankszámla valóban az ügyfél nevéhez tartozik.
Új biztonsági és jogszabályi megfelelési folyamatot alkalmaz mától a Magyar Államkincstár az online forgalmazási felületein (WebKincstár és MobilKincstár), a változás az újonnan rögzített kiutalási bankszámlákat érinti.
Az államkincstár ügyféltájékoztatójában kiemeli: új bankszámlaszámok rögzítésekor a Magyar Államkincstárnál vezetett értékpapírszámlákhoz kiutalási bankszámlaként 2026 októbertől csak akkor használhatják azt kiutalások teljesítésére az ügyfelek, ha arról a rögzítéstől számított 1 éven belül már érkezett átutalás, vagy az ügyfél a bankszámla rögzítését követően beutalást kezdeményezett erről a kincstári értékpapír-nyilvántartási számlájára.
A beérkező utalás adatai alapján ellenőrzik és hitelesítik, hogy a bankszámla valóban az adott ügyfél nevén van, kiutalási célra az a rögzítéstől számított 48 órás időkeret leteltét követően lesz használható - közölték.
Címlapi kép:Róka László, MTI/MTVA
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