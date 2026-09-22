Drámai látlelet a magyar egészségügyről: ide 500 milliárd forint is kevés lesz, óriási lemaradásban vagyunk

A következő időszakban több száz milliárd forintos többletforrás érkezhet az egészségügybe, közben pedig megkezdődött az intézményrendszer és a finanszírozás átalakítása is. A szakértők szerint azonban a pénz önmagában kevés lesz: rendezni kell a kórházak irányítását, vissza kell adni az intézményvezetők mozgásterét, meg kell újítani az ellátás szerkezetét, és fel kell lépni az egészségügyben tovább élő informális hatalmi struktúrákkal szemben is. A Balatonfüreden megrendezett XXVIII. Országos Járóbeteg Szakellátási és XXIII. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencián az is kiderült, hogy Magyarország egészségügyi közkiadásai már nemcsak a nyugat-európai, hanem a régiós országokétól is jelentősen elmaradnak.

Szeptember 16-18. között Balatonfüreden rendezték meg a XXVIII. Országos Járóbeteg Szakellátási és XXIII. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferenciát, melyen a Pénzcentrum is részt vett. A rendezvény egy egészségpolitikai fórummal kezdődött, ahol az egészségügy vezető tisztségviselői vitatták meg a járóbeteg-ellátást érintő legfontosabb problémákat és az ezekre hozható lehetséges megoldásokat.

A konferencia délutáni előadásain az egész magyar egészségügyi rendszer jövője került terítékre. Szó volt az új intézményrendszerről, az OKFŐ átalakuló szerepéről, a kórházak autonómiájáról, az orvosbárói struktúrák leépítéséről és az elmúlt két év finanszírozási intézkedéseiről is.

Sinkó Eszter: egyelőre csak az átalakítás mozaikjai látszanak

Sinkó Eszter, a Semmelweis Egyetem Menedzserképző Központjának szakértője előadásában a kormányváltás után tapasztalható átalakulásról beszélt az egészségügyben. A szakember szerint a kormányváltást követő egyik legfontosabb változás az önálló egészségügyi minisztérium létrehozása volt, bár az új tárca teljes felállása még nem fejeződött be.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő helyett ismét Országos Egészségbiztosítási Pénztár működhet, megerősített szolgáltatásvásárlói szereppel, miközben a gyógyszerészeti intézet kiválhat az Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központból (NNGYK), a tisztifőorvosi szolgálat átszervezése ugyanakkor még nyitott kérdés. Sinkó Eszter szerint jelenleg országos szinten működik központi szervezet, alatta azonban hiányzik az önálló intézményrendszer. Ezért meghatározó lesz, hogy a kormányhivatalokban működő szervezeti egységeket sikerül-e az NNGYK alá rendelni. "Ahhoz, hogy a tisztifőorvosi szolgálatnak valóban legyen keze és lába, nem működhet tovább úgy, hogy a kormányhivatalokon keresztül kell intézkednie" - hangsúlyozta.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) korábban rendkívül erős irányító és engedélyező hatóságként működött, miközben az intézmények támogatása háttérbe szorult. Sinkó Eszter szerint először tisztázni kell, hogy a szervezet a jövőben elsősorban ellenőrző vagy inkább szolgáltató, segítő fenntartó lesz-e.

Arról is beszélt, hogy a rendszerbe már idén is érkezhetnek pótlólagos források. A költségvetés módosításában a gyógyító-megelőző kassza 50 milliárd, a gyógyszerkassza pedig 40 milliárd forintos többletet kaphat. Emellett az év végére mintegy 100 milliárd forintos kórházi adósság rendezése várható.

A 2027-re ígért legalább 500 milliárd forintos pluszforrás jelentős része ugyanakkor béremelésre mehet el. Sinkó Eszter szerint ezért további bevételekre, például a népegészségügyi termékadó vagy egyes jövedéki adók emeléséből származó pénzekre is szükség lehet.

Kiemelte, hogy a várólisták csökkentését célzó program a tervek szerint október 1-jén indulhat, erről azóta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter is beszélt. A közfinanszírozott intézmények pedig a kereten felüli teljesítményük után 125 százalékos finanszírozást kaphatnak, amelyhez további, minőségi feltételekhez kötött 5 százalék társulhat.

A szakember szerint a kormányváltás után kevesebb konkrétum hangzott el az intézmények autonómiájának helyreállításáról. Bár a vezetők nagyobb mozgásteret kaphatnak, kérdéses, lesz-e lehetőségük például a bérek differenciálására. Sinkó Eszter problémásnak nevezte azt is, hogy a korábbi központi béremeléseket nem építették be megfelelően a teljesítményfinanszírozásba.

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényt jelenlegi formájában alkalmatlannak nevezte a továbbvitelre. A szakember felülvizsgálná a kórházak költségvetési szervként történő működését, a kincstári számlavezetést és a központosított közbeszerzést is. Ahogy hangsúlyozta: "jelenleg mozaikokat látunk az új rendszerből, de még nem ismert a nyilvánosság számára az az átfogó ágazati stratégia, amely megmutatná, merre halad tovább a magyar egészségügy."

A kormányváltás után részletesen írtunk arról, hogy a Tisza Párt egészségügyi programja milyen nagy ívű átalakításokat ígért. Akkor a szakmai szereplők azt nyilatkozták, hogy az irány több ponton helyes, de szinte mindenki ugyanarra figyelmeztetett: az egészségügyi rendszer átalakításának kulcsa a részletekben, a humánerőforrás erősítésében, a finanszírozás megfelelő elosztásában és a valódi szakmai egyeztetésben rejlik. A teljes cikk itt olvasható el:

Orosz Éva: Magyarország már a régiós országoktól is leszakadt

Prof. Dr. Orosz Éva, az ELTE Társadalomtudományi Karának oktatója előadásában arról beszélt, milyen örökségeket kapott az új egészségügyi vezetés és ezek hogyan határozzák meg 2026 őszén a magyar egészségügyi szektort. A szakember szerint az új kormány egy krónikus válságban lévő rendszert örökölt. Az egészségügyet forrás-, munkaerő- és szolgáltatáshiány, valamint a hozzáférésben és az ellátás minőségében kialakult jelentős különbségek jellemzik, miközben hiányos a minőségbiztosítás és a teljesítménymérés és az intézményeken belüli viszonyok is eltorzultak.

Orosz Éva szerint a korábbi irányítási rendszerhez az intézményvezetők konfliktuskerüléssel és kényszerű alkalmazkodással igazodtak, az egészségügyi dolgozók körében pedig erősödött a motivációvesztés és a kiégés. Eközben egyre több beteg fordult a magánellátás felé.

A szakértő beszélt arról is, amit idén megjelent könyvében is hangsúlyozott: a legfrissebb statisztikák szerint Magyarország egészségügyi lemaradása az elmúlt két évtizedben jelentősen nőtt. Míg 2005-ben az egy főre jutó magyar közkiadás a többi posztszocialista uniós ország átlagának 138 százalékát érte el, 2025-re már csak a 75 százalékát. Magyarországon 2025-ben az egészségügyi közkiadások a GDP 4,8 százalékát tették ki. Ha ez elérte volna a régiós országok 6,2 százalékos átlagát, mintegy 1100 milliárd forinttal több jutott volna az ágazatra. Arról, hogy pontosan mennyire vagyunk lemaradva az uniós, illetve a posztkommunista országokhoz képest, arról ebben a cikkben írtunk részletesen:

Az egészségügyi kiadások reálértéke 2004 és 2025 között Magyarországon mindössze 36 százalékkal emelkedett, miközben az uniós országok mediánértéke 83 százalék volt. Több régiós államban ugyanebben az időszakban több mint kétszeresére nőtt az egészségügyre fordított összeg reálértéke. Orosz Éva számításai szerint az évi 500 milliárd forintos többlet önmagában nem lesz elég ahhoz, hogy Magyarország 2030-ra elérje a GDP 7 százalékának megfelelő közkiadási szintet.

Ráadásul véleménye szerint nem csak azt kellene rögzíteni, hogy a következő években 500 milliárd forinttal több jut az egészségügyre, hanem azt is, hogy évente hány százalékponttal nő az egészségügyi közkiadások GDP-hez viszonyított aránya. A professzor szerint átfogó reformra van szükség, amely egyszerre alakítja át az irányítást, a finanszírozást, az alapellátást, a kórházi rendszert, valamint a köz- és magánellátás kapcsolatát.

Tótth Árpád: félúton rekedt a kórházi integráció

Dr. Tótth Árpád, a júliusban frissen kinevezett országos kórházi főigazgató szerint a magyar kórházi rendszer az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb válságába került. Az intézményintegráció félúton rekedt: a kórházak elvesztették önállóságuk jelentős részét, az új rendszer működtetéséhez szükséges kapacitások azonban nem épültek ki.

A vezető szerint a menedzsmentek jogköre az utóbbi években erősen beszűkült, korlátozottan dönthetnek a bérezésről, a beszerzésekről és a szolgáltatásokról, miközben továbbra is számon kérik rajtuk az eredményeket. A központosított beszerzések sem feltétlenül hoztak megtakarítást: a szűkös forrásokból sokszor drágán és alacsony minőségben vásárolhatnak csak.

A következmények között említette a tartós munkaerőhiányt, az épített környezet és a géppark leromlását, valamint az informatikai rendszerek állapotát. A centralizáció közben a munkatársak és a vezetők motivációja is csökkent.

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Az új OKFŐ ezért kultúraváltást ígér. Ennek része a nyílt kommunikáció, a problémák és a hibás döntések felvállalása, valamint az ellátórendszer állapotának átlátható bemutatása. Ahogy hangsúlyozta: "nem célunk elrejteni a problémákat. Az OKFŐ-nek szolgáltatnia és támogatnia kell az intézményeket, nem pedig újabb akadályokat állítania eléjük."

Az új kórházi vezetés zéró toleranciát hirdetett a korrupcióval, a közforrások saját célú felhasználásával és a hivatali hatalommal való visszaéléssel szemben. Feloldották a kórházi nyilatkozási tilalmat, megkezdték a szervezeti átalakítást, és öt munkacsoportot hoztak létre a felesleges szabályok felülvizsgálatára. Eltörölték emellett a home office és a peren kívüli egyezség tilalmát, valamint szabályozták az illetményeken felüli juttatásokat is.

Tótth hangsúlyozta, hogy egy decentralizáltabb, regionális irányítási modell kidolgozása is megkezdődött. Ebben a döntések egy része közelebb kerülhetne az intézményekhez, az OKFŐ pedig elsősorban koordináló, támogató és ellenőrző szerepet töltene be. Az új vezető kiemelt célja a veszélyhelyzeti reagálóképesség fejlesztése, az ellátásszervezési kapacitás megteremtése és a kórházak működőképességének fenntartása. A kórházi főigazgatóság emellett támogatni kívánja az Egészségügyi Minisztérium stratégiai munkáját, és folytatná a kórházak pénzügyi helyzetének rendezését is.

Álmos Péter: a hálapénz eltűnt, az informális hatalom megmaradt

Dr. Álmos Péter, a Magyar Orvosi Kamara elnöke az orvosbárói struktúrákról szóló kamarai vitairatot ismertette a konferencián. Hangsúlyozta, hogy az „orvosbáró” elnevezés nem jogi vagy szakmai kategória, hanem egy informális hatalmi modell. A MOK 2888 válaszadót elérő felmérésében az orvosok 93 százaléka mondta azt, hogy ma is léteznek orvosbárók. A válaszadók 90 százaléka szerint a jelenség hátrányosan érinti az orvostársadalmat és a munkamegosztást, 86 százalékuk pedig a betegellátásra gyakorolt negatív hatásról számolt be.

"A hálapénz megszűnt, de a hatalom megmaradt" - hangsúlyozta a kamara elnöke.



A bemutatott modell három pillérre épül. Az első a tudásmonopólium, amikor egy szűk vezetői kör dönti el, ki juthat hozzá bizonyos szakmai ismeretekhez és képzési lehetőségekhez. A második az eszköz- és kapacitásmonopólium: ide tartozik a műtéti idő, az ágykapacitás, a diagnosztika vagy más korlátozott erőforrások elosztása. A harmadik a pozíciómonopólium, amelyen keresztül kinevezéseket, pályázatokat és szakmai előmenetelt lehet befolyásolni.

A rendszer fenntartását segíti az átláthatatlan kinevezési gyakorlat, az ellenőrzés hiánya, a kettős foglalkoztatás és az állami, illetve magánellátás összemosódása is. Különösen problémás, ha a magánrendelésen megjelenő betegek az állami intézményben előnyhöz jutnak, vagy a közfinanszírozott műtéti kapacitást egy vezető saját magánbetegeihez igazítja.

Álmos Péter kiemelte azt is, hogy az erős szakmai tekintély vagy a professzori cím önmagában nem tesz senkit orvosbáróvá. A probléma akkor kezdődik, amikor valaki ellenőrizetlen hatalmat gyakorol a betegutak, a pozíciók, a képzési lehetőségek vagy más erőforrások felett. Az ilyen struktúrákban a lojalitás fontosabbá válhat a szakmai teljesítménynél. A MOK ezért többek között a vezetői megbízások időbeli korlátozását, átláthatóbb pályázatokat, objektív kapacitáselosztást, független ellenőrzést és a bejelentők védelmét javasolja.

Kőrösi László: 230 milliárd érkezett, az adósság mégsem tűnt el

Dr. Kőrösi László, a NEAK főigazgató-helyettese a finanszírozási aktualitásokról tartott előadást a konferencián. A szakember kiemelte, hogy 2025-ben 150 milliárd forintos többletforrás került az Egészségbiztosítási Alapba. Módosították a fekvőbeteg-ellátás HBCs-súlyszámait, vagyis azokat az arányszámokat, amelyek megmutatják, hogy egy adott betegségcsoport költsége hogyan aránylik az összes kórházi eset átlagos költségéhez. A kórházak a NEAK rendszerén keresztül a végzett tevékenység és a hozzá tartozó HBCs súlyszám alapján kapják a pénzt.

Emellett bevezettek egy, a szakmák költségeihez jobban igazodó szorzót, a betegélelmezés napi költségét pedig 4000 forintra emelték meg a finanszírozásban. Emelkedett az aktív és krónikus fekvőbeteg-ellátás, a járóbeteg-szakellátás, a labor és a PCR-diagnosztika alapdíja is. Az ultrahangvizsgálatok pontértékét két lépésben összesen 60 százalékkal növelték.

Felidézte, hogy 2025 novemberében az állam átvette a magántulajdonú szolgáltatóktól a közfinanszírozott CT- és MR-ellátásokat. Az új szabályok szerint a NEAK főszabály szerint nem köthet finanszírozási szerződést olyan szolgáltatóval, amely magántulajdonú közreműködővel végzi ezeket a vizsgálatokat, ez azonban sok helyen nehezítette az ellátást.

A következő, 2026-os csomag további 80 milliárd forintot juttatott az ellátórendszerbe. Ebből a járóbeteg-szakellátás éves előirányzata 24,789 milliárd, a laboratóriumi ellátásé 3,240 milliárd, az aktív fekvőbeteg-szakellátásé 47,704 milliárd, a krónikus fekvőbeteg-ellátásé 300 millió, a betegszállításé pedig 1,5 milliárd forinttal emelkedett.

A két év intézkedéseivel összesen mintegy 230 milliárd forint került az ellátások finanszírozásába, ez azonban nem oldotta meg automatikusan a kórházak gazdálkodási problémáit. "Tavaly betettünk további 150 milliárd forintot a rendszerbe, az év végi lejárt adósságállomány mégis ugyanúgy mintegy 100 milliárd forint volt, mint egy évvel korábban" - mondta.

Kőrösi László szerint nemcsak a forrás nagyságával, hanem annak szerkezetével is probléma van. Az egészségügybe kerülő pénz jelentős része külön bértámogatásként jelenik meg, ezért elszakad a tényleges teljesítménytől.

A járóbeteg-szakellátás hivatalos alapdíja 2,10 forint, az aktív fekvőbeteg-ellátásé pedig 210 ezer forint. A fix díjakat és a bértámogatást is beszámítva azonban a tényleges érték körülbelül 4,11 forint, illetve 423 ezer forint. A NEAK ezért legalább részben beépítené a bértámogatást a teljesítményfinanszírozásba. Kőrösi László szerint ennek célja nem pusztán technikai átalakítás, hanem az intézmények teljesítményének ösztönzése. Egy biztosítói szemléletű finanszírozónak ugyanis elsősorban ahhoz fűződik érdeke, hogy a biztosítottak időben, megfelelő mennyiségben és megfelelő minőségben kapják meg az ellátást.

A következő időszak egyik legfontosabb feladata így a finanszírozási rendszer megújítása lehet. Ennek egyszerre kellene ösztönöznie a teljesítményt, figyelembe vennie a minőséget, kezelnie a bérek költségét, valamint befogadnia a digitális ellátásokat, a telemedicinát és a mesterséges intelligenciára épülő megoldásokat.